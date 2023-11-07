00878周四除息 站上20元還能買來配息？「這區間」躺著被扛轎更好

【文．李易紓整理】

聯準會（Fed）宣布利率不變，維持基準利率在5.25%~5.50%，符合市場預期，帶動台股連3天展開攻勢，周一（11/6）電金族群聯手，指數一路勁揚，最高大漲超過200點，來到16720.56點成功收復半年線重要關卡。 不過收盤半年線得而復失，收在16649.36點，上漲141.71點或0.86%。 台積電(2330)盤中大漲7元或1.28%，最高556元，收在550元，本波最弱勢的鴻海(2317)也跌深反彈，上漲近1%在97元附近游走，收在96.4元，而AI族群包括廣達(2382)、緯創(3231)漲逾1%，廣達重新站上200元關卡、收在205.5元、緯創站穩90元之上，一度來到93.6元，收在92.1元。 台股反攻16700點，對於鍾情高股息ETF的投資人來說，找買點變得更重要！法人認為，若是美國利率回落，市場資金一定會轉往殖利率較高的股票以尋求收益，高股息股投資吸引力將更大，分批逢低布局才是王道。

國泰永續高股息ETF(00878)上週二(10/31)公告11月季配息，預估配息金額0.35元，以周一盤中20.26元計算，單次殖利率1.72％，年化殖利率7.1%，11月16日除息，最後買進日就落在11月15日，股息發放日為12月12日。

在預計季配息出爐後，00878連日漲，股價重返20元關卡，顯見想要上車搶領配息的股民不少。

截至上周五(11/03)，00878基金規模超過2166億元，受益人數已突破116萬人，來到1,162,561人再創新高，今年以來人數已大增逾36萬人。

目前00878是台灣唯一定期定額人數，超過20萬戶的高股息ETF，定期定額投資3年，報酬率可達34.08%，若每月定期定額投入5000元於00878，換算下來，3年後投資本金有望從18萬元成長至逾24萬元。

資料來源/「Morningstar」

00878過去配息及年化配息率表現

圖片來源/「國泰投信」

財經作家大俠武林在臉書分享，想要領息不貼息，就要學會逢低布局，可以參考殖利率區間，推算00878合理買進區間在18-20元，超過20元就買得比市場平均要高，想要等14元也就很難等，除非大盤重跌到不行才可能出現，建議第一個位階出來就可以入手慢慢布局，萬一被套牢再把股息買進就好了。

「ETF要買在外資幫你扛轎的位階，還是買在你可以倒貨給外資的價格？肯定是要選後者才會輕鬆啊！把外資抬起來的價格，除息到你口袋才會舒服啊！」

00878歷次配息水準穩定，且因00878著重行業間的平衡配置，並非僅集中單一產業，歷來換股周轉率低、費用率也低，00878基金經理人游日傑也表示，歷史經驗顯示，聯準會升息循環尾聲通常會迎來殖利率的觸頂回落，若美債利率下滑帶動美國科技轉強，引導外資轉為偏多操作，台股有望迎來反彈契機。

游日傑分析，接下來兩個月，有企業財報、年底作帳以及選舉行情，市場氣氛有望逐漸擺脫悲觀的跡象，雖然台股走勢處於整理格局，但對存股族而言，反而是利多，以台股高股息ETF作為核心配置，並堅持投資紀律，除了掌握台股中長期投資機會，也可以透過「複利」效益，將資產再放大。

本文授權自今周刊，原文見此。

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