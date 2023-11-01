不該把央行當金雞母！央行前副總裁：暴賺2千億台灣人付出「4大代價」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「今年繳1800多億，明年，將增加到2千億元。」說話的，是行政院主計總處主計長朱澤民。中央銀行「盈餘繳庫」數字創下十餘年來新高，就在台灣不少輿論為央行「賺錢功力」喝采的同時，在太平洋的另一端，被譽為全球「央行之母」的美國聯準會，卻出現了百年來的罕見虧損。根據聯準會今年第2季度合併財報顯示，上半年的營運淨虧損高達573.84億美元。

相較於聯準會的「繳庫無能」，台灣央行卻能年年穩定貢獻國庫，不少人由此而生的推論是：台灣央行做到了美國聯準會做不到的事，國人應該為央行的「好表現」感到驕傲和慶幸。但，實情真是如此嗎？

曾任聯準會副主席、現任美國布魯金斯學會資深研究員的柯恩（Don Kohn），在接受《今周刊》專訪時，給出了否定的答案。

「聯準會的任務，既不是獲利，也不是避免損失！」柯恩連用了兩個「不是」，彷彿外界已誤解了聯準會多年。柯恩表示，聯準會原則上不用擔心、更「不該」擔心它的虧損，因為，「央行不是一個追求『利潤最大化』的機構……。它不是銀行或對沖基金。」

柯恩解釋，央行具有公共目標，以聯準會來說，它被美國國會賦予的任務，是「就業最大化」和「物價穩定」，而政府也提供了聯準會實現這些目標的工具，包括控制短期利率的能力，以及購買公債和機構證券的權力。

固然，聯準會若長期慘賠，恐會需要財政支持而影響獨立性，但柯恩認為目前距離這種「極端情境」仍然非常遙遠；相對之下，「聯準會更應該好好利用手中的工具，來實現國會交付的使命。」

央行應該是一個獨立機構，其主要任務在穩定物價和維持充分就業，而非充當政府的獲利單位。有學者指出，「如果政府過於依賴央行的繳庫盈餘，可能會影響到央行的獨立決策，進而影響其政策的執行和效果。」

然而，相較國際，台灣財政對央行的倚賴，已幾乎到了「飲鴆止渴」的程度。若央行迫於壓力想方設法衝高盈餘繳庫數，可能帶來問題，但在談問題之前，讓我們先對央行盈餘的「組成結構」進行拆解。

央行的盈餘，大致可以透過以下公式表示：「國外利率×外匯存底－定存單利率×央行定存單發行量」。而一般認為，上述4個項目，除了「國外利率」這一項央行無法掌握之外，其他3個項目，央行其實都有相當程度的政策操作空間。

換言之，如果央行想要提高盈餘的金額，可以透過拉高外匯存底、壓低定存單利率，或降低定存單的發行量來達成。但這樣的操作，正反映了學者憂慮，也就是，央行為了追求盈餘繳庫，恐將影響貨幣政策的「獨立性」。

「我們不應該把央行當作金雞母……。」曾任央行副總裁及財政部長的許嘉棟感嘆，儘管多數國內熟稔央行政策的經濟學者，基本已「默認」了台灣從來就沒有獨立的貨幣政策，但他強調，台灣經濟因為央行多年的「協助」走到了今天，在靠淨出口推動經濟成長的效益逐漸遞減、經濟亟待「轉骨」的此刻，是時候該換個腦袋思考：這麼多年來，一個「暴賺的央行」，究竟讓我們付出了什麼樣的代價？

「喪失貨幣政策自主性、資產價格失控、偏低的新台幣匯率不利於進口，間接損害了國民的福祉，我們的所得與財富分配也更趨惡化……。」許嘉棟一一列舉。

而這些，是我們要的嗎？

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