71歲東京都知事小池百合子旋風參訪！ 台灣形象展鎖定日「2趨勢」切入新商機

【撰文／譚偉晟】

「智慧交通是知事比較關心的，所以就先去拜訪。」外貿協會董事長黃志芳說的，是週五（11/10）於日本新宿住友大樓三角廣場，日本東京都知事小池百合子旋風參訪台灣形象展，短短十分鐘時間的參觀時間，一進場就先到元太的展區參觀電子紙產品，用於公車站牌的智慧交通應用。

在這場由台日雙方合作、首次在日本舉辦的「台灣形象展」，黃志芳帶領逾百家廠商參展。黃志芳指出，現場展示的主題鎖定了「DX」數位轉型與「GX」綠能轉型，這也是目前日本面臨的兩大趨勢。

首先，在數位轉型趨勢上，由於人口高齡化，以及疫後缺工的狀況持續，如何降低人力的需求，正逐漸創造出新的需求。

元太採用電子紙跨入多個應用，除了已經耕耘多年的公車站牌外，今年也以行銷海報的應用，在日本往百貨商場布局。圖／譚偉晟攝

以專攻電子紙的元太為例，與友達合作開發的電子紙海報，其鎖定的是商場、貨架、以及戶外站牌，而這些都是可以藉由科技降低人力的地方。「台灣研發的電子紙，已經進入到日本公車站牌，這是台灣多年在智慧科技提升的一部份。」經濟部長王美花說的，是元太多年在日本耕耘，協助日本改變傳統公車路線圖用紙的方式。

「我們可以依照客戶的需求，安裝太陽能板、或是用裝電池等不同方式。」元太日本分公司營業課長江如敏說明，採用電子紙能夠及時更新資訊的特性，對日本客戶而言，能夠減少替換公車路線海報的人力。她進一步指出，目前元太持續擴大商場百貨的應用，採用大尺寸開發的電子紙海報，可望讓電子紙的用途從最基礎的價格顯示，延伸到行銷廣告的應用。

而在綠能轉型上，日本政府在減少溫室氣體排放量的目標下，電動車成為政策推廣的重點項目。已經與富邦媒合作近一年、台灣開發的電動三輪車廠蓋亞汽車，此次也赴日參展，展示在體積小於貨車，但運量高於日本現有三輪車的競爭優勢。

在綠能轉型的目標下，日本持續電動車發展，電動三輪車廠蓋亞汽車也參加展出，鎖定外送物流市場。圖／譚偉晟攝

此外鴻海MIH打造概念電動車Project X，以及YouBike微笑單車、倚天酷碁的自行車產品，同樣也在現場展出。在兩大轉型趨勢之外，日本也持續投資新技術領域，日本元宇宙協會Mataverse Japan理事長馬渕邦美指出，日本對於AI、VR、AR等多元應用，「整個投資金額有數百億日圓的水準，光是協會就有200多位會員，包含商社、製造商、創投等。」

日本市場的積極，也讓AR眼鏡台廠佐臻強力佈局，佐臻董事長梁文隆透露，今年已經與日本夏普展開合作，「今年還有幾家日本客戶，也是陸續展開合作。」而佐臻在日本的布局，是從深耕多年的AR醫療應用開始，並持續推廣智慧零售方案。

「除了NTT、夏普之外，日本還有很多商社對AI、AR、VR有興趣。」貿協秘書長王熙蒙指出，日本對於新技術的投資能量，以及豐富的數位內容資源，正好能與台灣硬體製造的強項結合，藉由合作能創造出更大的價值。

本文授權自今周刊，原文見此。

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