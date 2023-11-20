羅智先看明年景氣：不會更不好就好！直言博客來「退步」 併家樂福後最想做這事

【撰文／彭蕙珍】

統一集團董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲，今天傍晚出席睽違三年的「愛‧Sharing」活動。兩人在活動前穿著粉紅色出席媒體茶敘。他解釋，穿粉紅色是年輕人的「理想、夢想」，「我們一年就配合他們一天，平常364天是他們配合我們。」 面對今年景氣，他說：「現在就是很平穩，很多不好的條件還是在蔓延，我們是生活產業，穩定的運作。」明年是否會有什麼困難？他表示，對於未來不預測，因為就算最近發生的事，1～2個月前也無法預測，他認為「不會更不好就好。」 至於未來景氣是否翻轉？羅智先表示，全世界面臨的大問題是所有的經濟體都欠債太多、負債太高，資源分配會產生問題，「很根本的景氣問題沒有解決，各經濟體，尤其政府資源都蠻有壓力的。」

統一於去年併家樂福後，不少人關注與統一的其他通路會如何整合？羅智先表示，外界不少人希望open point與家樂福點數能儘快整合，這是消費者的期待，還是要做。但畢竟業態有很大的差異性，尤其家樂福的量體很大，要整合或被整合都有很多考慮點。

家樂福今年前三季虧損超過10億元，營收也未見成長。對此，羅智先表示，希望新的經營團隊有完全不一樣的明天，統一進場後因為用最嚴苛的標準檢視，只要有任何一點讓他們懷疑的、不安心的都剔除掉。

他強調：「這只是會計帳上的虧損，如庫存歸零；我們希望接手後，能夠很乾淨，責任歸屬很清楚，這是所有企業在整合或是收購時會做的，主要是責任要劃分得很清楚。」他認為：「明年家樂福一定會成長，這件事要看3年會比較準。」

圖／吳東岳攝

羅智先：博客來退步了

前陣子博客來因IT資本支出2.5～3億，未來5年要投資10億一事沒有上報董事會引起不少爭議。羅智先表示，資本支出會反應在損益報表，「這是每天都要進行的事，在董事會可以報、可以不報，最後都會反應在損益表內，我也不知道為何會引起喧然大波。」

「我們看到的新聞和事實好像不一樣，也不知道該怎麼說。」另，他指出，金管會目前規定是3億以上才要報。

不過，他指出，博客來面對市場的挑戰，應變確實太慢，「一個企業體或是組織，如果你退步了，你永遠不應該去抱怨競爭者，因為決定你的未來的是消費者，不是競爭者。」

「退步了是你沒做好或是和社會脫節；博客來過去確實很成功，它是知識傳遞者的平台，從這個角度來看，紙本只是其中一個媒介而已，現在有太多知識來源。這一點，博客來在應變上有點太慢了。」

高雄夢時代百貨 疫情仍成長

在百貨部分，高秀玲指出，今年高雄夢時代百貨總算在困難的路上走出來一片曙光，「我看到未來會更好，像過去4～5年來，每一年都打破前一年的業績、超越自己的期待，我在這裡謝謝所有團隊。」

至於為何疫情下還能成長？她表示，以高雄夢時代百貨來說，有800多位廠商，她要求每年要有20%的廠商被調整，2023年超過2成，高達21%改裝換櫃。她說：「賣場是顛覆性的產業，我們每天都在賣場。」

誠品信義店於今年底結束營業後，原址由統一收回經營。高秀玲透露，未來新商場已正式命名為「Dream Plaza」，「目前在信義區有這麼多好的百貨公司，附近也有新的百貨要開幕，Dream Plaza白天有自己的風格，晚上有迷人的風采。」同時，也會有局部24小時。

在7-Eleven的規劃部分，7-Eleven總經理黃瑞典表示，7-Eleven目標一年會開300店以上，明年會達到7111店，而且第7111間店會落角在南部。

本文授權自今周刊，原文見此。

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