中東危機未解油價卻大跌 金融市場怎看以巴戰爭？VIX指數露端倪

【文/謝金河】

世界正緊繃，金融市場卻走出相反方向！以色列對哈瑪斯的戰爭仍愈演愈烈，以色列要求政府營救人質的抗爭也在升高，照理說，金融市場應該呈現緊繃狀態，不過，今天起床，看到一個值得關注的焦點，石油價格大幅下跌，中東危機未解，但油價卻大跌。

今天WTI收在75.59美元，北海布蘭特收在79.68美元，在哈瑪斯突擊前，WTI最高到92.25美元，北海油到94.15美元，現在戰爭未見曙光，油價已先大跌，這也帶動CRB指數大幅下跌，通膨壓力持續下降。

目前，VIX恐怖指數已經跌到14.5，意味著市場對兩國戰場的戰爭並不在意，有趣的是今年俄羅斯股市上漲12.9%，最近以色列股市也逐漸收斂下跌的跌幅。而美國FED11月不升息，也給市場帶來激勵，美元走軟，大家都鬆了一口氣。

過去一直以來，大家都在說東升西降，今年股市給大家的答案是「東降西升」，美國股市仍然是全球的重心，中國股市積弱不振，今年全年是跌勢，不過，下跌太久，現在基期低，要救市比較容易！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

別人準備退休的年紀，50歲她卻拋下家人獨自出國去工作...Google公關總監：活到這把年紀才更該去圓夢

達人存股1千張00878，年領168萬股息，42歲提早退休：存股2年心得「5大優勢，該賺的不漏勾」

退休後最可怕是錢花完人卻還沒死！離職老前輩教會我的人生智慧：投資並不是選擇，而是生存

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】