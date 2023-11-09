快訊

外國月亮不圓！妹子赴美驚見「3沒有」才知台灣好 網有感：時代不同

團客政策為何轉彎？陸委會：新疆車禍處理讓政府覺得「準備好了」

乘客喊好冷…飛到逾4千公尺高空驚覺「窗戶不見」 英客機緊急返航

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中東危機未解油價卻大跌 金融市場怎看以巴戰爭？VIX指數露端倪

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照

【文/謝金河】

世界正緊繃，金融市場卻走出相反方向！以色列對哈瑪斯的戰爭仍愈演愈烈，以色列要求政府營救人質的抗爭也在升高，照理說，金融市場應該呈現緊繃狀態，不過，今天起床，看到一個值得關注的焦點，石油價格大幅下跌，中東危機未解，但油價卻大跌。

今天WTI收在75.59美元，北海布蘭特收在79.68美元，在哈瑪斯突擊前，WTI最高到92.25美元，北海油到94.15美元，現在戰爭未見曙光，油價已先大跌，這也帶動CRB指數大幅下跌，通膨壓力持續下降。

目前，VIX恐怖指數已經跌到14.5，意味著市場對兩國戰場的戰爭並不在意，有趣的是今年俄羅斯股市上漲12.9%，最近以色列股市也逐漸收斂下跌的跌幅。而美國FED11月不升息，也給市場帶來激勵，美元走軟，大家都鬆了一口氣。

過去一直以來，大家都在說東升西降，今年股市給大家的答案是「東降西升」，美國股市仍然是全球的重心，中國股市積弱不振，今年全年是跌勢，不過，下跌太久，現在基期低，要救市比較容易！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

別人準備退休的年紀，50歲她卻拋下家人獨自出國去工作...Google公關總監：活到這把年紀才更該去圓夢

達人存股1千張00878，年領168萬股息，42歲提早退休：存股2年心得「5大優勢，該賺的不漏勾」

退休後最可怕是錢花完人卻還沒死！離職老前輩教會我的人生智慧：投資並不是選擇，而是生存

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

巴菲特「傳奇合夥人」 99歲查理蒙格給年輕人的投資建議：致富、成功1次就夠了

股神巴菲特(Warren Buffet)和他的波克夏公司(Berkshire Hathaway)以優異的投資績效聞名於世，但股神背後其實有位合作逾50年的副手，那便是波克夏副董事長查理蒙格(Charlie Munger)。

39歲台灣囝仔將地板賣進庫克的家…寶陞靠2招打進美國市場 今年營收逾20億

2011年才創立的寶陞國際，是美國知名地板建材通路商，它是如何在12年間，從名不見經傳的小公司，打入北美居家裝修市場？

加薩淪平民地獄…戰爭要怎結束？拜登如何管住「肩上失控的猴子」成關鍵

美國拜登總統一邊高喊支持以色列，一邊升高對以色列總理納坦雅胡的政治壓力；白宮既要拯救被哈瑪斯綁架的人質，又要設法避免被以色列極右派政府綁架。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

兆豐金、永豐金...6檔金融股本周除權息 這2檔現金殖利率逾3%！「最壞情況已過」

存股族最愛的金融股，本週有6檔搶搭除權息末班車，以日期順序來看，分別為永豐金(2890)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、彰銀(2801)、元大金(2885)以及第一金(2892)。

AI教父快閃廣達！遇熱潮被英特爾誇幸運 黃仁勳兒女原來在做這行

輝達創辦人黃仁勳來台掀起熱潮，不只論壇擠爆人、週二(5/30)在COMPUTEX的媒體記者會，也吸引超過150家媒體與分析師參與，他一連5次提到要大家去廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）的攤位，直呼太棒了！ 隨後大批人潮跟著黃仁勳前往雲達展位，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令開心合影，他還特別脫下招牌皮衣給楊麒令穿上，楊麒令對媒體透露，黃仁勳穿的皮衣品牌是Dunhill。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。