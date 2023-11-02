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成立逾13年…台東「鐵花村」今年底將熄燈 網友一片嘆息

00929月配息出爐、年化殖利率7.76%！最後買進日、發放日曝 連4次秒填息+賺價差「何時下車」？

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

【文．胡肇芳】

擁有近45萬股民、規模逼近千億的台股首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)公布第5次配息金額為0.11元，已連續5個月每股配0.11元，以10/31淨值17.01元計算，單次現金殖利率0.65％、年化殖利率約7.76%。

復華投信公告，00929第5次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。

然而，外資10月以來大賣00929達13萬2344張，但無損小股東對於00929的熱愛，根據以往經驗，00929已連續4次秒填息，讓股民好安心。

專家提醒，當00929逐漸退燒之際，或是明年5月開始討論換成份股的時候，有可能就是這些投信要轉買為賣的時候，「豆腐有吃到的話，記得下車。」

台股首檔月配息ETF復華台灣科技優息(00929)第5次配息金額公布，依據復華投信官網收益分配期前公告，00929每受益權單位預估配發0.11元，以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%。

根據復華投信官網，00929第5次除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進，並於12月15日領息。至於基金每受益權單位實際配發金額，以及此次配息金額組成項目與占比資訊，將於11月15日公布。

由於00929自成立以來每月皆配出0.11元，加以股價表現跟漲抗跌，帶動資金持續流入，推升規模月月成長，根據復華投信官網數據顯示(截至2023/11/1)，00929目前規模973億元，朝千億大關邁進。

受益人數方面，集保結算所統計(截至2023/10/27)，已達44.6萬人，位居台股ETF第4大，若以持股1張(1000股)以上來看，受益人數達40.6萬人，超越台灣50 (0050) 31.9萬人，晉升台股ETF第3大。

復華台灣科技優息ETF經理人許忠成表示，隨基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲，仍看好台股後市表現，近期修正將提供波段布局機會，建議可透過一籃子電子股布局的台股ETF，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。

00929適合誰、不適合誰？

財經頻道「SK白話財經」也曾分析，如果覺得個股的操作太麻煩，只想無腦存、月月存的存股族們，到底該不該投資00929，還是應該考慮其他的存股標的呢？

如果是「長期投資＋存股」，這檔ETF並不適合你，因為選股邏輯太鬆，給經理人空間太大，所以它更像一檔追逐績效、爆發力的中小科技基金，不符合存股族求穩的原則。現在怎麼上去，未來有一天，就可能怎麼下來。

但如果是短線進出為主，只想賺幾個禮拜、幾週就跑，那00929是可以考慮的，畢竟這時代，ETF人氣=散戶連續買超=投信連續買超。

不過專家也提醒，當00929逐漸退燒之際，或是明年5月開始討論00929換成份股的時候，有可能就是這些投信要轉買為賣的時候囉！豆腐有吃到的話，記得下車。

本文授權自今周刊，原文見此

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