「咬字不清、臉歪嘴斜」都沒有！50歲貨車司機洗澡1異常 醫驚：中風了

【文．翁申霖】

多數人熟知的是，大部分的中風患者，通常都會合併顏面神經麻痺的問題，不過，也會有例外的時候。一名50歲男子沒有上述所說的典型徵兆，但因洗澡時發現有異常，就醫檢查才發現是急性腦中風，為什麼會這樣？

根據衛福部統計，111年國人十大死因依死亡率排序，依序為(1)惡性腫瘤(癌症)、(2)心臟疾病、(3)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)、(4)肺炎(5)腦血管疾病、(6)糖尿病、(7)高血壓性疾病、(8)事故傷害、(9)慢性下呼吸道疾病、(10)腎炎腎病症候群及腎病變；腦血管疾病排名在第5位。

世界中風組織（World Stroke Organization）表示，腦中風是高死亡率與致殘率的疾病，根據統計，腦中風的致殘率高達7成，由於腦中風常留下許多後遺症，成為國人慢性殘障最重要的原因，一不注意可能就拖垮整個家庭。

腦中風來得突然，但也並非無法避免，只要身體有任何異常或徵兆，即刻就醫是最好的方式。衛福部南投醫院神經內科醫師鄭耕兆分享1案例，一名50歲的貨車司機日前凌晨下班回家要用熱水洗澡時，忽然發現「左手竟感覺不太到水溫」，原以為是太疲累所以沒特別在意。

殊不知隔天起床，左臉有刺刺麻麻的感覺，嚇得他趕緊到醫院掛急診，鄭耕兆表示，該男子並沒有肢體無力、步態不穩、視力模糊、咬字不清，以及臉歪嘴斜等常見的中風症狀，因此確診為腦中風時著實嚇了一跳。

鄭耕兆指出，男子兩側的肌力正常，但有出現感覺缺失（如身體左右兩邊對觸覺、痛覺及溫度的敏感度不一樣）、吞嚥問題（如喝水會嗆到）等症狀，加上右側眼瞼下垂，經過腦部核磁共振（MRI）檢查後，確診是腦幹型中風。

▲50歲男子洗熱水澡卻感覺不出水溫，經核磁共振檢查，發現是延腦血管梗塞（黃圈處），確診為腦幹中風。（南投醫院提供）

鄭耕兆說，該名患者本身就有高血壓，是腦中風的危險因子之一，此次血管梗塞的部位在右側延腦處，延腦是腦幹的一部份，主要控制心跳、呼吸和血壓，因此當延腦受損時，可能會威脅生命。

所幸男子的梗塞範圍小，加上及早就醫，因此在接受治療後，手腳麻木與吞嚥等症狀迅速改善，目前僅右眼仍輕微下垂。

當有疑似中風之症狀，一定要提高警覺，盡快送醫，把握黃金治療時間，鄭耕兆也提醒，民眾要養成良好生活習慣，若有高血壓、高血糖、高血脂或心臟病等慢性疾病，都應按時回診及服藥，以免造成難以挽回的後果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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