雙11優惠背後的「暗黑真相」 網踢爆曝1招：識破惡劣店家又真的賺到

【撰文／林依榕整理】

雙11又買到剁手指了嗎？許多電商、通路都會在此時祭出比平常還殺的超低優惠吸引消費者，然而卻有網友曾表示，如果你以為可以搶便宜那真的是大錯特錯，掀起輿論熱議究竟雙11優惠是真的還假的。有內行人分享識破假優惠的秘訣，專家則表示，在現在數位時代資訊流通快速，賣家如果不誠實，很有可能就會影響整體銷售業績。

雙11今天凌晨登場，不少人早在前一天就準備好購物清單，凌晨一到就「大開殺戒」搶購一番，但你真的搶到便宜了嗎？

「1111購物只是噱頭，大家知道嗎？」曾有網友在ptt上表示，1111光棍節是商業炒作的日子，真的以為可以搶便宜？那真的大錯特錯，因為網路購物賣的東西價格沒便宜多少，跟平常的優惠特價都一樣。

他進一步解釋，有的賣場會故意先調回原價，等到1111再改優惠特價價格，讓大家誤以為很便宜而掏錢，「諸不知這些價格在平日都能買到」，他也再次提醒1111光棍節只是商業促銷的噱頭，「不要被騙一次噴太多錢喔！有需要時在平日也可以買的喔！」

有網友回應，其實雙11早就被玩壞了，演變到後來都在噱客人，而很多人更是先前都沒有經過比價就瘋狂購物，導致掉入賣家的高價陷阱，其他人則分享安全購物的秘訣，首先把想買的物品提前放進電商購物車中，接著透過比價網站查該商品過往的歷史價格，如此一來便可以在雙11當天，就能夠藉此觀察賣家是否是個良心有誠信的店家。

據公視報導，中華品牌再造協會理事長王福闓認為，數位環境的改變導致業者有一些操作，如果對消費者沒有誠信，或者是無法說服消費者為何做出如此行為的話，很可能會影響到自己的銷售業績。也建議賣家，如果想要永續經營，最好還是誠實降價銷售，才不會失去消費者信賴，損害商譽。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

子女想辦繼承卻分產沒共識...父母留下的遺產房，共有人不想走到對簿公堂還能怎麼處分？律師5解方

別人準備退休的年紀，50歲她卻拋下家人獨自出國去工作...Google公關總監：活到這把年紀才更該去圓夢

日本再起？從淺草看起！謝金河：日圓貶到連神戶牛都價格合理，「物價沒比台灣貴」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】