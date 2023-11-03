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央行Q3利率「按兵不動」理由曝！理事考量2點「鴿中帶鷹」 不排除下季升息打擊通膨

聯合新聞網／ 今周刊
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【文/鄭鴻達】

中央銀行周四（11/2）公布第3季理監事會議事錄摘要，顯示全體理事雖一致同意維持政策利率不變，但仍有部份理事態度「鴿中帶鷹」，主要是關注房價及房租價格上漲，民生物資CPI、核心CPI的年增率仍高等，恐仍對通膨產生負面影響。

因此有央行理事認為，因商品或服務類CPI年增率仍高，恐導致通膨預期心理，雖然因考量當前經濟數據同意暫緩升息，但建議再觀察一季，不排除在下一季即須積極面對可能的通膨，意指不排除下一季會升息以對。

也有理事認為，貨幣政策須考量民眾對物價感受，尤其是重要民生物資CPI、核心CPI年增率都持續高於整體CPI年增率，要關注物價上漲趨勢及民眾對物價感受是否提高通膨預期。

該理事建議，若發現物價上漲有鬆動現象，央行應採取更積極措施（升息）打擊通膨。

央行今年第三季第三度凍漲利率　今公布決策理由與背景

央行在9/21召開理監事會議，理監事一致同意不升息，此次為央行自6月暫停升息以來，連續兩季政策利率維持在1.875%。

央行11/2公佈第3季理監事會議事錄摘要，說明做出此貨幣政策之背景。

在該次理監事會議中，雖然全體理事一致同意維持政策利率不變，但仍有部份理事的態度「鴿中帶鷹」，主要原因為關注房價及其連帶的房租價格上漲，民生物資CPI、核心CPI的年增率仍高，恐仍對通膨產生負面影響。

出口疲弱、通膨緩降、美中對峙　成政策利率不動主因

在此次會議中，支持政策利率「續鴿」的理事們，主張台灣出口衰退，以及認為經濟外冷內溫，若國內通膨緩步回降，應避免升息約制消費及投資等內需。

另有理事也認為台灣出口仍疫情期間出口基期高、美中對峙等影響，除部分電子業外，其餘產業仍處辛苦階段，因此支持利率凍漲。

也有理事認為，台灣出口深受國際通膨影響，然當前內需穩健成長，若再升息，將應房貸戶利息而排擠消費支出、影響內需動能，並認為現在升息對未來物價影響也不大，所以支持利率不變。

央行理事憂心房價、房租仍漲　恐仍帶動物價上漲

相較之下，有名理事則認為應關切核心CPI領先指標上升，以及擔憂房市雖有降溫，房價漲勢雖趨緩但仍在上升，而房租是房價的落後指標，且其占CPI權重高，若房租價格上升，恐帶動未來物價上漲。

該名理事也認為，商品或服務類CPI年增率仍居高，恐致通膨預期心理，雖然央行下修今年經濟成長率預測值，且今年產出缺口仍為負值，考量當前經濟數據仍有分歧，同意暫緩升息，但仍建議應再觀察一季，不排除在下一季就需積極面對（升息）可能的通膨。

提醒關注電價、缺工影響物價　若有必要仍應適時升息

也有一名理事提醒，應關注近期電價調整可能對服務業價格造成的影響，也應關注服務業、營造業持續缺工，所導致的薪資水準及相關價格因此被墊高，可能會對物價有不利影響。

另位理事則指出，各項數據都顯示通膨壓力已趨緩，包括國際油價、10月起調漲部分產業電價等，都對今年CPI影響有限。

但該理事仍建議，影響物價與經濟成長的因素仍充滿不確定性，未來若有必要，仍可適時考量升息。

核心CPI、房租年增率仍高　央行理事提醒關注關注物價鬆動

還有一名理事也認為，貨幣政策須考量民眾的物價感受，尤其重要民生物資CPI、核心CPI的年增率都持續高於整體，還有今年前8月房租年增率高於去年，加上娛樂服務價格年增率居高，因房租、服務類價格都有僵固性，提醒仍應持續觀察。

所以該名理事認為，這次雖贊同維持政策利率不變，但到下季理事會議召開時，應特別關注物價上漲趨勢，及民眾對物價的感受是否提高通膨預期而影響物價穩定。若發現物價上漲有鬆動的現象，央行就應採取比較積極的措施（升息）打擊通膨。

本文授權自今周刊，原文見此

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