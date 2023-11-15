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小販之女變10萬月薪人資大總管！「新台灣幫」能補足百萬工作缺口？

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／蕭芃凱
攝影／蕭芃凱

【撰文‧今周刊編輯團隊】

各行各業喊出的「缺工」聲，幾乎成了這個時代台灣就業市場的背景音。根據104人力銀行截至11月6日的最新統計，目前國內各產業釋出的工作機會，已連續9個月超過百萬。

面對近10年大專校院在學生驟減15％的殘酷現實，「年輕人在哪」更是許多企業主心頭沉重的問號。然而，若跨越單一種族的想像，或許會赫然發現，一群20幾歲、充滿衝勁和才幹的人力，早已在台灣各角落蓄勢待發。

新創公司「圖靈鏈」創辦人胡耀傑，和他用逾6位數月薪網羅來的人資總監陳祇錂，此刻正坐在我們面前。陳祇錂來自馬來西亞，卻說得一口流利華文、精通英文，還是台灣大學心理學系畢業的高材生，留學台灣畢業後，選擇繼續在這塊土地工作。

她一進公司，就為圖靈鏈打造人事相關的遊戲規則。「人資不只是招募人力、發薪水。」她設計了一整套人力資源運用流程，規畫聘雇員工的標準作業程序，積極幫助新血快速了解公司基本規則，用模式化的方式指引人才快速融入圖靈鏈企業文化。

陳祇錂來自馬來西亞霹靂州的一個小城市。她笑著談起自己的家庭，「我家人就是一般平民，媽媽是小販。」她從小就很有企圖心，自己爭取就讀當地華文獨立中學，高中畢業後就決定隻身赴台灣就讀台大心理學系。

畢業後，她對比台、馬薪資與生活條件，毅然選擇留下。「我很享受這種生活狀態。台灣生活品質也比吉隆坡好一些。」她笑說：「吉隆坡捷運轉站不能站內轉，公車永遠不準時，我現在薪資也比較好！」看來，她在台灣如魚得水。

對圖靈鏈來說，隨著事業成長，公司開始組織一支「多元民族」混血小隊，網羅了東北亞、東南亞人才，一群年輕有勁的「新台灣幫」，在此已然成軍，成員還包含台日混血外派日本的員工、在台灣清華大學畢業的韓國外籍生。除了本職學能，多語言、多文化、勇於跨界的人格特質，也讓他們成為企業發展的進化基因。

從數字看，2022年、2023年總考生都不足12萬人，也就是說，等這群大學新生4年後畢業，扣除繼續升學的學子，恐怕只有10萬上下大學畢業的新血能投入勞動市場。

但在「新台灣幫」的這一端，情況截然不同。首先，台灣的僑生、外籍留學生，2022年人數就高達10.3萬人，其中正式修讀學位的僑外生，人數也超過6萬6000人。勞動部勞動力發展署署長蔡孟良坦言，若能把畢業僑外生留在台灣職場，確實能適度減緩少子化對台灣產業的衝擊。

從僑外畢業生看起，這些年，政府對準趨勢，確實已動了起來。

去年，台灣僑外生畢業人數約有1萬3000多人，留在台灣的外籍畢業生，光是透過「評點配額制」留下的，就達5313人。若再加上「依一般依薪資、工作經驗等條件申請」留台的畢業生，總共有超過4成的留學生選擇台灣作為生涯的第一個正式職場。

比起鄰國日本，畢業後留在日本就職的留學生尚未達全部畢業留學生的4成，台灣攬才留人的力度不弱。「製造業、住宿餐飲業分別是僑外生留台工作的前兩大行業，批發零售業則排在第三，他們從事的工作，吻合台灣目前的人力缺口。」蔡孟良說。

人在哪？勞動力在哪？當我們搬開法規的石頭、營造一個更包容的台灣，或許能看見答案。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1404期)

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