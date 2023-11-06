投資常見3種NG心態！ 交易心理教練：用「有賺就好」安慰自己只會愈賺愈少

【撰文／盧沛甫】

為什麼大師的方法，凡人無法複製？有長達十年心理學與投資實戰修練的《投資心理室》Podcast主持人李哲緯（鮪爸）觀察三種投資心理盲區：自信心不足的自我懷疑、自信心爆棚的認知偏誤、賺了就跑的害怕虧損心理。他在《毛利小姐變有錢》節目中，建議投資人「用物理的距離，創造心理的距離」，常常「你是怎麼生活的人，就是怎麼交易」，先洞悉心理盲區有助投資致勝。

1.自信心不足，容易自我懷疑

李哲緯表示：「有些投資人研究個股時非常用功，基本面、籌碼面、技術面都研究了，最終還是無法認同自己所選的股票。」他認為，這樣的投資人容易過度檢討自己的不足處，導致投資策略動搖。

李哲緯建議這類型投資人要學會主動隔絕資訊，如此一來才能有效管理注意力，最好能夠反過來檢視自己的優勢，而非一昧把焦點放在做不好的地方。他以停損為例： 「重點不是停損虧多少，而是嚴守停損，這筆交易少虧多少。」

2.自信心爆棚，容易認知偏誤

有些投資人對自己的操作方法深信不疑，李哲緯表示，這樣的投資人會不斷關注手中持股利多訊息，而選擇性忽略其他利空，如此一來有可能會錯估情勢，導致虧損金額擴大。

想要改善此種心態，李哲緯建議二種方向因應：一是買進前，試著接觸相關負面訊息，梳理正反訊息有助做買賣判斷；二是站在自己交易的對立面思考，當你想買進時，為什麼此時會有人想賣出？

李哲緯強調：「投資常是信念的拉扯，隨著價格、消息改變，買賣抉擇將會出現變化。」經過此種練習，可讓自身交易策略與心態更為清晰與堅定。

3.有賺就跑，害怕虧損心態

「獲利了結的股票，出清隔天大漲」這種交易情況，投資人常會安慰自己「有賺就好」，對於想賺一個波段或有一套操作策略的人，這種心理只是增加自己害怕虧損的恐懼感，反而降低獲利的可能性。

「少虧比少賺來得好！」李哲緯表示，與其用「有賺就好」來安慰自己沒賺到大波段，不如好好分析每筆獲利，有沒有達成當初進場設定好的賺賠比，藉此建立檢討機制。

他在節目中分享當沖高手一天花17小時做交易檢討，投資人如何開始做交易檢討？他建議做決策前、中、後都要做紀錄，打算幾元買？幾元賣？（我已經想要賣了，盤中心情也要紀錄），而不是只記錄損益等數字。

為何老陷入「買了就跌，賣掉就漲」，還有該用甚麼心態面對套牢個股？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》。

本文授權自今周刊，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/183008/post/202311060011/。

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