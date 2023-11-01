以哈戰火中高調出訪 尹錫悅拿下3200億訂單！為何卡達、沙烏地都要南韓支援

【撰文‧乾隆來】

沙烏地阿拉伯沙爾曼王儲的經濟轉型大計，因為加薩戰爭再次遇到重大路障，韓國總統尹錫悅在戰火中高調來訪，躍身中東地緣政治舞台的要角。

在加薩走廊漫天煙火下，韓國總統尹錫悅帶著夫人與130名商界領袖、總數近2百人的總統訪問團，飛到中東進行長達一周的訪問，4天沙烏地阿拉伯、兩天卡達。韓國與沙烏地建交60周年、與卡達建交也將滿50周年，這是韓國總統有史以來，第一次親訪沙烏地阿拉伯與卡達，如果加上今年元月尹錫悅親訪阿聯酋，韓國展現了插旗中東的強烈企圖心。

尹錫悅訪問中東當然是早早就排定的行程，不料爆發加薩戰爭，因此在既定議題之外，韓國趁機把朝鮮金正恩的威脅與中東動亂連結。

卡達升級「全面戰略夥伴」

韓供軍火、軍事科技資訊

尹錫悅在沙烏地的官方媒體專訪中特別強調，「韓沙首腦會談，將就如何實現世界永久和平交換意見。」在尹錫悅與沙烏地阿拉伯王儲（兼任首相）沙爾曼（Mohammed bin Salman）簽署的聯合公報中，韓國站在阿拉伯的立場，「反對任何方式對平民的武力攻擊」、「必須依據國際法與人權原則來保護平民」。

在訪問沙烏地後，尹錫悅訪問了更為敏感的卡達。卡達有美國軍事基地，卻也是哈瑪斯的大金主，哈瑪斯在卡達首府多哈設有辦公室，卡達每年挹注數10億美元來協助哈瑪斯支付公務員薪水與提供基礎政府功能，總部在多哈的半島電視台，更是這次全面反以色列宣傳站的最先鋒。尹錫悅拜訪卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani），將雙邊關係升級至「全面戰略夥伴關係」，還簽了提供軍火、軍事科技資訊給卡達的備忘錄。

不過，尹錫悅中東行主要是來做生意的。沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼提出「願景2030」（Vision 2030）的經濟轉型大戰略，但是2016年提出後，卻被新冠疫情拖延了3年，好不容易全面啟動，這次又被加薩戰爭打亂既定的時程，數以千億美元計的重大建設合資計畫，都因戰火被迫停頓或再度延遲。

此時，尹錫悅高調給沙爾曼送來堅定的友誼，雖然韓國國內的質疑聲浪高漲，認為加薩戰火變數太大，簽定投資協議存在難以掌控的極端風險；尹錫悅仍然堅持既定計畫，帶著韓國企業協助沙爾曼衝刺經濟大轉型，雙方一口氣簽署了46個合約與備忘錄，總金額達到156億美元，超過5千億新台幣！

軍火銷售是最敏感的部分，韓國軍火公司抓住全球地緣政治緊張情勢，業績大幅擴張，韓國的韓華、KAI、SIG-NEX1、現代Rotem、SNT動力、豐山（Poongsan）防務、現代造船、大宇造船廠等，在全世界爭搶軍火訂單，官方統計2022年的軍火銷售訂單，金額已經高達173億美元。去年11月沙爾曼王儲訪問首爾，就公開表達對韓國的天弓防禦飛彈系統感到高度興趣，做鐵道兼軍需產品的現代Rotem ，則在沙烏地阿拉伯執行巨額的建設專案。

現代汽車首設中東製造廠

年產5萬輛燃油、電動車

尹錫悅與沙爾曼對於軍火交易保密到家，不過雙方顯然互動密切，而且內幕人士透露將會達成系統性、長期的合作，不是單純消耗性的軍品買賣。

軍火相關的交易之外，尹錫悅這次帶給沙爾曼的大投資，有現代汽車與沙烏地主權基金合資，設立年產5萬輛燃油與電動車的製造廠，這是國際汽車龍頭品牌在中東設立的第一家汽車製造廠，現代汽車還承諾要將先進的電動車技術引進沙烏地。沙爾曼這次親自開著賓士轎車載尹錫悅四處參觀，王儲告訴尹錫悅，希望兩人再次見面時，能開著由現代汽車在沙烏地製造的電動車一同出遊。

社群軟體LINE的母公司Naver也是尹錫悅的大禮之一，雙方簽署了金額高達一億美元的智慧城市合約，將在沙烏地首府利雅德在內的5座主要城市，打造先進的智慧城市網路與服務。

韓國與日本、台灣都高度仰賴中東的石油與天然氣，能源才是雙邊貿易的最大宗，更是攸關國家安全的戰略物資。韓國官方統計，2022年，韓國從中東地區進口1269億美元的貨品，出口僅350億美元，有高達919億美元的逆差，對沙烏地、卡達都是類似的貿易結構。

此次韓國國家石油公司也與沙烏地阿美石油公司簽約，購買530萬桶戰略儲備原油，外加緊急時期的保障供貨合約，用在韓國東南角蔚山市的戰略儲備石油基地。從沙烏地進口原油是每日迫切且金額巨大的需求，而對沙烏地的汽車廠與智慧城市則是長期、相對金額較小投資，尹錫悅雙管齊下，花大錢讓沙爾曼王儲裡子面子都收穫豐碩。

王儲沙爾曼提2030願景

拚非石油產品出口達半

當然，尹錫悅不會只是跑去送禮的，韓國企業原本就在中東承接大量的營造、基礎建設計畫，這次現代集團的工程營造公司，與沙烏地國營的沙美石油公司簽署了一紙24億美元的天然氣液化提煉廠建廠合約。韓國總統府辦公室表示，加上這紙新的建廠合約，韓國廠商今年在沙烏地拿到的工廠與基建合約，已經高達八十六億美元。

除了沙烏地的天然氣建廠合約，現代集團還在卡達拿到金額39億美元的造船合約，位在蔚山的現代重工造船廠，將承造17艘卡達天然氣（LNG）運輸輪，這是韓國造船產業有史以來最大的單筆訂單。

沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼不喜歡以色列，卻也厭惡在加薩胡搞的哈瑪斯，他在送走尹錫悅的隔天，馬上打電話給美國總統拜登，抱怨以色列濫炸造成無辜平民喪生，更向拜登提出強烈的訴求，要求美國促成加薩停火、降低衝突、防阻所有危害中東安全的風險。

沙爾曼原本正在全力衝刺沙烏地社會與經濟結構轉型，從對能源高度依賴，一切資源由政府分配，轉型為多元、平衡、且低碳的經濟結構。他在2016年提出「願景2030」的國家戰略計畫，訂下極為具體的目標，例如政府歲收來自非石油產業的金額，從1630億沙幣（約1.4兆新台幣）增加到1兆沙幣（約8.64兆新台幣）；非石油產品出口占國內生產毛額（GDP）比重，要從16％提高到50％。

另外，還有社會多元化的指標，例如提升女性就業比重、政府e化全球排名從36名躋身前5名，甚至連非營利事業都被視為重要指標，非營利組織對GDP的貢獻要從不到1％拉升至5％、每年參與志工人數從1.1萬人拉升到1百萬人。

天價造「NEOM未來城」

韓龍頭企業技術成強心針

還有全球最高調的「NEOM未來城」計畫，沙爾曼撥款五千億美元的天文數字預算，在沙烏地西邊的紅海海岸，建設科幻電影描繪最尖端的科技未來城市，有最先進的物流中心、最尖端的科技產業、最高標準的宜居社區以及娛樂與運動產業，面積等於比利時的嶄新城市，使用綠氨提煉、完全沒有碳足跡的氫能源來運轉。

2030年轉型大計的核心價值是減少伊斯蘭宗教的束縛，轉向更世俗化的多元社會，因此允許女性進電影院、鼓勵女性進入職場，今年元月更讓韓國女子天團BLACKPINK在利雅德辦了兩萬人擠爆的演唱會，讓伊斯蘭少女享受等同於歐美年輕人的歡樂。

沙爾曼的轉型計畫在國內獲得人民與產業領袖的認同，但是「窮得只剩錢」的大國轉型，人才、技術、市場都不足，需要全球的龍頭企業提供技術才可能落實，因此尹錫悅表態強力支持，當然讓沙爾曼龍心大悅，沙韓關係突飛猛進。

與尹錫悅造訪同一天，「NEOM未來城」也獲得重大進展，懸宕已久的超級物流城計畫，與總部在丹麥的物流公司DSV簽定金額高達1百億美元的合資契約，「NEOM未來城」的投資長曼妮芙（Manar Al Moneef）上彭博電視台開心宣布重大突破，也強調外商投資是NEOM達成國家「願景2030」的成功要素。

彭博資訊的記者問曼妮芙，NEOM未來城緊鄰約旦，再過去就是炮火連天的加薩，這樣會不會阻卻外資？曼妮芙的回答跟當天上午沙爾曼打給拜登的電話幾乎一致：「加薩立刻停火。」這應該就是沙烏地對加薩風暴的終極立場，沙爾曼王儲為了經濟轉型大計，會如何出招催促停火，或許很快就有答案了。

（本文作者為紐約大學金融碩士， 曾任金控公司副總經理）

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