加薩淪平民地獄…戰爭要怎結束？拜登如何管住「肩上失控的猴子」成關鍵

【撰文‧乾隆來】

美國拜登總統一邊高喊支持以色列，一邊升高對以色列總理納坦雅胡的政治壓力；白宮既要拯救被哈瑪斯綁架的人質，又要設法避免被以色列極右派政府綁架。

美國總統拜登為了力挺以色列，付出沉重代價。

以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）不理會拜登的忠告，對加薩走廊轟炸及地面攻擊，造成上萬平民死亡，不只讓美國與西方盟友們灰頭土臉，美國國內還因此四處引爆衝突與對立。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）更在國會警告，加薩戰爭刺激對美國人的恐怖攻擊，威脅已升高到截然不同的層次。

11月初，美國國務卿布林肯再度飛往以國，建議納坦雅胡採行美國安排的「人道暫停」（humanitarian pauses）方案，先救出被哈瑪斯挾持的人質。不料即使貴為美國國務卿，他仍然空手而返。

布林肯在10月12日、哈瑪斯恐怖攻擊的第5天，就飛往以國，當時他與納坦雅胡同框，並肩召開記者會，表達美國對以國的支持；但是三周後的11月3日，布林肯再訪以國，他與納坦雅胡的記者會卻是分頭召開，各自表述。布林肯兩次訪問的差異，充分看出美國約束以國的能力與限制。

納坦雅胡領導的以國政府，成了「拜登肩膀上不受管控的猴子」。為此，「評估納坦雅胡下台」成為白宮會議桌上不斷被觸及的話題。美國華府的政治媒體《政客》（Politico）在11月1日刊載一篇內幕報導，引述多位白宮消息人士的說法指稱，「拜登與他的高級幕僚，討論納坦雅胡政治生命即將結束的可能性，而拜登已經在最近一次的談話中，向納坦雅胡總理傳達這種情緒。」

不顧危險出訪 拜登給出忠告

拜登是外交戰場上身經百戰的老手，他在哈瑪斯恐攻事件後不到兩周，就在槍林彈雨的威脅下，親自飛到以國，白宮與國際媒體都大聲宣傳，拜登是來表達對以國的強烈支持；其實美國要表達支持，由國務卿布林肯親訪、拜登在白宮開記者會表態就已經足夠，但拜登真正的目的是要「當面忠告」納坦雅胡，避免全面的軍事攻擊，造成大量無辜百姓的傷亡。

拜登訪問以國當天，就拿美國911事件的經驗提醒以國國民。他的措辭非常清楚，「正義必須被伸張」、「但是我要提醒大家，當你感到憤怒時，不要被它吞噬。美國在911之後極度憤怒，我們尋求正義，最終也找到正義……，但是我們也（因為憤怒）犯了許多錯誤。」

拜登與他的外交團隊從事件爆發當天，就知道以國軍事復仇行動將造成平民重大傷亡；全球媒體報導的焦點，一定會從哈瑪斯恐攻的罪行，反轉成對以國殺害加薩平民的怒火，而力挺以國的美國，則會淪為箭靶。

美要求保護平民 推兩國方案

因此，白宮一方面強烈表達「支持以色列」，卻也同時高聲要求納坦雅胡「必須保護平民」，而且拜登很快就公開宣示「兩國方案」（two-state solution）是加薩戰爭的終局。布林肯更積極穿梭與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯等國家領袖協商，明確表明美國的立場。

拜登將人道援助拉到與支持以國同樣的高度，美國援助以國的預算案還在國會審議，不過拜登先拿出1億美元的人道援助款，給巴勒斯坦人民，說服埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）打開加薩邊界，讓聯合國的人道援助能夠進入加薩。

拜登的團隊也持續公開表達反對濫殺平民的立場。美國國家安全顧問蘇利文公開接受CNN、CBS等電視台的專訪，表明「以色列軍隊，有責任區分哈瑪斯武裝分子與平民，並盡其所能保護平民的安全。」拜登在以國發動地面攻擊的前夕，再次打電話給納坦雅胡，重申美國「不支持殺害無辜的民眾，無論是巴勒斯坦人、以色列人，還是任何民族」的立場。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）也在公共電視台的專訪上說，美國強烈希望所有人質獲釋，並且將會支持「人道暫停」。在以國軍隊用推土機推平加薩北部的同時，白宮則與卡達、埃及、約旦、沙烏地等阿拉伯國家，積極協商「人道暫停」的方案。

對戰事看法分歧 校園遭波及

納坦雅胡的軍事行動，刺激美國國內劇烈的對立情緒。11月1日，數十名哥倫比亞大學（以下稱哥大）的學生，在前國務卿希拉蕊開設「女性促進世界和平」的課堂上，集體收起桌上的筆電，走出教室，並且在國際關係學院的大堂靜坐抗議。這群大學生原本要在下課時公開要求希拉蕊、國際關係學院院長凱倫．米羅（Keren Yarhi-Milo），表態反對以國濫炸，而希拉蕊為了避免尷尬，只得走後門離開。

哥大位在美國東岸紐約，而西岸加州的好萊塢，原本就是猶太人的大本營，在哈瑪斯恐攻事件發生後，立即有多位知名的猶太人編劇寫公開信，要求好萊塢的編劇工會西岸分部（Writers Guild of America West）譴責哈瑪斯恐攻，但是工會主席史提姆（Meredith Stiehm）最終卻無法完成公開聲明。史提姆說，大家的意見太分歧，沒有共識。

而一直以救助難民著稱的演員安潔莉娜．裘莉，則在10月30日表態支持加薩平民。她在社交媒體公開聲明，對哈瑪斯的襲擊憤怒，卻不能合理化任意奪走加薩平民生命的轟炸，巴勒斯坦平民無處可去，無法獲得食物或水，也無法疏散，甚至沒有穿越邊境尋求庇護的基本人權。她主張，「立即實現人道主義停火。」

美國還爆發延燒全國的「撕海報」衝突。以國街頭藝術家明茲（Nitzan Mintz）發起將遭到哈瑪斯綁架的人質照片，做成海報電子檔，開放給大眾印製成海報，貼遍全球的大街小巷。綁架海報原本是常見的人道活動，但是明茲的綁架人質海報貼在紐約地鐵、波士頓的大學校園，或是各大城市的人行道電線桿後，卻頻頻遭到撕除，反對以國濫炸的美國人，看到海報就撕掉，甚至當場與貼海報的猶太支持者衝突口角。

更糟糕的是中小學校，孩童只會用直接的語言表達情緒，加薩戰爭在美國中小學的校園，演變成支持猶太與反對猶太的學生對立。少數的學校，可以聚集猶太人、阿拉伯人等少數族裔，共同發表「我們都是美國人」的聲明，但大多數的學校則陷入嚴重的分歧。遍布全美而且不斷升高的校園衝突，迫使拜登政府正視，並逼迫政府撥預算強化宣導，避免不同族群的中小學生變成彼此的敵人。

至於「挺以」、「反以」兩邊的群眾抗議運動，則不斷升溫。11月4日，美國華盛頓也與法國巴黎、英國倫敦、德國柏林一樣，數以千計支持巴勒斯坦的示威者上街，高舉反以國的標語。

白宮派新大使 看管納坦雅胡

以國復仇行動極為血腥且一意孤行的關鍵，當然在於納坦雅胡極右派的政府。

這個在去年12月底才組成的聯合政府，被認為是以國有史以來最右派的政府，總共由6個政黨組成的政府成員，包括多位極端主義與種族主義者，擔任政府核心成員的部長，他們有要求取消阿拉伯裔以國人的公民權，有主張種族隔離，也有提案在占領區擴建以國屯墾區；而納坦雅胡本人更藉著「司法改革」的名義，剝奪大法官否決政府決議的終審權，毀壞三權分立的民主精神。

納坦雅胡與美國前總統川普稱兄道弟，對拜登則是公事公辦，這是他從1996年至今，第三度出任總理，而且是經歷極為慘烈的鬥爭，下台後卻又死而復活的「百足之蟲」。過程中，拜登大多站在他的對立面。納坦雅胡上任後曾安排拜訪白宮，但因為他剝奪大法官權力、極右等高度爭議的政策，引發美國民主黨議員集體抵制，至今無法成行，只有10月參加在紐約舉行的聯合國大會，拜登才抽空與他會面。

納坦雅胡新政府高度仰賴極端右派的支持，他任命的國安、國防部部長極端主戰，甚至塗滿濃厚的種族偏見色彩，以阿對立衝突立即升溫，在加薩戰爭爆發前，以國參謀總長還公開通令全軍必須維持中立，不得有支持特定黨派的行為，不過加薩戰爭爆發後，以國國防軍則是猛虎出柙，無人可掌控。

經歷慘烈的鬥爭，重新奪回政權的納坦雅胡，自身背負多重貪腐與刑事案件，萬一再失去政權，下場將極為悽慘，而加薩走廊的戰爭剛好為他找到政治續命的機會。拜登與他的幕僚當然知道納坦雅胡可能藉著擴大衝突來綁架白宮，因此，拜登雖然公開場合持續強調支持以國，內部討論則持續推敲納坦雅胡下台的情境。

10月31日，聯邦參議院通過新任美國駐以國大使路傑克（Jacob Lew）的任命案，這個重要職位從7月就懸缺至今。路傑克是猶太人，擔任過歐巴馬總統的白宮幕僚長與財政部長，歐巴馬、拜登在2015年推動伊朗與6個強權國家簽署限縮核子發展、換取經濟制裁鬆綁的協議，路傑克則是穿梭的關鍵人物。他也公開支持以國與巴勒斯坦一邊一國的兩國方案，過往更從不吝於批評納坦雅胡。

拜登一邊支持以國，一邊升高對納坦雅胡的政治壓力，白宮全力拯救被哈瑪斯綁架的人質，更努力避免被以國極端右派政府綁架。原本就對納坦雅胡公事公辦的拜登，會如何管住這隻肩膀上不受控的猴子，正是加薩戰爭落幕關鍵中的關鍵。

（本文作者為紐約大學金融碩士，曾任金控公司副總經理）

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