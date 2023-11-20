一次讀懂囤房稅2.0！租屋黑市問題有望減緩 專家解讀租金走向

聯合新聞網／ 今周刊
本報資料照片。
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【撰文／盧沛甫】

行政院2023年9月拍板通過《房屋稅條例修正草案》，也就是所謂的「囤房稅2.0」，未來若三讀通過，勢必對多屋族造成影響，更有不少人擔心，未來房東繳納的稅金變多，恐怕會轉嫁到租屋市場中，變相加重租屋族負擔。

對此，房產Podcast《歐本豪斯》主持人周庠表示，囤房稅2.0目的鼓勵屋主將空屋拿出來出租，藉此減少租屋黑市問題，至於租金上漲與否，仍要回歸市場機制。

攤開囤房稅2.0草案細項，主要有四項修正要點：

1.非自住住家用房改採全國總歸戶

2.各縣市必須針對非自住住家用房，訂定出差別稅率

3.全國單一自住房，相關稅率調降至1%

4.自住房現值低於10萬以下，免課房屋稅，自然人以全國3戶為限

由於草案中調高非自住房相關稅率，是否會影響租屋市場漲價？周庠表示：「房東如果漲房租，也要有房客願意承租。」「租金上漲與否，牽涉許多面向，最終還是要回歸市場機制。」

他以政府釋出蘿蔔與棒子形容，囤房稅2.0重點是打擊空屋，一方面鼓勵房東將房子拿出來租人，另一方面也希望透過這項政策，來減緩租屋黑市問題。「只要你不報租賃所得稅，政府就當你是空屋，就會課徵囤房稅！」周庠說。

不過，周庠也點出囤房稅的稅基太低問題，在現行稅基下，政府依據「房屋評定現值」來課徵相關稅金。根據財政部網站，房屋評定現值相關計算公式為：房屋現值＝房屋核定單價×面積(平方公尺)×(１－折舊率×折舊經歷年數)×地段等級調整率。

周庠以新北市中和區、屋齡約11年房屋為例，其房屋評定現值僅40萬，即使按照4.8%進行課稅，所繳納稅金仍遠遠比租賃所得稅低。「許多屋主寧可被課囤房稅，也不願被課租賃所得。」周庠點出現況。

他在節目中分享一個不報稅房東：「在五分埔商圈有店面出租，房客租了十年想退租，房東原想收取違約金，但十年間收租上千萬、房東都未申報租賃所得稅，最後房客以如果收違約金、就會提出10年租約沒報稅反制，最後房東只好作罷⋯⋯」

囤房稅2.0尚未正式上路，相關修正案仍有可能出現變化，但周庠認為，隨著政府不斷推行社會住宅、租金補貼等政策，台灣租屋黑市可望逐漸走向終結，未來選擇不報稅的屋主，有可能要面臨被追稅的狀況。

囤房稅2.0若上路，對於房價影響為何？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此

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