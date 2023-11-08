鴻海低軌衛星10日將升空！著眼電動車、車聯網外 鴻海對LEO星系有什麼想法？

【文．劉煥彥】

鴻海集團開發的國內首批民間研發低軌通信衛星「珍珠號」（Pearl），預定在台灣時間本周五（11/10）凌晨（美西時間9日上午），搭乘美國火箭發射公司SpaceX的獵鷹火箭打入太空，將進行不同頻段的通信測試。 由鴻海研究院主責的珍珠號立方衛星共有兩顆，這次將一起升空。 鴻海打造LEO（低地球軌道）衛星，不只希望建構未來電動車上即時聯網環境的實驗場域，也希望推動低軌衛星星系產業化，打造下一代高度韌性網路基礎架構。

珍珠號衛星上太空 讓鴻海能在LEO寬頻通訊領域做概念驗證

鴻海本周說明，這兩顆立方衛星代號各為PEARL-1H和PEARL-1C，預定在美國加州范登堡太空基地的4E太空綜合發射台（SLC- 4E），搭乘SpaceX的火箭升空，「班機號碼」是Transporter 9。

根據美國太空動態網網站spaceflightnow，Transporter 9任務的「乘客」在鴻海集團的兩顆立方衛星之外，還有多家政府及商業客戶的微衛星及小型衛星。

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鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示，「這一次發射試驗，讓我們有機會在低地球軌道衛星寬頻通訊領域進行概念驗證，這個計畫也是一個很好產學合作案例」。

鴻海科技集團B5G政策組趙元瀚處長也提到，「在B5G和新太空時代，低軌衛星的發射將變得更加具有成本競爭力和便利性。」

「鴻海的首個PEARL衛星計畫，旨在證明面對新太空產業的創新以及成長時，我們於關鍵零組件、子系統和組裝整合測試等領域將能滿足需求」。

珍珠號上太空 鴻海＋鐳洋＋創未來＋中央大學四方合作

鴻海這次是與專長太空通信技術的鐳洋科技及創未來科技，以及國立中央大學的四方合作。

據了解，PEARL-1C搭載了鐳洋的K/Ka-band通訊實驗酬載，以及中央大學太空酬載實驗室的CIP（Compact Ionosphere Probe）科學酬載。

PEARL-1H則搭載創未來科技的通訊酬載，還有鴻海的相機模組。

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鴻海是在2022年5月股東會上，首次公開低軌衛星計畫，並在同年10月的鴻海科技日展出這顆立方衛星的模型。

董事長劉揚偉在今年5月法說會上則提到，低軌衛星將完成最終測試階段，預計今年第四季發射升空。鴻海將推動低軌衛星星系產業化，打造下一代高度韌性網路基礎架構。

鴻海牽手微軟 要在地球以外的太空合作

其次，劉揚偉在今年8月法說會也宣布，集團已經和微軟建立全球低軌衛星星系策略夥伴關係。

集團將以打造太空互聯網解決方案為目標，在車聯網、智慧城市及B5G通訊基礎建設等三大應用主軸下，結合CDMS，以及Azure Space技術和地面站的服務，以B2G為基礎，一同推動BOL國家星系的發展。

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其實在2021年3月，微軟今日宣布與鴻海科技集團開啟三大合作，頃注自身雲端技術與全球生態系資源，協助鴻海加速數位轉型，為台灣產業立下智慧製造領導標竿。

當時劉揚偉在聲明中說，「2019年鴻海提出三階段的數位轉型升級計畫，鎖定三大產業與三大核心技術為發展目標，期望帶動集團競爭力、增加產業服務價值，進而引領製造業風向球。」

「接下來與微軟的合作，將透過AI技術與雲端服務，增強鴻海科技能力，從『製造鴻海』蛻變為『科技鴻海』，逐步攜手全球夥伴共創全方位智慧生活。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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