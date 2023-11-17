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去日本也可以一年蓋一座廠？半導體大老：台積電「2大優勢」讓日本人吃驚

聯合新聞網／ 今周刊
台積電示意圖。聯合報系資料照
台積電示意圖。聯合報系資料照

【文．劉煥彥】

台積電在日本熊本的建廠進度，看來大有後發先至之勢，明明動工比美國亞利桑那州工廠要晚，但預計投產時程是2024年底，大大超前亞利桑那廠。

國內最大半導體設備及材料代理商崇越集團董事長郭智輝認為，台積電有能力以高薪找來最優秀員工，國內外建廠更充分授權在地主管，無須事事報回總公司，才能在日本同樣發揮在台灣的建廠速度。

日本建廠有問題要層層通報　台積則充分授權現場人員

郭智輝在周日（11/5）播出的《數字台灣》節目，接受主持人謝金河提問時表示，台積電能夠在台灣一年蓋一座晶圓廠，去日本也能一年蓋一座廠，至少有兩個原因。

第一，找來最優秀的員工

以日本熊本為例，日本國內大學畢業生的月薪大約22萬日圓（頂多在上下5%區間修正），台積電在當地招聘開出的條件是28萬日圓，後來甚至調高至32萬日圓（近7萬台幣），就是要找最好的人才。

「台積電用最優秀的員工，產生工作經驗的速度比較快，判斷錯誤的速度也比較快，而先進製程就是看誰的錯誤愈少就愈領先。」

第二，台積電充分授權現場員工

根據郭智輝從為台積電熊本建廠的協力廠商得知，日本蓋一座晶圓廠需要一年半至兩年，明顯比台積電的一年要慢，原因在於日本職場是秉議制度，也就是從基層一級一級往上報，最後由最高層決定。

「台積電是授權非常清楚，有些事情（施工）現場的主任就可以拍板，不用報回台積電。」

「台積電的人專業，授權又可以做到這種程度，這是日本做不到的。」

力積電新廠落腳仙台　有三大優勢

其次，力積電（6770）上周宣布在日本東北仙台的晶圓廠投資計畫，郭智輝有以下三點觀察：

第一，力積電可能獲得日本政府補貼數百億元，「這對新廠有如神助」。

第二，仙台有東北大學，該校是日本半導體產業前三名的大學，培養出非常多半導體人才。

第三，力積電新廠就座落在豐田汽車（TOYOTA）當地工廠旁邊，可以有效滿足客戶需求，「很多日本東北地區的製造業者會去投片」。

力積電10月底宣布與日本金融業者SBI控股、日本宮城縣政府及JSMC公司簽訂合作備忘錄，確認合資企業JSMC首座晶圓廠的預定廠址，將選定宮城縣黑川區大衡村的第二北仙台中央工業園區。

這意味在台積電及聯電之外，力積電成為第三家將在日本設立晶圓廠的台灣晶圓代工業者。

力積電表示，SBI正致力於與日本政府、宮城縣、合作夥伴與相關金融機構密切配合，洽談在日投資各項細節，待具體化後將公布更多訊息。

郭智輝：下個在日本有好消息的　可能是聯電擴廠！

郭智輝認為，日本政府現在要讓日本重新成為半導體大國，不僅過去已奠定優良基礎，日本在半導體設備及材料更是領先全球，如今就是要從台灣引進自己缺乏的製造面人才及廠商。

他甚至大膽預言，繼台積電熊本廠及力積電仙台廠後，接下來台灣晶圓代工產業在日本的好消息，就是聯電極有可能宣布，現有在三重縣的晶圓廠要擴產。

至於日本政府大力促成與IBM在北海道建立半導體製造企業，主攻2奈米製程的Rapidus，郭智輝認為一定不會賺錢，但「那個等於是這些日本設備公司跟材料公司的研發中心，這是日本厲害的地方」。

本文授權自今周刊，原文見此

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