爸爸欠稅22萬！兒「10年不敢繼承市區房產」 稅務局出招追回來 沒繳房屋稅能辦移轉登記？

【文／胡肇芳整理】

新竹市1名男子生前欠繳房屋稅6萬元，其獨子未辦理繼承登記，10年來不敢繼承父親在新竹市區的房產，累積22多萬元稅款均未繳納，新竹市稅務局了解後，出招協助代辦繼承登記，由行政執行署拍賣以183萬元拍出，也追回10年欠稅。

新竹市1名李姓男子生前欠繳房屋稅6萬元，獨子未辦理繼承登記，而他是該房屋納稅義務人，地方稅務局每年將2萬元稅單寄發，累積22多萬元稅款未繳納，發現其獨子無力繳稅。

新竹市稅務局表示，繼承人名下無存款、無財產，僅有父親遺留大樓地下室房屋1筆。為維護租稅債權，稅務局主動出招代辦遺產登記，並積極尋找潛在買家，成功追回歷年欠稅。

稅務局表示，被繼承人生前持有新竹市東門商圈大樓地下室2樓產權，小部分空間供大樓電梯及電訊設備等機房使用，其餘皆為開放空間，因建物設有高額抵押權，繼承人遲遲不肯辦理繼承登記。

稅務局經多方評估，欠稅房屋地點好、房屋稅為優先債權等有利條件，主動出招辦理不動產代位繼承登記，再交法務部行政執行署新竹分署啟動拍賣程序。為順利拍出，積極通知大樓住戶、鄰近居民、不動產仲介相關業者參與投標，同時遊說抵押權人承買，最終以183萬元拍定。

繼承人李姓男子獨子表示，當初以為地下室只會徒增房屋稅，且有高額抵押權，應該賣不掉，沒想到竟然會有人買。

稅務局提醒，繼承房屋未辦妥繼承登記前，會以繼承人為納稅義務人，繳款書送達後逾期未繳，每超過3日按滯納數額加徵1％滯納金，超過30日還没有繳稅，將會移送強制執行，納稅義務人收到行政執行署所寄發之傳繳通知書仍不繳納，行政執行署會對納稅義務人銀行帳戶存款進行強制執行。

稅務局提醒，執行欠稅人的銀行存款，包含活期、定期、儲蓄、支票、郵政劃撥及外幣等帳戶之存款在內，皆是執行標的，且執行金額除本稅加徵滯納金外，還須加上一筆執行必要費用，因此籲請民眾收到稅單務必如期繳納，以免增加額外費用。

台中市政府地方稅務局表示，不論是買賣、贈與、繼承、申請配偶剩餘財產差額分配之移轉登記，欠繳的房屋稅未繳清前，均不得辨理建物移轉登記。

本文授權自今周刊，原文見此。

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