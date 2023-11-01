36歲走訪100個國家！送自己的40歲生日禮物是去南極：人生要即時行樂

【撰文/彭蕙珍】

「我送自己40歲的生日禮物是去南極！」旅遊和攝影達人張逸帆（小帆）2018年到南美洲旅行，那一年裕隆集團董事長嚴凱泰因癌症過世，「他給我很大的感觸，高富帥、有的是錢，卻有很多事情無法去做。」 「他那麼成功，讓人感嘆生命短暫。」張逸帆說：「大家都知道即時行樂，很少有人能做到，這件事讓我決定，人生中有任何規劃，只要身體健康、能力所及，都要去做。」 走過全世界6大洲（亞洲、歐洲、北美洲、南美洲、非洲、大洋洲）的他，一直遺憾沒去過南極洲，「我想要拚圖拚起來。」就在那時，咬一牙，刷下14天、35萬，前往南極的遊輪，完成心願。

南極的旅程令他驚豔，整整10天過著被冰雪包圍的生活，每天一早睜開眼睛只想著要去那一座島探險。

南極天候極為不穩定，今天能去那座島，全都得看當天氣候而定。他幸運遇到好天氣，每天都能下船，有時甚至一天下船3次。

在南極跳島旅行，在不同的島上看到各式企鵝，「企鵝真的很可愛，再搭配不同的地貌、風景，非常精彩。」他雀躍的說。

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第一次搭遊輪去南極 享受豐富生態

他是在3月抵達南極，動物生態豐富得令他每天都很興奮。企鵝、海豹、鯨魚全都看到，而且看不膩。

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張逸帆非常熱愛在旅行中認識朋友，「遊輪上的社交也很有趣，每位旅客都有不同的旅遊經驗，有很多有趣話題，還能分享在南極看到的生態、趣聞等。」

第一次搭遊輪的他說：「沒想到搭遊輪遊南極這麼舒適，想看風景，可以待在房間、或是到氣氛很好的咖啡廳，吹著暖氣，欣賞冰山。」

這趟旅程令他念念不忘，他很慶幸自己來到南極，明年12月將會和雄獅南極團合作，由他擔任攝影達人，教導如何用手機、相機拍照。

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24歲北京工作 遊歷中國、學攝影

6年8班的張逸帆出生於傳統家庭，父母很少旅行，7年級的弟弟迄今從沒出過國，「以歐洲團來說，一天旅費1萬，15天就要15萬，是2~3個月的薪水，對他們來說拿這筆錢去買東西更划算。」

他卻遊歷了7大洲、130多個國家。

他的旅程來自於踏入職場後的第一份工作。24歲那年他應徵到北京的NOKIA，擔任手機工程師，「這份工作做了2年1個月，是我這輩子最長的一份正職工作。」

利用假日，他以北京當起點，遊覽中國26個省份，「那是MSN年代，我簡單拍些照片，寄信分享給朋友，被朋友笑，照片拍得那麼差，不覺得浪費嗎？」心一橫，花3萬多買了一台NIKON數位單眼相機。

「2005年買了相機後，從書本、雜誌學技巧，分享在網站，後來再去學後製等，久而久之就能拍出好照片。」

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到紐西蘭打工渡假 開始自助旅行

2006年澳洲、紐西蘭剛興起打工度假，他離開北京，前往紐西蘭，在果園工作，「最有趣的是可以和來自世界各國，包括德國、捷克、巴西、智利等國夥伴一起工作，透過他們了解各國民情，到現在結婚還是會去參加他們的婚禮。」

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2007年回到台灣，堂姐問他要不要到建設公司兼差，短暫待了一個月，又出發去旅行。

這是他第一次真正的自助旅行。

張逸帆花5個多月走訪寮國、越南、印度、尼泊爾等國，「這趟旅程只花8萬多。」他笑道：「當背包客真的很省。」

「旅行最棒的是能和當地人互動，像是在印度，我試著拿著相機很近的拍他們，99%的印度人都不會拒絕。」

他非常喜歡印度，去了17~18次。

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36歲走訪100國 台灣邦交國去過11個

2008年回到台灣，堂姐又問他要不要到建設公司當行銷企劃及業務，不會賣房子的他，竟然成為業績王，半年賺到百萬獎金。有了錢，他再度出發去旅行，走訪西藏、新疆、印度、阿曼王國。

旅行，他雖有計劃，但中途隨時會因買到便宜機票而抵達某個國家，像阿曼王國就是因為不小心買到便宜機票才去。

「回來後到網路社群平台DCView上了一年班。」每天搭捷運上下班，有一天他發現：「難道我的人生一輩子就這樣？」

工作對他來說很無聊。利用工作之餘，去攝影、當評審、代言產品等，那一年「外快比正職收入高」，決心職離。

此時的他，又背起行囊，到歐洲、非洲旅行9個多月，走訪40多個國。

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不知不覺，張逸帆玩了70~80個國家，「好像快100了。」他開始有目的性的收集沒去過的國家，如：高加索等小國。

36歲那年，他遊歷了100個國家，到訪的第100個國家是外蒙古。

中華民國的邦交國他都去過，只剩諾魯、吐瓦魯，「台灣目前有13個邦交國，我已經去了11個，應該全都去。」最近他計劃前往這兩個國家。

出版兩本書 成為旅遊攝影達人

2004年在北京工作時，他已在部落格分享旅遊經歷，2009年出版《動感小帆用鏡頭和世界交朋友》一書。在歐洲旅行很貴，他當起「沙發客」，2011年出版《沙發旅攝：歐洲完美攝誘記》。

身為知名的旅遊攝影達人，張逸帆仍持續旅行，他說：「在我有生之年、能力能及的時候，能多看就多看。」不過，他的旅行很隨興，也沒有野心要走完全世界。

本文授權自今周刊，原文見此。

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