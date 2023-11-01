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存在58年「一殯」終告別！明年4月開拆、變臨時停車場 之後要做商場、運動中心還轉運站？

聯合新聞網／ 今周刊
台北第一殯儀館預計2024年春節過後拆遷，屆時將釋出4600多坪空間。聯合報系資料照
台北第一殯儀館預計2024年春節過後拆遷，屆時將釋出4600多坪空間。聯合報系資料照

【胡肇芳／整理】

台北市立第一殯儀館是全台罕見位在市區的殯儀館，也被視為是最大嫌惡設施，如今將走入歷史。台北市殯葬管理處表示，一殯預定明年4月拆除，配合降載行程，將於明年元宵節過後停收冰櫃，明年9月拆除完畢將設置臨時停車場。

台北市第一殯儀館始設於1965年，經過多年後周圍已高樓林立，成為台北鬧區之一，設在市中心的一殯漸漸影響周邊地區發展，因此常有遷移的聲浪，前市長柯文哲去年編列6000萬元拆除預算，原訂今年開拆，但因第二殯儀館整建施工期延宕。

台北市長蔣萬安今年6月出席中山區里長座談，在地里長反映，這塊區域已被殯儀館占據50幾年，希望拆除後可以建三捷共軌的捷運站，成為轉運樞紐，另外地上層可興建商場、運動中心，希望該地成為帶動中山區發展的引擎。

台北市殯葬管理處周二(10/31)表示，一殯預計4月清明節後則進行拆除工程，工期為期5個月，配合業務降載日程，明年2月24日元宵節後冰櫃停收、禮廳持續降載。明年9月拆除完畢將設置臨時停車場。

該臨時停車場預計有321格汽車停車位、181格機車停車位。由於一殯目前是「殯儀館用地」，台北市都發局表示，後續規劃方向宜朝向公共服務使用，未來用途將由都發局彙整意見通盤檢討。

民政局指出，一殯主要幹道兩側為較高強度商業使用，土地使用分區是商三特，殯葬服務業居多，附近商業使用偏向地區鄰里性，其餘土地以住宅使用為主。

都發局表示，3月已召開「一殯後續規畫方向研商會議」，收集各單位使用需求，衛生局、社會局和都發局等提出長照機構、日間照護和公宅等。

民政局說明，綜合在地意見，希望以日間使用為主、避免住宿型使用，規畫作為商場、商辦等商業使用，回饋地方、符合地方需求等。

都發局表示，後續規劃考量地方提出建議，秉持多元傾聽態度，整合地方需求，並配合辦理都市計畫變更。

本文授權自今周刊，原文見此

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