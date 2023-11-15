出價再高萊爾富也不賣給全家！汪家套現不到40億 揭聯邦林鴻聯交易內幕

【撰文‧梁任瑋、陳葦庭】

由光泉集團經營34年的萊爾富便利商店變天，聯邦集團在10月中旬買下汪家所有股權，但萊爾富長年虧損，更讓外界好奇林鴻聯背後的盤算為何？

台北市內湖區瑞光路502號1樓的萊爾富便利商店，看似平凡無奇，殊不知這家萊爾富坐落在內湖科技園區的光泉企業大樓，樓上其實「很有戲」！原來，位在該大樓3樓的萊爾富國際總部的汪家家族成員，近期不只忙著把股權交割給新買家聯邦集團，還得忙著到四樓的光泉牧場「找位子」。

實際成交不到40億 低於開價

據了解，雙方於今年10月16日成交，由萊爾富董事長汪亦祥與代表聯邦投資的聯邦銀行董事長林鴻聯簽約，實際成交金額低於40億元，低於開價的55億元，預計在12月15日完成交割。

「自從『樓下』的萊爾富便利商店賣掉後，汪家子弟都急著往『樓上』4樓的光泉牧場找位子。」汪家友人透露，「雖然以前萊爾富不賺錢，汪家人畢竟還是在『樓下』有工作，現在交易完成換現金，每個人都想回光泉去。」一語道破汪家全面退出萊爾富後的現況。

成立34年的萊爾富，是乳品大廠光泉創立的便利商店品牌，最初作為光泉商品打入市場的重要通路管道，面對統一、全家兩強爭霸，萊爾富仍以1500多家分店穩坐國內第三大超商地位，每年營業額約240億元。

問題來了，為何大股東汪家要出售萊爾富全數股權？一位資深零售業者不諱言，「台灣零售業，是一個只有老大跟老二可以存活的市場，規模不夠大，一定被邊緣化。」

翻開超商雙雄個體財報，去年，擁有6800家門市的統一超營收1829億元，4千多個據點的全家也有859億元，而目前店數僅有1500多家的萊爾富營收僅240億元，確實距離大哥、二哥有一大段差距。

「汪家老闆說實在，對製造比較內行，零售在他們眼中是辛苦的行業。」知情人士觀察，光泉汪家在零售業已苦撐30年，疫情期間虧損更讓萊爾富傷了筋骨，加上第四代沒有接手經營意願，所以才決定在疫情後，國內超商業績大幅回升時出售股權，「一手養大的孩子當然也有感情，但還是得趁有價值的時候把它嫁出去。」

「2、3年前汪家就打算賣掉萊爾富股權，對外開價55至60億元接手。」據本刊掌握，萊爾富發展停滯背後有許多原因，除了早年家族成員經營理念歧異、陸續處分股份，加上便利商店產業競爭激烈，都讓汪家人有了退場念頭。

光泉第四代長孫汪群凱日前接受媒體採訪時也透露心聲，他之所以自創Knock Knock連鎖咖啡店，是因為家族沒有安排更多工作任務，在光泉擔任副董事長的工作只是榮譽職，讓他開始思考未來，這樣的發展路徑，和所有汪家第四代成員相似，堂兄弟姊妹各有一片天；「事實上，傳承在家族內，是一件不被公開談論的議題。」

「為了家族和諧，汪家人出售所有萊爾富股權是大家的共識。」熟悉汪家的友人指出，2003年，因為對經營理念不合，造成主導便利商店事業的三房叔叔汪圳泉，與經營事業的大房、二房子姪輩鬧翻，叔叔到法院聲請宣告破產，經過一番法律訴訟才平息，但家變也造成三房全面退出光泉事業；隔年，汪圳泉將手中的三成光泉股權都賣給統一企業，才讓原本只有汪家人持有、從未在外流通的萊爾富股票開始有了分散的機會。

事實上，因統一持有光泉3成股權，2012年時，光泉又將持有的萊爾富股權，依比例出售給所有光泉股東，也讓統一拿下30％萊爾富股權。

儘管統一旗下子公司統一超未涉入萊爾富經營，但美國品牌總部認為，統一超已擁有7-ELEVEN品牌，不能再持有競品股權，因此2013年，統一不得不以每股16元價格，出售手中股權給私募基金安橋亞洲投資公司。

依據經濟部商業司登記，聯邦投資在2018年底承接私募基金持有萊爾富的19.66％股權，因此成了大股東。

對全家有心結 寧賣別人

光泉汪家要出售萊爾富股權，在業內早已不是新鮮事。據了解，近一年多來，包括百貨龍頭新光三越，以及全家與全聯都曾被點名是可能買家，為何最後出線者，竟是五年前才成為股東的三重幫聯邦集團林鴻聯？

知情人士指出，原本全家是最有意願的買家，原因在於，若全家能一次接收萊爾富1500多家門市，更有底氣和龍頭小七競爭。但，由於全家在台灣發展初期，無論展店、策略都緊貼萊爾富，導致汪家對全家一直有難解心結。「縱使全家出的價錢再高，汪家都寧願賣給別人。」他透露。

而超市龍頭全聯，則因去年才正式收購大潤發，並經公平會同意，短時間內難以再併購其他零售通路。不過，外界認為，若是聯邦集團「養大」萊爾富後，屆時全聯也不排除再伺機出手洽談併購這個選項。

「這真是一個勇敢的決定，也是一個不可思議的決定！」針對聯邦集團入主萊爾富，資深零售業者如此評價。

回到併購案核心，外界都想問，聯邦集團為何要買下萊爾富？

對此，本刊截至截稿前，未取得林鴻聯回應。至於萊爾富大股東、光泉牧場董事長汪林祥，則僅簡短回應：「因為有保密條款，日後有機會再聊吧！」不願多談萊爾富出售相關事宜。

但一位不具名資深金融業者分析，從場景和數據兩大角度來看，原本就是萊爾富大股東的聯邦，沒有不入主的理由。

600萬會員大數據有利聯邦

首先，剛性場景一直都是金控業最大弱點，因此無論哪個業者，都必須緊抓和通路業者合作的機會。像富邦從國泰世華手中搶下好市多聯名卡、玉山和全家合作推出全盈支付，都是很具體的例子。目前四大超商中，前兩大各自有合作對象，對有企圖心的聯邦來說，擁有1500多家門市的萊爾富，無疑是個有價值的標的。

其次，萊爾富目前逾600萬會員數，雖不及統一超和全家的一半，但對事業遍及建設、飯店、銀行、租賃、保險和媒體的聯邦集團而言，只要仔細盤點旗下資源，可望透過百萬會員數據，發展出不同產品等綜效。

至於外界認為，聯邦入主萊爾富後，可能循全家和玉山模式，跨足行動支付。這名業者則認為，支付並非是賺錢產品，而是一種手段，加上成本高昂，聯邦應不會輕易投入。

另一位知情人士則透露，聯邦認為自己會經營得比汪家好。「OK超商密集度也不高，卻都能賺錢！」業界人士不諱言，OK超商專門提供電商業者到店取貨，透過收取服務費就可以成為穩定收入來源，甚至做到虧轉盈，反觀萊爾富定位相對「不上不下」，經營上被認為還有精進空間。

更關鍵的是，未來若聯邦集團能成功重新整頓萊爾富，不論是與其他便利商店等潛在買家洽談整併或合作，都充滿想像空間。對聯邦目前來說，萊爾富可說是相對進可攻退可守的資產。

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