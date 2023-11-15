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天冷溫差大！睡醒頭痛、走路不穩小心是中風前兆 醫曝3招檢測、避開8種危險因子

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖。圖片來源／ingimage
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【文·胡肇芳】

天氣要變冷了，本周將迎來一波乾冷空氣南下，直逼「大陸冷氣團」等級，這樣的氣溫變化，對於有心血管疾病的人來說更是輕忽不得。對此，有醫師提醒，如果早上起來，發現家人怪怪的，比如頭痛、暈眩、或是走路不穩，懷疑可能是中風的情況，這時可用3招檢測法，分別是「微笑測試」、「穩定度測試」、「說話測試」。

最近日夜溫差大，外科醫師江坤俊在《江P醫件事》YouTube提醒，如果早上起來，感覺家人有點怪怪的，比如頭痛、暈眩、或是走路不太穩，懷疑是中風，要怎麼檢測呢？可透過3招來初步辨識。

首先就是「微笑測試」，請對方對你微笑，看左右臉有沒有對稱，若出現半邊臉歪斜的情況，就要盡快就醫。第2是「穩定度測試」，請對方手平舉撐住10秒鐘，若對方撐到一半出現一高一低時，代表肢體無力，就可能有中風。

最後是「說話測試」，跟對方講話，看看他有沒有大舌頭，或是口齒不清的情況，就很可能是中風的徵兆。若有以上這些症狀，江坤俊提醒，記下發作的時間，因為這跟接下來的治療很有關係，也就是「黃金4小時」，把握這時間送醫，就能得到最好的效果。

中風高危險群，腦部血管易變狹窄、阻塞

中和國泰診所程建中醫師表示，中風就是腦部的血管阻塞，血流無法通行，造成局部腦組織損傷或壞死，進而導致知能或肢體障礙，甚至留下永久性的後遺症。

年齡愈大愈容易使腦部的血管變得狹窄或阻塞，特別是65歲以上民眾，而高血壓、高血脂、高血糖等三高更是中風的高危險群，比起健康的人高出2倍以上的風險。

程建中醫師舉例，高血脂及高血壓容易使血管產生動脈粥狀硬化，由於油脂累積過多、內膜增厚而形成粥狀斑塊，使得血管變得狹窄、硬化或阻塞，若發生在心臟血管就會導致心肌梗塞，在腦血管則是中風。

程建中醫師表示，一旦出現症狀，千萬不要遲疑，應把握中風發病的黃金3小時立即施救，發作3小時內注射溶解血栓藥物，恢復效果較好，恢復健康的機率也較大，尤其是有三高、中風及心臟疾病等家族病史者，或自己本身有三高疾病的人，更須特別留意。

醫師提醒，腦中風有8個危險因子：

1.高血壓

2.膽固醇

3.糖尿病史

4.心房顫動

5.吸菸史

6.體重肥胖

7.無運動習慣

8.有腦中風家族病史

以上若有超過3項異常，便屬於「腦中風高危險族」，應該立即尋求醫師協助，並嚴格控制三高，同時搭配健康飲食、規律運動及定期健康檢查，才能降低腦中風的風險。

本文授權自今周刊，原文見此

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