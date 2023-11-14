登記參選總統倒數 藍白合還在吵全民調...破局後3套劇本 這組合才能對戰「賴蕭配」

【文．鄭鴻達】

「藍白合」談到變「藍白拖」，即將進入攤牌階段。學者鈕則勳認為，若國民黨堅持「德國模式」與政黨支持度，民眾黨主席柯文哲也堅持「侯柯」、「柯侯」互比，恐怕難有進展，建議雙方互相尊重、各退一步，先確保「藍白合」不破局。 鈕則勳建議，雙方可將「侯柯」、「柯侯」與賴蕭配的對比、「侯柯」與「柯侯」互比，加上政黨支持度3項，全部納入做成一個拼盤，可以各占1/3，如此才有機會解套，若柯擔心政黨支持度占比太高，可先確認成局，再來談各自比例。 若藍白合破局後，鈕則勳表示後續就是要操作棄保，且有3套可能劇本。 首先是綠、藍、白三足鼎立，自然是「賴蕭配」勝出毫無懸念；第二，是國民黨總統參選人侯友宜無法成功整合韓國瑜，只能急就章找黨內其他人搭配，而柯與獨立參選的郭台銘也配不成，變成4組人選，如此依然對賴清德有利。 鈕則勳說，最後一種情況，是唯一會對賴清德會有威脅的劇本，就是侯友宜成功整合韓國瑜形成「侯韓配」，加上柯、郭沒合，「侯韓配」能成功拉高民調，將局勢打成藍綠對決，如此才有機會成功操作棄保，有機會與「賴蕭配」一搏。

「藍白合」拖到進入攤牌階段 馬、韓發聲支持全民調

「藍白合」從10/14首度會前會開始協商至今已滿1個月，但雙方從起初的各自主張開放式民主初選對上全民調，後談不成進入政黨協商階段，變成藍營提出日本模式或德國模式，而柯文哲則仍堅持全民調。

直到近日時程逼近11/20總統參選人登記日，藍白「合不合」進入攤牌倒數，前總統馬英九終於發聲，在11/13透過基金會執行長蕭旭岑表態，稱馬、韓均支持以全民調方式推動藍白合，也獲國民黨主席朱立倫接納。

國民黨畫出底線「全民調64比」 藍綠合不成就全面開戰

因此，國民黨周一宣布（11/13），為配合2024 大選藍白合等相關協商作業，原定周三 (11/15) 召開的第21屆中常員會將延後召開。據悉，國民黨延後至11/19召開中常會，除為藍白合協商，也是因不分區名單仍尚未底定。

此外，根據《鏡週刊》報導，朱立倫已與黨內總統參選人達成作戰共識，將提出全民調「64比」方案與柯文哲協商，若柯仍不接受，最後就是「全面開戰」。所謂「64比」，為全民調中的6成以「柯侯配」、「侯柯配」對決「賴蕭配」，4成則是政黨互比。

藍白雙方各有堅持 學者：不如先將所有項目都納入

對於國民黨傳出的最新底線全民調「64比」，文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳分析，國民黨仍堅持要採「德國模式」，但在政黨支持度的占比有所調降，柯文哲仍可能不會接受，因比政黨支持度對民眾黨不利。

鈕則勳直言，若不比政黨支持度，對於家大業大的國民黨也是不盡公允，應納入才會比較客觀、公平，因此若柯只堅持對他有利的「侯柯」、「柯侯」互比，不納入對國民黨有利的部分，談判上就會有盲點。

因此鈕則勳建議，將柯文哲堅持的互比納入，加上國民黨主張的德國模式，亦即採納「侯柯」、「柯侯」與「賴蕭」對比，也加上政黨支持度，將三個項目組成一個拼盤，比例則是各占1/3，如此可作為解套方法。

先確保藍白能合再來談比例 否則將成藍白雙輸

鈕則勳認為，假若柯文哲仍認為政黨支持度占比仍過高，雙方還是可先確認全民調採取上述3個項目，之後再來談占比，例如說互比、對比各占4成，政黨支持度降低到2成，這些都是可以談的，總比藍白合破局來得好。

鈕則勳直言，若柯一直堅持不把政黨支持度納入，可能也未盡公允，因此藍白雙方應互相尊重、各退一步，如此提高「藍白合」成局的機會，否則「藍白合」破局，就必然走向棄保，且因侯、柯雙方短期內難以分出高低，就會造成「藍白雙輸」。

藍白若不合將有三套劇本 僅一種能威脅到賴清德

鈕則勳也分析出四套劇本，其中自然是「藍白合」對上賴清德，會是最有一搏的情況。但「藍白合」若破局，則有三種可能的情況，首先是侯韓配、郭柯合對上賴蕭配的三足鼎立，「賴蕭配」要勝出就毫無懸念。

接著則可能是郭、柯雙方都堅持要當正的，最後「柯郭」或「郭柯」配搭不成，加上侯友宜沒有成功整合韓國瑜擔任副手，反而急就章去找黨內其他人選搭配，就變成侯、柯、郭均弱的4組人馬情況下，依然是賴清德勝出機會最高。

但是，最後一種情況，是「藍白合」假設破局後，唯一1種會對賴清德造成威脅的情境，就是侯友宜成功整合韓國瑜，但柯、郭分裂，且「侯韓配」能在短時間內拉高民調，甩開柯、郭，如此就能成功操作棄保，形成藍綠對決的態勢，如此就有機會與賴蕭配一搏。

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