日圓現鈔「0.2168」創1年來低點！想買0.2字頭有可能嗎？ 專家給答案

【文．黃明惠 整理】

根據台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價，週一(11/13)一早兌換台幣最低來到0.2168元，來到1年多以來新低點。若換10萬新台幣，可換到46萬1254日圓現鈔，和2021年的最高點0.2797相比，當時只能換到35萬7525日圓，如今一來一往差額高達10萬3729日圓，等於省了逾2萬元台幣。

若以台灣民眾喜歡的一蘭拉麵、東京迪士尼來算，和疫情前高點相比，約可以多去12趟東京迪士尼（8000日圓門票），或吃105碗拉麵（980日圓）。

至於日圓兌美元低見151.67，讓投資人在聚焦美國週二（14日）公布消費者物價指數（CPI）之餘，也警戒日本政府或央行是否會介入匯率市場。市場預測基於日本政府可能干預，預期日圓兌每美元只會貶值至於152左右。

跟便宜日圓說再見？施羅德：日圓走勢可望變強

今周刊也訪問施羅德亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子，她指出便宜日圓可能要跟大家說再見。

近藤敬子分析，全球物品循環周期復甦有利於亞洲國家出口，因此看到包含中國、台灣及南韓的出口數據都呈現止跌翻揚的格局，在基本面正向拉升下，預期明年美元兌亞幣趨勢將反轉，亞幣表現會優於美元。

日圓的部分，日本近期通膨加劇，且隨著製造業以及服務業PMI（採購經理人指數）仍展現出韌性，加上日本央行零利率政策將退場、貨幣政策正常化，相較於歐洲，特別以歐洲最大經濟體德國來說，其PMI數值快速惡化，因此認為2024年日圓相較於歐元，會更為強勢。

此外，據《Yahoo奇摩財經新聞》報導，外匯專家李其展認為，現在匯率市場是美元強、亞幣跌，日幣、台幣同漲同跌，一旦「脫鉤」就是甜甜價改變的時候；此外，雖然日圓近期都會維持在甜甜價，但他也認為「比較難期待再跌破0.2字頭。」

觀察從植田和男4月上任以來，保持超寬鬆的貨幣政策，直到日銀能穩定實現2%的通膨目標。消息人士表示，有鑑於經濟前景的不確定性，日銀可能希望至少等到明年春季才能實現政策正常化。

不過，據中時新聞網報導，日銀前官員山岡浩已指出，日銀有可能等不了那麼久，在目前日圓大幅貶值與通膨飆高的風險之下，也許將迫使日銀的退出時機比其預期的更快到來，「留給日銀的時間不多了，植田總裁可能已經注意到了這一點」。

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