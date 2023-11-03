成大乳癌權威郭耀隆腦中風猝逝…很年輕為何會發生？3症狀恐奪命 尤其這種「特別愛睡」

【文/黃明惠】

成大醫院乳房暨整形外科醫師郭耀隆驚傳因腦中風辭世，使看診民眾和醫界詫異，外科醫師江坤俊也在臉書發文悼念，「南部一位我很尊重的學長過世了」，感嘆儘管看過無數生死別離的場景，仍覺得人生無常。 成大醫院周三(11/1)證實：「慟失英才，全院同仁皆相當不捨，已成立治喪委員會，全力協助家屬相關事宜」。 提醒民眾，秋冬日夜溫差漸大，血管在快速收縮放鬆情況下，容易發生中風，如果出現疑似中風症狀，盡快把握黃金3小時搶救，降低中風程度、挽回寶貴生命。

江坤俊在臉書發文，他說：「接到消息，南部一位我很尊重的學長過世了，突發的腦中風帶走了他的生命」，也回憶與郭醫師首次見面是在桃園機場，當時2人因為一起出國參加醫學會議，自此成為了好友。

江坤俊也說，接到郭醫師辭世的消息相當震驚，「我希望，大家都能記住你的名字， 南部的乳癌權威，郭耀隆醫師，一路好走！」

查看成大醫院乳房醫學中心官網資訊，郭耀隆醫師為德國海德堡大學醫學博士，任職於成大醫院乳房暨整形外科，專攻乳房外科、乳癌手術及治療及乳房重建，是國內相當知名的乳癌權威，因此他腦中風猝逝消息讓不少給他看診過的病患都相當不捨。

▲成大醫院乳癌權威醫師郭耀隆驚傳腦中風離世。（圖／翻攝成大醫院網站）

小心腦出血警訊！不同出血部位症狀有哪些？

季節交替之際，天氣冷暖不定，正是腦中風的高風險期，尤其是45歲以上男性、55歲以上女性是腦中風的高危險族群，醫師提醒民眾務必熟記三大急性中風症狀，並且馬上送醫急救，最長24小時內就醫都有機會挽回生命。

腦出血是什麼？

腦出血是腦中風的一種，國軍台中總醫院衛教資訊指出，「腦出血」又稱為腦溢血，主要原因為自發性腦血管破裂，與腦血管的病變、硬化有關。發生腦出血的狀況，多半與患者情緒激動、費勁用力有關，症狀為失語、偏癱，重者意識不清，半數以上患者伴有頭痛、嘔吐。

腦中風等於腦出血嗎？

衛福部相關資訊顯示，腦出血會造成中風症狀，主要可依腦部病況分為下列三類：

一、缺血性(腦梗塞、腦缺血)中風：因腦血管本身病變造成血管狹窄，或因其他部位血管內有雜質或血塊，形成血栓，導致腦組織壞死和功能失調，常見有腦血栓及腦栓塞兩種。

二、出血性(腦出血)中風：因腦血管破裂，形成血塊壓迫腦組織，常見有腦組織內出血及蜘蛛膜下出血兩種。

三、暫時性腦缺血發作：因暫時腦部缺血引起的中風症狀，一般在24小時內可完全恢復，不會留下任何後遺症。

腦出血腦中風

出血部位不同 症狀也有分別

腦中風的危險因子包含：高血壓、高血脂、高血糖、肥胖、心律不整、不運動、不健康飲食、菸酒、毒品等，提醒民眾保持良好生活習慣，是預防腦中風的最佳方法，三高患者更要按時服藥。

若出現以下狀況，請民眾提高警覺留意身體狀況：

「臨」時手腳軟：單側手腳無力，或是單側手腳舉不起來；「微」笑也困難：臉部表情不對稱、嘴角歪斜；講話「不」清楚：口齒不清、無法表達。

據健康2.0報導，博仁醫院副院長康志森列出4種常見大腦出血位置與其對應的症狀：

大腦淺層局部出血：會出現頭痛、半側下肢或上肢無力等症狀。

大腦深部基底核區出血：會有對側視野半盲、噁心嘔吐、瞳孔放大等症狀。

腦幹出血：腦幹是運動人士與高壓工作患者最容易出血的部位，如果出血範圍大，患者會出現嗜睡、嚴重昏迷、四肢無力甚至是呼吸不順暢等症狀，若血塊造成嚴重影響，死亡率還會攀升。

小腦出血：屬於較難發現腦出血，因為症狀是在發生後才會漸漸變嚴重，通常會有嘔吐、走路不穩、深度昏迷等情況。

把握黃金3小時搶救時間

台灣神經學學會理事長、台北榮總神經醫學中心主任王署君強調，台灣就醫非常方便，出現症狀最重要的就是馬上送醫，可以減少失能機會。

台灣神經學學會秘書長、台北榮總重症醫學部主任林永煬表示，腦中風的治療在這幾年有很大進展，尤其是缺血性中風可以使用溶解血栓或手術取出血栓的方式治療，3小時是黃金搶救時間；不過即使發現中風症狀的時間已經超過，還是要馬上送醫，24小時內都有機會挽救生命、降低中風程度。

牢記FAST中風口訣：「臉歪手垂大舌頭，記下時間快送醫」

FACE臉歪：觀察患者微笑時面部表情，兩邊的臉是否對稱。 ARM手垂：將雙手抬高平舉，觀察是否有一隻手會無力垂下來。 SPEECH大舌頭：觀察說話時是否清晰且完整。 TIME記下時間、快送醫：出現其中一種症狀時，明確記下發作時間，立刻送醫，爭取治療的時間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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