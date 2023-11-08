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巴菲特「傳奇合夥人」 99歲查理蒙格給年輕人的投資建議：致富、成功1次就夠了

聯合新聞網／ 今周刊
波克夏副董事長蒙格。路透
波克夏副董事長蒙格。路透

【文．朱偉銓】

股神巴菲特(Warren Buffet)和他的波克夏公司(Berkshire Hathaway)以優異的投資績效聞名於世，但股神背後其實有位合作逾50年的副手，那便是波克夏副董事長查理蒙格(Charlie Munger)。

巴菲特曾盛讚蒙格大大改變他的投資思維，甚至打趣比喻，蒙格讓他的投資思維從猩猩進化成人類，如果不是蒙格，他會比現在窮得多，波克夏可能便沒有今日耀眼的成績。

今年已經高齡99歲的蒙格，在明年1月1日及將迎來其100歲大壽，以往只在波克夏股東會以及旗下媒體公司Daily Journal股東會出現發聲的蒙格，近期出乎意料地在10月30日時錄製了他人生第一次的播客節目秀，在知名的商業播客節目Acquired中，蒙格分享他對於商業與投資的見解，讓全球投資人得以學習這位投資傳奇的寶貴智慧。

遇到好機會的時候，要大膽下重注

當主持人詢問蒙格，回顧這一生的投資當中，會給投資人提出什麼樣的建議，蒙格表示，當持有某支股票5年後，投資人會慢慢融入其中，對企業的商業模式會有更深了解，當意識到企業有優勢時，蒙格認為要把握投資機會下重注。

這也和過去巴菲特傾向集中投資的選股原則相符，波克夏過去曾在股市大跌時，抓準時機低價購買可口可樂以及華盛頓郵報的股份，但蒙格也認為投資人需要透過大量的閱讀和思考，才能捕捉到更多投資機會。

蒙格對創投（Venture Capital）及加密貨幣的看法

對於近20年來，日益盛行的創投產業，蒙格認為創投產業整體表現做得很差，他認為少部分的投資項目可能會成功，但大部分的創投可能都是在賭博。

蒙格過去曾大力批評近年興起的加密貨幣產業，表示加密貨幣充斥著投機者，公開呼籲美國政府盡快禁止加密貨幣。

依然看好比亞迪，蒙格盛讚王傳福的經營能力

對於近期財報亮眼的中國電動車製造商比亞迪，蒙格給出了高度評價，他認為比亞迪創辦人王傳福是天生的工程師，擅長執行和解決問題。

但蒙格也表示要在汽車產業獲得高額利潤非常困難，沒人知道誰會是最終的贏家，電動車的出現徹底改變整個汽車產業，但也需要大量的額外資本投入，競爭將會愈來愈激烈。

大品牌的定價能力可以創造投資護城河

蒙格曾和巴菲特表示，以合理價買入一間好公司，勝過以便宜價格買入品質一般的公司，在播客節目中也再次強調這個觀念，蒙格以奢侈品集團LVMH以及愛馬仕為例，認為這些好公司花了一世紀打造出現今的品牌忠誠度，才能讓品牌價值歷久不衰，且持續擴大優勢。

蒙格也以波克夏為例，提到過去雖然付出2000萬美元的高價收購喜詩糖果（See's Candy），但他和巴菲特很快便發現好品牌擁有強大定價能力，可以每年將價格提高10%，消費者還是會持續購買。

在過去40年，喜詩糖果每年產生充沛的自由現金流，讓巴菲特可以部署資金在其他更誘人的投資機會，對於波克夏的成長可說是功不可沒，也讓巴菲特的投資思維從早期注重撿便宜的煙屁股（Cigar Butt）投資法，轉變到注重企業品質的質化分析。

蒙格對中國未來經濟表現持樂觀態度

過去幾年，蒙格投入許多資金在中國市場，當被問及中國的前景，蒙格認為中國經濟未來20年的前景將比其他任何國家經濟體都要好，中國頂尖企業會更強大、更優秀，且估值相對便宜得多，蒙格表示願意在投資組合中納入一些中國投資資產。

主持人加碼提問是否投資台積電，蒙格表示喜歡像蘋果這樣真正擁有品牌的公司，迴避了台積電的問題。

蒙格給年輕人的建議

當蒙格被問到給年輕人的建議，他認為世界目前充斥詐騙和瘋狂，年輕人將會愈來愈困難，他認為成功並不容易，要學會如何與人合作，並建立良好的名聲，也認為必須要耐心等待機會，當機會來臨時要意識到並抓住它。

蒙格認為人生美妙之處在於，只需要變得富有一次就好，不需爬四次這座困難的高山，只需要做好一次即可。

這也和巴菲特的棒球投資理論相符，巴菲特曾比喻，投資就像是揮棒，不需要揮擊投手扔來的每顆球，投資沒有三振出局，只有揮棒落空才會賠錢，鼓勵投資人要耐心等待投資機會。

而將滿100歲的蒙格，也鼓勵聽眾要好好和家人和睦相處，幫助家人度過難關，未來家人也會反過來幫助你，形成正向循環，對於婚姻建議，蒙格過去曾開玩笑表示，想找到好伴侶，最好的方法是自己是好的那一半（The best way to get a good spouse is to deserve a good spouse.）

本文授權自今周刊，原文見此

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