中國前60大房企股價慘跌...房產大咖被抓留巨債！謝金河：大債時代來臨

【文．謝金河】

從大國崛起到大債崛起 這一週中國的消息特別多，總理李克強突然因為心臟病發猝死，引發外界揣測，這個時候，很受歡迎的歌手梁靜茹的「可惜不是你」，全面遭到禁唱。其實這是男女戀愛到分手的歌：「可惜不是你，陪我到最後！」沒有半點政治味，卻在政治敏感時刻遭到禁唱。

另一個是中共官方可能取消除夕放假，除夕夜是中國人很重視的團圓夜，這是圍爐團圓的重要節日，可是除夕和「除習」音太接近，乾脆不放假，下一步可能除夕得改變新稱呼，甚至股票市場的「除息」也不能說。這也讓我想到孫文之後的大總統黎元洪在一百多年前曾經下令不准辦元宵節，因為元霄與「元消」同音。

李克強猝逝，引起民眾追悼，更加增強北京政治核心的杯弓蛇影，這個時候微博有人po出「搞了卅年的房地產，開發商欠了30多萬億（兆），購屋者欠了68萬億元，全國地方債務欠了100多萬億元，四大銀行負債122萬億元⋯⋯

最近恆大的許家印、碧桂園的楊國強，楊惠妍父女都遭到拘捕，但他們留下來的龐大債務，也讓各方束手無策。

中國的房地產大亨在過去卅年風生水起，財富暴增驚人，他們打造富可敵國的江山和身價，最後才發現原來錢是透過政治力量，錢從銀行搬來的！現在潮水退去，才發現大家都沒有穿褲子！

仔細檢查一下，中國前60大房企，大多數公司股價都跌到比過去高價5%以內，不管政府怎麼救，都救不起來！最後大家才驚覺，中國強調大國崛起，真正的底藴是大債崛起，這個大債時代，才是中國將來要面對的核心問題！

本文授權自今周刊，原文見此。

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