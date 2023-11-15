矢板明夫悼念范疇…在沒人選戰爭情況下 提出「要選戰爭還是和平」不是笨就是壞

【撰文‧矢板明夫】

從2014年7月起，名家范疇就固定為本刊《重磅觀察》專欄執筆。9年來，他總用犀利筆鋒，分享獨到洞察。范疇驟然辭世，我們僅以日本媒體人矢板明夫此文悼念。

我和范疇先生是2020年春天，在台北一位朋友的飯局上認識的。聊到中國政治，我們兩個人的很多想法，都十分接近。因愈聊愈投機，於是在飯局結束以後，又跑到附近的酒吧一直談到深夜。范先生視野廣闊，看問題總是一針見血，和他聊天是一種享受。

後來才知道，我和范先生在很久以前就打過交道了。大約在2008年北京奧運會前後，當時我還在北京當記者，結識了很多中國企業家，他們都很喜歡台灣，經常來台灣旅遊，在台灣最愛看的是政論節目，對台灣的民主選舉十分羨慕。

有一次閒聊時，我建議：不如在台灣建一座介紹選舉文化的博物館，把台灣民主化的過程展示出來，中國的觀光客一定都很喜歡去看，將來中國推動民主化，台灣的經驗非常有參考價值。

大家聽到後都非常贊成，紛紛表示願意投資，決定名字就叫「凍蒜博物館」，我還為此寫一篇幾千字的計畫書。

這些企業家告訴我，他們在台灣有一位好朋友，也非常贊成這件事，正在幫忙推動。我們還為這件事開了幾次會，每次會議都會報告這位台灣好朋友的進度。後來中國政府出面阻撓，「凍蒜博物館」的計畫就沒有推行下去。

晚年投入寫作

捍衛台灣的自由民主

和范先生認識以後，我有一次去他位於新北市的書房作客，無意中發現書房有范先生收集的很多昔日選舉文宣，還有我當年寫的「凍蒜博物館」計畫書。原來那位台灣的好朋友，就是范先生。我們兩人會心一笑，同時也感嘆胡錦濤時代還能看到一些中國民主化的希望，但是習近平執政的今天，已經幾乎絕望。

范先生畢業於台灣大學哲學系，一生周遊世界，曾經在新加坡、美國、中國長住。晚年回到台北，把大部分精力投入寫作，出版多本討論如何捍衛台灣自由民主的著作。

范先生是起名字的大師，他的很多論述概念清晰、言簡意賅，媒體非常容易下標題。比如說，這幾年范先生多次強調，台灣要走出「蔣經國棋盤」的這個概念。他認為，蔣經國時代的「反共」、「民主自由陣營」、「保衛台灣」的具體內容，已經和今天的時代不符合了，但是很多人至今仍然擺脫不了蔣經國的影響。

范先生說，「單就今日台灣論台灣，反共這個立場的道理極其簡單，就是為了兩點，一、領土不被侵犯 ；二、以一人一票為基礎的自由民主法治方向，不被剝奪。」這種說法破解了很多人的迷思，非常有參考價值。

想法付諸行動

忙於向各界溝通

范先生用中文寫作，但是他不喜歡「中文」、「華語」的說法，認為都不是十分客觀、全面，帶有一種「中華文化、化成天下」的色彩，會被某些政治勢力用於宣揚國家主義和民族主義。

如果改成「方塊字」的這個名稱，則更加平實客觀，更能夠幫助其發揚光大。范先生起草了一篇「方塊字」正名的中英文版宣言，並期待台灣成為全球方塊字圈政治文明、社會文明的領頭羊，與世界各類文明並駕齊驅。范先生的胸懷、格局之大，讓我們望塵莫及。

令人印象深刻的是，范先生不僅僅停留在論述，也經常把自己的想法付諸行動。他很早就提出，台灣應「廣設靶埸、培訓民間神槍手」的想法。他認為，提升台灣平民保護自己鄉土的武裝能力，非常重要。如果平民能夠舉起槍枝、準確射擊，這件事本身就是國民的心理強度和意志力的體現，就足以弱化敵人對你土地的覬覦之心。

范先生的提案，得到了聯電創辦人曹興誠先生的支持。最近幾次見到范先生，他都在奔忙於和各界溝通，希望政府部門能夠放寬對靶場的限制。此事還沒有完成，我相信一定有很多人，會繼承范先生的遺志，繼續推動。

范先生發表的最後文字，是在《今周刊》專欄《選擇戰爭或和平》的哲學解析，文章的最後一段，擲地有聲，節錄如下：

在台灣沒有人選擇戰爭的情況下，「要選擇戰爭還是和平」就是個假議題，一個用來蠱惑台灣人的認知戰議題。提出這個議題的人，不是笨，就是壞。要不要落入這個認知戰的陷阱，是每個讀者自己的選擇，也是對台灣人智商的考驗。

台灣人面對的真實議題是：「如果中華人民共和國對台灣啟戰，台灣人要選擇應戰還是投降？」

選擇投降的人請舉手。

懷念范先生，合掌。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1404期)

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