快訊

拜習會倒計時 學者：難扭轉美中情勢 看如何適度調節

過氣政客回鍋？英國前首相卡麥隆入閣，保守黨的利弊得失

3少年上山探險「被魔神仔牽走」消失3天！靈犬現身救人 帶他們走40km奇蹟生還

登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

聯合新聞網／ 今周刊
藍白合進入攤牌階段，雙方仍未達成產生人選的共識。合成圖，取自侯友宜、柯文哲、朱立倫臉書
藍白合進入攤牌階段，雙方仍未達成產生人選的共識。合成圖，取自侯友宜、柯文哲、朱立倫臉書

【文．鄭鴻達】

「藍白合」談到變「藍白拖」，即將進入攤牌階段。學者鈕則勳認為，若國民黨堅持「德國模式」與政黨支持度，民眾黨主席柯文哲也堅持「侯柯」、「柯侯」互比，恐怕難有進展，建議雙方互相尊重、各退一步，先確保「藍白合」不破局。

鈕則勳建議，雙方可將「侯柯」、「柯侯」與賴蕭配的對比、「侯柯」與「柯侯」互比，加上政黨支持度3項，全部納入做成一個拼盤，可以各占1/3，如此才有機會解套，若柯擔心政黨支持度占比太高，可先確認成局，再來談各自比例。

若藍白合破局後，鈕則勳表示後續就是要操作棄保，且有3套可能劇本。

首先是綠、藍、白三足鼎立，自然是「賴蕭配」勝出毫無懸念；第二，是國民黨總統參選人侯友宜無法成功整合韓國瑜，只能急就章找黨內其他人搭配，而柯與獨立參選的郭台銘也配不成，變成4組人選，如此依然對賴清德有利。

鈕則勳說，最後一種情況，是唯一會對賴清德會有威脅的劇本，就是侯友宜成功整合韓國瑜形成「侯韓配」，加上柯、郭沒合，「侯韓配」能成功拉高民調，將局勢打成藍綠對決，如此才有機會成功操作棄保，有機會與「賴蕭配」一搏。

「藍白合」拖到進入攤牌階段　馬、韓發聲支持全民調

「藍白合」從10/14首度會前會開始協商至今已滿1個月，但雙方從起初的各自主張開放式民主初選對上全民調，後談不成進入政黨協商階段，變成藍營提出日本模式或德國模式，而柯文哲則仍堅持全民調。

直到近日時程逼近11/20總統參選人登記日，藍白「合不合」進入攤牌倒數，前總統馬英九終於發聲，在11/13透過基金會執行長蕭旭岑表態，稱馬、韓均支持以全民調方式推動藍白合，也獲國民黨主席朱立倫接納。

國民黨畫出底線「全民調64比」　藍綠合不成就全面開戰

因此，國民黨周一宣布（11/13），為配合2024 大選藍白合等相關協商作業，原定周三 (11/15) 召開的第21屆中常員會將延後召開。據悉，國民黨延後至11/19召開中常會，除為藍白合協商，也是因不分區名單仍尚未底定。

此外，根據《鏡週刊》報導，朱立倫已與黨內總統參選人達成作戰共識，將提出全民調「64比」方案與柯文哲協商，若柯仍不接受，最後就是「全面開戰」。所謂「64比」，為全民調中的6成以「柯侯配」、「侯柯配」對決「賴蕭配」，4成則是政黨互比。

藍白雙方各有堅持　學者：不如先將所有項目都納入

對於國民黨傳出的最新底線全民調「64比」，文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳分析，國民黨仍堅持要採「德國模式」，但在政黨支持度的占比有所調降，柯文哲仍可能不會接受，因比政黨支持度對民眾黨不利。

鈕則勳直言，若不比政黨支持度，對於家大業大的國民黨也是不盡公允，應納入才會比較客觀、公平，因此若柯只堅持對他有利的「侯柯」、「柯侯」互比，不納入對國民黨有利的部分，談判上就會有盲點。

因此鈕則勳建議，將柯文哲堅持的互比納入，加上國民黨主張的德國模式，亦即採納「侯柯」、「柯侯」與「賴蕭」對比，也加上政黨支持度，將三個項目組成一個拼盤，比例則是各占1/3，如此可作為解套方法。

先確保藍白能合再來談比例　否則將成藍白雙輸

鈕則勳認為，假若柯文哲仍認為政黨支持度占比仍過高，雙方還是可先確認全民調採取上述3個項目，之後再來談占比，例如說互比、對比各占4成，政黨支持度降低到2成，這些都是可以談的，總比藍白合破局來得好。

鈕則勳直言，若柯一直堅持不把政黨支持度納入，可能也未盡公允，因此藍白雙方應互相尊重、各退一步，如此提高「藍白合」成局的機會，否則「藍白合」破局，就必然走向棄保，且因侯、柯雙方短期內難以分出高低，就會造成「藍白雙輸」。

藍白若不合將有三套劇本　僅一種能威脅到賴清德

鈕則勳也分析出四套劇本，其中自然是「藍白合」對上賴清德，會是最有一搏的情況。但「藍白合」若破局，則有三種可能的情況，首先是侯韓配、郭柯合對上賴蕭配的三足鼎立，「賴蕭配」要勝出就毫無懸念。

接著則可能是郭、柯雙方都堅持要當正的，最後「柯郭」或「郭柯」配搭不成，加上侯友宜沒有成功整合韓國瑜擔任副手，反而急就章去找黨內其他人選搭配，就變成侯、柯、郭均弱的4組人馬情況下，依然是賴清德勝出機會最高。

但是，最後一種情況，是「藍白合」假設破局後，唯一1種會對賴清德造成威脅的情境，就是侯友宜成功整合韓國瑜，但柯、郭分裂，且「侯韓配」能在短時間內拉高民調，甩開柯、郭，如此就能成功操作棄保，形成藍綠對決的態勢，如此就有機會與賴蕭配一搏。

延伸閱讀》

想辦繼承卻分產沒共識...父母遺產留下房子，子女不想走到對簿公堂還能怎麼處分？律師5解方

巴菲特連3年加碼日5大商社翻倍賺　讓投資中國賠慘的蒙格超羨慕...謝金河：他忘了巴菲特的一句忠告

投資電影賠7千多萬，他從管上億資金的大導演淪為社區管理員...安景鴻：人倒下時，最怕你放棄自己

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

71歲東京都知事小池百合子旋風參訪！ 台灣形象展鎖定日「2趨勢」切入新商機

「智慧交通是知事比較關心的，所以就先去拜訪。」外貿協會董事長黃志芳說的，是週五（11/10）於日本新宿住友大樓三角廣場，日本東京都知事小池百合子旋風參訪台灣形象展，短短十分鐘時間的參觀時間，一進場就先到元太的展區參觀電子紙產品，用於公車站牌的智慧交通應用。

登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

「藍白合」談到變「藍白拖」，即將進入攤牌階段。學者鈕則勳認為，若國民黨堅持「德國模式」與政黨支持度，民眾黨主席柯文哲也堅持「侯柯」、「柯侯」互比，恐怕難有進展，建議雙方互相尊重、各退一步，先確保「藍白合」不破局。

日圓現鈔「0.2168」創1年來低點！想買0.2字頭有可能嗎？ 專家給答案

根據台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價，週一(11/13)一早兌換台幣最低來到0.2168元，來到1年多以來新低點。若換10萬新台幣，可換到46萬1254日圓現鈔，和2021年的最高點0.2797相比，當時只能換到35萬7525日圓，如今一來一往差額高達10萬3729日圓，等於省了逾2萬元台幣。

雙11優惠背後的「暗黑真相」 網踢爆曝1招：識破惡劣店家又真的賺到

雙11又買到剁手指了嗎？許多電商、通路都會在此時祭出比平常還殺的超低優惠吸引消費者，然而卻有網友曾表示，如果你以為可以搶便宜那真的是大錯特錯，掀起輿論熱議究竟雙11優惠是真的還假的。

日觀光大爆發！旅宿交通已供不應求 為何業者有苦說不出「寧願空著房間不賺錢」

日本開國後，不少外國客重新湧入日本，導致日本著名觀光地人滿為患，觀光列車供不應求，就連非直達路線也是人潮滿滿……這樣看似對業者有益無害的人流紅利，卻也讓部份業者有「觀光大餅看得到吃不到」的狀況，原因何在？

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。