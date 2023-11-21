平均8~10年不健康餘命、逾500萬長照費用怎準備？ 專家：中年保險三原則

【文．盧沛甫】

根據衛福部統計，2022年台灣國人平均壽命79.84歲，若60歲離開職場，約有20年退休人生要過。除備妥退休金外，醫療、長照都是一筆可觀開銷。對此，保險本舖諮詢顧問駱潤生在《毛利小姐變有錢》中，針對長照險配置提供選擇方向，建議預算有限下，優先選擇「終身型不還本長照險」，可省下一半保費，同時在節目中分享購買保險三原則：先保大再保小、先保近再保遠、先保夠再保本。

隨國人生育率持續下探，台灣進入超高齡化社會，不少中年族群老後無子女照顧，透過保險理賠維持退休生活開銷，其中長照險是民眾規劃保險重點項目之一。

駱潤生指出，國人平均不健康餘命約8-10年，假使未來生活無法自理，以每月5元萬計、每年長照需支出60萬元以上，按照不健康餘命8年來計算，約有480萬元缺口須補足，此時就得靠長照險來幫忙。

駱潤生強調，長照險常分「定期險」與「終身險」兩類；終身險又因保本設計，分為「還本」與「不還本」兩大類。針對中年族群而言，由於定期險的保障期間僅10-20年，可能無法照顧到70歲以後的長照費用，在預算有限情況下，駱潤生建議可配置終身型不還本型的長照險，其價格通常會是還本型的1/2。

中年購買保險，駱潤生建議三大原則：

1.先保大，再保小

投保時優先選擇發生機率小，但損失幅度嚴重危害家中經濟條件的項目，例如：死亡、失能、重大疾病等。此外，「先保大再保小」可先替家中大人投保，再加強子女保障，可避免經濟支柱突然倒下時，家裡失去重要收入來源。

2.先保近，再保遠

「意外和明天不知道哪個先來。」駱潤生提醒，在保費有限情況下，面對意外事故、意外失能等下一秒可能發生的風險，最好優先保障，至於較長期的保險配置，可等有更多預算時再慢慢補足。

3.先保夠，再保本

「國人買保險偏好還本型商品，希望保了就不要浪費。」駱潤生強調，在相同保額下，通常保費由便宜到昂貴為：「1.定期型保險2.終身型不還本保險3.終身型還本保險」與其考慮能否保本，不如先考慮相關保障是否足夠，他建議千萬不要有「還本比較好、終身才有保障」的迷思。

至於保險需佔總資產配置多少？駱潤生建議「631法則」60%日常開銷、30%儲蓄理財、10%用在保險配置，同時視財務狀況和資產配置進行整體考量。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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