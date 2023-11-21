影／這款保溫杯太厲害！車被燒了「杯子冰塊還在」 百年品牌老店送她車

【文．今周刊數位內容部】

美國保溫杯品牌Stanley近日在網路爆紅，這是因為有名女子在抖音上傳一段影片，她的車子因故燒毀，但車上的保溫杯卻毫髮無傷，當女子取出保溫杯搖晃時，還面竟傳來冰塊晃動撞擊聲。 這段14秒的影片4天就累積8000萬次觀看，成為最好的免費廣告，保溫杯廠商Stanley總裁為了表達感謝，已經決定送她一輛新車。

根據《Business Insider》報導，國外有名女子丹妮爾（Danielle）日前上傳一段抖音影片，在影片中可以看到她的車子因故火燒車，汽車內裝被燒得十分慘烈，地板上都是黑色碎屑，她伸手拿起擺在中間置杯架的Stanley保溫杯，除了外表有點燻黑以外，看起來似乎毫無損傷。

丹妮爾在影片中表示「大家都很擔心Stanley會不會漏水，但還有什麼？它昨天被火燒過，但現在裡面還有冰塊」，還故意搖晃的杯子，讓裡面的冰塊發出碰撞的聲音，影片短短幾天已經突破數千萬觀看數，堪稱最好免費廣告。

而這段影片也引起保溫杯公司注意，該公司全球總裁賴利（Terence Reilly）隔天親自拍影片回應表示，無法想像她的遭遇有多慘，很高興她平安無事，也謝謝丹妮爾的影片展現了保溫杯品質。

賴利說，「我們送一些杯子給你，但還有一件事以前從來沒有這麼做，可能也不會再做第2次了，那就是我們幫你換一部新車，Stanley的所有人都想幫你換車」。

對此，PTT網友好奇，有人用過嗎？真那麼神？直接賺到1台新車，「這保溫杯我也想買了，廠商賺爛」。也有人認為，吸管跟杯蓋都沒被燒到，運氣真的不錯；這廣告比超級盃還猛，「看得我都想買了」。

曾被譽為「歷史上最具影響力的裝備」

1913年，創辦人William Stanley Jr.首創以真空鋼製瓶身取代玻璃，將強韌鋼材與真空保溫概念融合在小小瓶身，史上第一瓶不鏽鋼真空保溫瓶因此誕生！二次世界大戰開始使用於B-17戰機，成為美國軍機標準配備，戰時強韌的保溫瓶甚至被用以空投血漿。1960年後更廣泛用於航空業、遠洋客輪、火車及美國全國醫院。​

STANLEY鋼瓶除了具備極富特色的外觀設計，紮實用料更達到無與倫比的密合度與保溫效果。所有產品皆清楚標示冷熱耐溫時間，零件可拆洗，讓飲料與食材保持最佳狀態，避免微生物孳生，維護人們飲食安全。百年來廣受不同世代的喜愛，並被譽為「歷史上最具影響力的裝備」。

《Business Insider》先前也報導，過去1年，Stanley已成為社交媒體（尤其是 TikTok）上深受喜愛的品牌，零售價在40至50美元之間的40盎司隨行杯，已成為互聯網上最新的熱門產品，這要歸功於其時尚的設計和長時間冷藏飲料的能力。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

9縣市今晚注意「最低8度」低溫！明回暖到何時？專家：「這天」再來一波冷空氣準備變天

全球瞭望》輝達季財報暴增 下季營收還會狂漲！股價飛天到650美元？

柯文哲郭台銘不到24小時連會兩次…朱立倫急了？週三中常會將討論副手人選？國民黨回應了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】