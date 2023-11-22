高通膨時代4％法則還管用？發明人動搖：這是最糟退休時刻 提領率微調成這樣

【撰文‧今周刊編輯】

29年前，威廉．班根（William P. Bengen）用一篇名為「從歷史數據決定提領率」的學術研究報告，撼動了整個退休理財的思惟；這篇報告的結論，日後被簡稱為「4%法則」，將近30年來，這個法則廣被各界運用、延伸，堪稱是退休理財領域的經典金律。

所謂「4%」，是指在退休前打造一個適當的投資組合，並於退休後每年固定從中提領4%支應生活，依據班根的計算，這麼做至少可維持30年、單純「以錢賺錢」的退休生活。

反過來想，若你還沒退休，也可利用這項法則推算要努力準備的退休金，只要將預計退休後每年的支出金額除以4%，就能算出你在退休前必須存到的退休金目標數字。

「我本來也一直對這個法則很有信心，直到……，」在聯準會公布最新的通膨率數字後，班根接受本刊專訪，意外的是，這位4%法則發明人，連自己都開始對他當年劃定的這條金律有了某些動搖：「直到，我們進入了高通膨時代！」他說。

「相較於1年前，通膨數據已有明顯改善，但我仍不確定通膨是否會再次惡化，」班根忍不住提出他的擔憂：「對於仰賴投資理財支應退休金的人來說，現在，確實是個艱難時刻。」

他的擔心，呼應了台灣理財族的當下心境。今年6月，歐洲重量級資產管理公司法盛投資（Natixis）發布了調查報告，台灣受訪者高達64%的比率，把通膨視為影響投資理財的頭號大敵。

班根強調「現在是退休族的艱難時刻」，更像是一句略帶失望情緒的告白，因為在1994年提出4%法則時，他的研究基礎，就是用「某人在最糟糕時刻退休」的極端情境作為假設。

這個超級保守的假設前提，是他30年來無論市場如何變化，始終都對研究結果深具信心的原因，「但我現在無法確定，另一個新的『最糟糕退休時刻』是不是正在出現。」他略帶無奈地說。

「其實『4%法則』是媒體下的簡化標題，我一開始算出來的數字，是4.15%……，」到了2006年，他又將這個比率上修至4.7%。班根曾說，「我最害怕的投資理財建議，就是『買進之後一路持有』。」因為，無論法則怎麼說，終究須根據市場變化來與時俱進適度調整。如今，似乎又到了他認為必須微調法則的時刻了。

班根認為，高通膨環境下，恐會使你退休初期的生活支出提高、減少了投資組合的期初本金，以至於影響未來退休金的滾錢能力，長期下來，影響巨大。

假如不想太快消耗本金，該怎麼辦？班根建議：「保險起見，我可能會把提領率下調0.2個百分點，」已於2013年正式退休的他，用自己最新版本的研究結果舉例，就是「從4.7%降到4.5%。」

下降0.2個百分點，代表退休族必須稍稍地縮衣節食；但另一方面，班根認為現階段的整體環境，是個罕見特例：一個有利於投資組合快速升級的大好環境。

整體而言，這位退休理財教父並未恐嚇退休族必須咬牙節省開支，雖然他認為通膨是退休理財的一大挑戰，但僅須微調退休金的固定提領比率、善用高配息資產的固定收益即可因應。相反的，他更鼓勵理財族應該善用好不容易等到的高利率環境，把握當下「輕鬆買到4%收益率資產」的難得機會，建構更具韌性的投資組合。

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