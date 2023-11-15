0056只花20天填息、連13年達陣！股價35元還能買？施昇輝：先問自己這問題

【撰文·林韋伶】

在周二(11/14)美股漲勢激勵下，台股周三（11/15）一開盤就直接攻上萬七大關，一度漲逾200點，近午盤仍維持大漲格局。台股一片紅通通，元大高股息ETF（0056）也於盤中順利填息，股價最高來到35.15元，連續13年填息達陣。

0056在10月19日除息1.2元，全年累積除息2.2元為歷史新高，儘管除息金額創新高，但此次0056僅花20天就完成填息，今年兩次除息平均填息天數為13個交易日。

圖片來源／今周刊

此外，這次0056在第一階段收益分配公告以來至除息前最後交易日，交易熱度與申購量均創除息前最高紀錄，可謂歷年最火熱參與除息申購行情。依ETF每日申購買回清單來看，10月2日至10月18日，0056累積淨申購148.84億元創歷年新高；18日單日交易16.86萬張、淨申購43.96億元，同步改寫0056歷年除息前單一交易日紀錄。

據投信投顧公會統計，至9月底台股季配ETF投資人數達337萬，總檔數19檔不含0056的平均成立年數為2.2年，而0056已成立超過15年，歷經多次市場多空考驗，持續繳出亮眼成績單，除2008年、2010年的配息是累積至次年度發放，2011年至2023年已連續13年配息且填息，配息金額並再度創高，提供長期投資人具持續性的收益回報。

00929人氣持續累積 定期定額交易戶數增幅奪冠

另一檔在今年相當受矚目的復華台灣科技優息ETF（00929），人氣持續累積。在台股投資人不懼外資大賣離場觀望的環境下，存股族持續錢進ETF市場，帶動定期定額交易戶數連3個月攀升，累計熱門ETF前20名總戶數衝破百萬再創新高，其中近一季以00929最受投資人青睞。

根據證交所公布最新定期定額交易戶數統計排行月報，ETF排行前20名總交易戶數從8月的93.9萬人增至9月的97.5萬人，10月更突破百萬大關，增加速度明顯高於單一個股。

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若進一步分析近3個月增加戶數，可發現前5名皆是高股息類型，其中規模突破千億元大關的00929增加1.7萬戶、增幅163%居冠，其次是群益台灣精選高息（00919）也增加1.4萬戶。

而ETF定期定額交易戶數位居冠亞軍的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），雖然近一季股價受AI概念股波動較大衝擊，不過，近3個月戶數仍各增加近萬戶，凸顯行情回檔，不減投資人對台股配息型ETF的熱愛。

該選00878還是0056？陳重銘：挑出適合自己的再去配置最佳組合

那究竟要挑選00878或者是0056呢？不敗教主陳重銘在臉書上分享，自己是趁之前00878股價滑落20就慢慢買回來，「目前大盤受國際跟國內大選影響，盤整格局居多，突然的下跌可以持續買進來降低成本，00878本季又要配息0.35元，年化殖利率有7%，抱著領息也不錯」。

陳重銘也說，00878即將要調整成分股，12月重頭戲也是0056更換成分股，會不會剔除AI？會納入那些成分股？對後市的影響是甚麼呢？

「其實要回到ETF的指數精神，0056是用預測未來1年選股，00878則是看成分股過去1年跟3年表現，00878、0056是各有各的優缺點，重點還是要挑選出適合自己的ETF，並搭配出最佳化的組合」。

施昇輝：從你滿意的殖利率開始買起，一路往下買

而0056又重新站上35元之上，現在還能買嗎？樂活大叔施昇輝則是提醒，買0056初心是「領股息」，所以重點是你有幾張0056，而不是你的平均成本是多少？畢竟即使用37.25元買進，還是有5%以上的股息殖利率。

他說，每個投資人的資金當然是有限的，所以「價格」也不能說不重要。在魚與熊掌不可兼得，也就是不知道最低價的現實中，又想增加張數，就是從你滿意的股息殖利率開始買起，然後一路往下買。

假設你滿意6%的股息利率，然後用每年2元的配息水準來算，只要在33.3元以下，你就可以開始進場了，然後只要價格繼續跌，就繼續往下買。

假設你只要有5%就滿意的話，不只現在就可以開始買，即使漲到40元，你都可以繼續買。股價跌，當然更該買，因為33.3元以下買的部位，股息殖利率就有6%，比你只想賺的5%更高了啊！

投信業者表示，定期定額投資適合台股等波動度較大、中長期處於成長趨勢的投資市場，且具有分批進場、平均成本、分散風險等特色，可做為資金較有限的小資族，或者資金充裕但想要簡單投資、避開市場大幅波動的投資人參與方法。

本文授權自今周刊，原文見此。

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