去日本用街口支付掃PayPay 年底前還有加碼！實地走訪對馬島揭現況

【文．李浩宇】

鏈通科技（TBCASoft）建立「全球行動支付整合平台」（HIVEX），讓軟銀旗下的日本行動支付龍頭PayPay與街口支付、全支付、玉山銀行等台灣行動支付參與到此平台中，實現行動支付區塊鏈整合，讓台灣旅客赴日旅遊時可在未持有日本帳戶的情況下，直接開啟街口支付等App掃碼PayPay即可結帳。

街口支付於10月2日連通PayPay，台灣人至日本時，只要店家有PayPay的QR-Code可掃，即可使用街口支付。街口還加碼活動，至今年12月31日為止，凡在日本使用街口支付，單筆享5%街口幣回饋，並且免收海外1.5%交易手續費，日圓匯率則以台灣牌告匯率為主，整體而言比現金消費划算許多。

不過，PayPay在日本的普及狀況究竟如何？使用上的便利程度如何？或許在車水馬龍的東京、大阪等大都會地區可以尋見不少使用場景，但後疫情時代日本深度旅遊正夯，旅客若前往鄉間小鎮或是人煙稀少之處，是否PayPay就無用武之地？

稱霸全國的行動支付 離島也有加盟店

翻開PayPay的成績單，截至10月4日，日本PayPay用戶已突破6000萬大關，以日本人口總數1.2億人來說，等於每2個人裡面就有1人在用PayPay。在日本可使用PayPay的店家數，也已超過410萬家，這樣的覆蓋率幾乎可說是稱霸全國。

「我們要做的事業，是打造一個全日本各地都可以使用的行動支付PayPay，所以鄉下或是郊區小店，也會是我們拓展的目標之一。」語氣雖然平穩，但言談之中仍難掩自信，他是PayPay金融戰略本部長─柳瀨將良。

為了實際感受PayPay的普及度，記者前往了位於福岡與釜山之間的日本小島─對馬島。對馬島是一座狹長的島嶼，從北到南大約是台北至新竹的距離，島內人口約3萬出頭，走在街上的行人很少，所到之處都是鄉下林道與燦爛海景。

由於對馬島離釜山很近，坐船僅須一小時半的時間，因此每天都會有大批的韓國遊客前來，這些遊客同時也是島上主要的消費客群。而韓國的電子支付尚未與PayPay開通，照理來說PayPay在島上的可使用店家應該不多，但走進餐飲店、超市、便利商店一看，竟然第一眼就能看見PayPay的QR-Code，街口一掃就能支付。

盡是鄉間景色的對馬島，走進當地超市，竟也能見「可使用PayPay」的日文字樣。示意圖/報系資料照

柳瀨將良在聽聞記者的實地走訪歷程後，笑了笑後緩緩説道：「我們要做的，就是讓使用者有『居然連這樣的地方都可以用街口或PayPay』的體驗，不只你提到的對馬島，包括北海道北部人口較少的地方、沖繩的宮古島等，都是可以使用PayPay的。」

低廉手續費加上用法簡單 吸引業者加盟

至於為何會有這麼多業者願意加入PayPay的行列，柳瀨答覆，PayPay只要靠掃碼就能結帳，店家不須支付裝機費用及手續費，就連使用PayPay的手續費也只要1.98%或1.6%，相較於其它日本業者動輒2%、3%的手續費，「PayPay是比較便宜的。」

此外，在導入PayPay時，業者也不需要支付「初期費用」，消費款項在月底匯入業者帳戶時不需手續費，也是一大誘因。

柳瀨坦言，除了價格實惠外，「我們在日本全國47個都道府縣中設置了22個營業據點，其中配置了不少業務員，他們的足跡遍及各大城市與鄉鎮，協助加盟業者與用戶解決各種疑難雜症。我想這種業務實力，應該在日本也算罕見的。」

柳瀨提到的業務力，其實不僅僅在加盟業者與用戶而已，包括地方政府也是PayPay拓展的主要目標之一，「我們會與地方政府合作，例如在該縣市開辦當地限定的10%、20%回饋活動」，除了刺激地方消費外，也讓地方鄉村的居民更能了解PayPay，進而使用PayPay，「讓鄉村的用戶數增加。」

用戶不分老中青 都是PayPay的口袋名單

行動支付雖然方便，但使用者一般仍以年輕族群為主，不過PayPay的用戶「從10幾歲到60幾歲都有」，等於老中青一把抓。而PayPay能把用戶年齡擴展到中高齡層，原因就在於其業務力與強大的軟銀後盾。

「請問你每天需不需要去超商？要不要去超市購物？」柳瀨問的，其實就是銷售現場的業務員會問中高齡用戶的問題，先讓他們了解到，既然每天都需要購物，「那為何不使用更便捷有效率，又能獲得回饋的方式呢？」

「這些長輩在手機續約或是處理電信帳單問題的時候，比較習慣到軟銀通信行現場，這時我們的業務員就會告訴他們PayPay怎麼用，甚至幫忙處理帳戶綁定與各種消費疑難雜症。因為真的實際上使用就非常簡單，所以也沒有什麼學不會的問題。」柳瀨笑道。「在日本用軟銀通訊的人真的很多，這點讓我們獲得了許多客源。」

另一方面，PayPay長期與地方政府合作，地方政府也會不定期舉辦行動支付說明會，教導長輩們如何使用行動支付，這對於比較偏好「實體講座」的長輩們，可以說是一道迅速了解行動支付如何使用的捷徑。

目前街口支付在日本開通僅一個月，雖然還無法看出立即的商業紅利，但柳瀨看好台灣旅客的潛力，「年節期間的旅遊潮、櫻花盛開時的賞櫻潮、冬季賞雪滑雪潮等，相信這些人流可以帶來很可觀的銷售額，也希望之後台灣朋友都不用換日圓，也可以開心消費。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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