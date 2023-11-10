日觀光大爆發！旅宿交通已供不應求 為何業者有苦說不出「寧願空著房間不賺錢」

【文．李浩宇】

日本開國後，不少外國客重新湧入日本，導致日本著名觀光地人滿為患，觀光列車供不應求，就連非直達路線也是人潮滿滿……這樣看似對業者有益無害的人流紅利，卻也讓部份業者有「觀光大餅看得到吃不到」的狀況，原因何在？

自日本解封，全境開放觀光客入境後已逾一年，受日圓貶值拉力影響，訪日遊客數正迅速回升中。位於富士山腳下的著名景點河口湖，也能看見源源不絕的歐美與東南亞的自由行觀光客，預料不久後，疫情前觀光主力的中國團客也將回歸。

但，受疫情衝擊影響，日本在疫情期間不少旅宿、餐飲業者撐不住疫情帶來的衝擊，不是裁員就是關門大吉，致使許多勞工失業，也導致觀光業人手不足的問題一直懸而未解。

富士山腳下人滿為患 景點擠爆、列車客滿

根據《日本經濟新聞》報導，自東京新宿車站前往河口湖站的特快車「富士環遊11號」不分平日、假日都是客滿狀態，就連由東京與新宿站發車的高速巴士也一位難求。

無法使用上述交通方式的旅客，只能搭乘非直達河口湖的「特急甲斐路11號」，到位於山梨縣的大月站轉車至河口湖。但，即便是稍嫌麻煩的換乘路線，依然能夠在轉車口見到許多外國客的身影，甚至在車站內發生了大塞車的情況。

即使是在平日前往河口湖，公車站與計程車招呼站都是大排長龍的景象，停車場停滿了遊覽車，餐飲店與伴手禮店也託眾多外國客的福，生意十分興隆。而能夠一飽河口湖與富士山美景的「富士山全景索道纜車」也是大排長龍，隊伍中鮮少日本人的身影，多為外國客。

與疫情前相較，前來此地觀光的遊客多為中國客，現在主要客群則為台灣、韓國、歐美、東南亞客。

受觀光需求大增影響，許多旅宿、交通業者紛紛祭出新政策應變。由「富士急行」公司營運，從新宿發車至河口湖的「富士環遊」加開平日班次，原本預定只開到9月底，現已延長至11月。

位於河口湖畔的富士湖飯店的稼動率也超過九成，甚至外國人比率還比疫情前高出一成。為了應對湧入河口湖的觀光需求，該飯店業者三月時宣佈啟用重新裝潢過的分館。館內還設置供長期旅遊散客使用的設備，甚至還與當地其它業者合作，設計了一套「富士山腳之旅。」

疫情後的訪日遊客比起單純「來日本走馬看花」，更看重旅遊品質，特別是對於深度旅遊、期望感受日本文化的客群明顯增加，同樣座落於富士山山腳下的旅宿業者─「岳麓翠苑」已經開始著手設計一套和室體驗，讓前來住宿的外國客能在飯店休息時品嘗滿滿的「日本味」。

人手嚴重不足 業者擔憂「中國客回歸後問題會更大」

雖說人流等於金流，但人手不足的問題也讓業者傷透腦筋，前述提及的富士湖飯店就表示：「受限於人手不足，有時候就算有空房，還是必須拒絕一部份打算前來住宿或用餐的客人。」其它飯店也有因人手問題，而限制部份客房預訂的情況在。

交通方面，計程車的班次也明顯不足。下午時段的河口湖依然是人滿為患，許多遊客想要搭計程車移動到下個景點，但每個計程車招呼站都超過10人以上在排隊，若是當場想打電話叫車，只會收到「現在所有車輛都已派出，請耐心等候」的回應。

根據日本信用調查公司「帝國數據銀行」的數據顯示，若以「以業務執行面來看，目前人手充足」的指標來看，僅有10.5%的企業符合。缺乏正職人員的人手不足企業比率達51.4%。若以業者來區分，人手不足最嚴重的行業是「資訊服務」，比率為74%；其次是「旅宿業者」，比率為72.6%。

翻開日本政府觀光局的旅日統計資料，今年九月的訪日外國客數約218萬4300人，與2019年同期相比，已恢復到96.1%的水準。

同報告顯示，今年七至九月與2019年同期相比，43.8%的業者表示外國客消費額已恢復到疫情前水準，20%的業者表示已超過疫情前水準，4.9%的業者表示已超過疫情前的一半水準。

另一方面，雖然有不少觀光業者慶幸觀光客回流帶來的商機，但也有一部份業者感到憂心，「總覺得這樣有些過度旅遊」，若之後中國客正式回歸，在人手不足問題未解決的情況下，恐怕會帶來更多的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

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