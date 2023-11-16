通膨趨穩、降息循環時程未定 財經作家、證券經理點出下一步投資建議

【文．朱偉銓】

隨著全球通膨日漸穩定，美國10月份的消費者物價指數(CPI)下降超出市場預期，美國聯準會的後續利率政策也讓全球持續關注，針對未來的景氣週期，對投資部位進行調整。 統一綜合證券於15日舉辦理財論壇，主題為「2024資產配置與美股大小事」，邀請到財經作家財女Jenny以及凱基證券法人業務經理summer，Jenny著有《美股投資學》，有著豐富的美股投資經驗，summer也分享債券市場的配置策略，2024年全球升息即將告一段落，投資人如何做出合適資產配置，在穩固市場風險的同時，讓財富相應增值。

美國CPI低於預期、升息近尾聲 市場預期明年5月啟動降息循環

Jenny表示，由於14日美國CPI數據低於預期，除了三大指數，羅素2000指數也大反彈，上漲約5.44%，貨幣政策滯後性影響，10年期公債殖利率飆破5%，在升息尾聲，市場預計2024年5月將啟動降息循環，而通膨持續放緩，能源、二手車與醫療保健的通膨年增率下滑，但住房通膨率仍處高檔，是因住房供需還是處於結構性上的不平衡。

Jenny觀察，今年4月到9月，通膨逐漸回落，近三個月已經接近聯準會目標，但10月非農人數不如預期，失業率上升至3.9%，美國結業市場呈現薪資成長放緩，服務通膨下滑，從信用卡卡債上升之統計數據，也能看出就業市場的潛在風險，搭配觀察其他總經數據如零售銷售額與信用利差擴大的程度，可幫助投資人判斷總經情勢。

Jenny補充，華爾街投資大師霍華馬克思(Howard Marks)也不斷提醒投資人要在投資市場中，解讀目前處於那個經濟週期，據華爾街日報報導，聯準會可能不再升息，而華爾街分析師也紛紛預估，聯準會已在7月份完成本輪歷史性的升息。

利率仍處高檔 美債仍隱含赤字風險

但Jenny也提醒要小心潛在風險，目前利率仍維持高檔，隱含美債有赤字風險，美債實際利率已經回到2008年金融危機之前水準，而全球資產定價之錨，10年期公債殖利率一度升破5%，在經濟強勁下，債券赤字持續擴大，可能引發市場擔憂，供過於求繼續推升債券殖利率，預計2024年第二季債券供給將開始回落，而其他數據顯示，家庭類資產持續成長，負債目前雖維持穩定，但仍有衰退風險。

對於資產配置，Jenny透過全球最大避險基金橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人達利歐(Ray Dalio)的論述，認為在不確定性下，「現金為王」和「現金是垃圾」的觀點是基於不同時間的利率，2020年時，利率低於1%，而近期的利率大約為5.5%，當無風險利率高於通脹率1%以上，以及實際利率高於經濟的實際增長率時，達利歐更偏好現金資產。

Fed降息時程未定 購買投資等級公司債可防禦

summer表示，2024年還是不確定聯準會是否會順利執行降息，但是透過購買具有投資等級的公司債，殖利率能達到5%以上的防禦效果，對投資人具有吸引力，他建議在升息尾聲時可以配置長天期債券，透過觀察知名企業如台積電和壽險業的年報，去觀察其持有的債券發行公司來參考購買，透過分散在全球知名企業的高品質債券，除了維持每年的固定收益，未來降息時也能得到價差上的受益。

新手可佈局ETF 投資債券、哪些類股視經濟周期因應

Jenny則建議新手可以從ETF開始佈局，在選擇ETF時，除了年化報酬，她也會透過觀察殖利率，來思考ETF成分股的現金流健康度，針對個人風險需求去做配置，投資人可透過佈局債券當作防禦型資產，當經濟漸漸復甦時，可以佈局金融、運輸與工業類股，而在景氣擴張期，可以佈局科技、服務、能源類股，且美國適逢2024總統大選年，目前市場共識也認為明年不會讓通膨持續失控飆升。

各家投資與研究機構也分別對總經提出看法，彭博經濟學家Anna Wong和Stuart Paul認為，10月份出乎意料的核心CPI數據放緩將強化聯準會信心，即利率已在足夠限制性區間，但核心CPI數據仍需要繼續保持這種趨勢幾個月，聯邦公開市場委員會(FOMC)才能宣布本輪升息周期明確終結。

摩根大通經濟學家非珞立(Michael Feroli)表示，CPI數據的下滑降低了12月升息的可能性，並可能對央行下一次發布的預測產生影響；富國銀行首席經濟學家布里森(Jay Bryson)也認為聯準會進一步升息的門檻越來越高，對經濟是良好開端，但未來幾個月的CPI變動將會更確定聯準會未來的態度，在資產配置中依然有不確定性，投資者應謹慎應對，密切關注聯準會未來政策走向，以制定更為明智的投資策略。

本文授權自今周刊，原文見此。

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