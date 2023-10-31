鴻海被陸查稅股價重挫…他以「浪子回頭」故事告訴國台辦：對台只有1招能收服

【文．鄭鴻達】

鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選2024總統，但面對中國政府出手對富士康查稅，鴻海（2317）股價也因此受到重挫。 福邦證券董事黃顯華直言，中國現在要回到共富政策，而中國目前財政、經濟狀況非常辛苦，在這情況之下，就希望企業能回饋社會，鴻海也因此在中國是樹大招風。 黃顯華感慨，從過去台灣選舉的經驗，他曾告訴國台辦，中國對台灣只有一招「就是愛」。 他以《聖經》中「浪子回頭」（父親接子）故事為例說明，若一個家要接待思善的弟弟回來，應將家裡整理好、殺豬宰羊迎接，而非說「你不回來就揍你」，那這個家不要也罷。

在周日（10/30）播出的《數字台灣》節目中，財信傳媒集團董事長謝金河邀請福邦證券董事黃顯華、國票金董事長魏啓林，針對「富士康事件簿台灣企業的出路」的主題進行對談。

富士康被中國政府查稅 鴻海股價連日跌

對於中國對中國富士康查稅，謝金河表示郭董現在騎虎難下，現在也是全台最熱門焦點，在查稅事件爆發後，鴻海股價大幅下跌，這次最低來到94.5元左右，但過去鴻海在100元區間守得很穩，但消息一出，股價就連跌。

謝金河說，黃顯華對於郭台銘奮鬥的歷程中參與甚多，包括負責鴻海集團子公司的上市案的承銷也是，因此這次請黃顯華來談，除了要為郭董打打氣，也聊聊當年郭董的創業辛酸路。

圖片來源/YT「數字台灣」

黃顯華：中國定調共富政策 中國財政、經濟艱苦波及鴻海

黃顯華表示，中國政府最近每天都在查稅、查土地，不只是針對台商，他並不覺得奇怪，因為中國去年10月的「20大」開完後，就定調三件事，分別為「企業為黨國服務」、「共富政策」及「有錢人與企業要回饋社會」。

黃顯華直言，因此台商在中國要非常的注意，這也顯示中國政府就是要回到共富政策，事實上也就是回歸到共產政策的方針。

黃顯華分析，中國國家主席習近平最近到中國人民銀行，是因為中國目前的財政、經濟狀況非常辛苦，所以在這情況之下，共富政策就是希望企業能回饋社會，而鴻海在中國就是樹大招風。

引「浪子回頭」故事籲國台辦 黃顯華：對台灣只有一招「就是愛」

黃顯華分享，從過去台灣的選舉經驗，他曾經告訴國台辦說，你們對台灣只有一招「就是愛」。黃表示他自身是基督徒，而《聖經》中有「浪子回頭」的故事，就是要接待思善的弟弟回來的故事。

黃顯華所以應該要做的事是殺豬宰羊、把家裡弄好迎接弟弟，而不是說「你不回來，我就揍你」，「那這樣誰要回來？這個家不要也罷了」，因此他一直告訴國台辦，對台灣要「就是愛」，但國台辦都搞不清楚。

黃顯華直言，每次只要台灣有重大選舉時，中國一出聲，民意就會倒到另一邊，這就是台灣人的性格。他解釋，台灣先後被荷蘭、西班牙、日本人等統治過，台灣人性格很熱忱、很善良，但台灣人很「硬頸」。

黃顯華說，因此台灣才能在2300萬人同胞沒有任何資源的情況下，企業到全世界商場征戰，不但創造政治奇蹟，還創造經濟奇蹟，這就是台灣人民的勝利、台灣人的偉大之處。

黃顯華：富士康遭查稅劉揚偉老神在在 「反正我們沒偷雞摸狗」

黃顯華透露，他最敬佩郭台銘之處，就是郭性格很堅毅，因為鴻海一路走來，碰到多少事情都被郭一一克服，他也不知道為何郭這次要跳出來選。他判斷郭這次沒有聲音，一定是要先透過其私人管道了解狀況後，才有辦法說話。

對於鴻海後續的狀況，黃顯華樂觀地認為，這次選舉鴻海和郭台銘是切開的，4年前就交棒給董事長劉揚偉，鴻海也發重訊說會依法依規配合調查。他也表示，鴻海是上市公司，因為公司治理很重要。

黃顯華說，而且鴻海集團在全世界都有深耕，不太可能去逃漏稅，「不然早就掛了」，他更透露劉揚偉日前和他通電話，「我看他好像也老神在在」，因為劉說「反正就是配合調查，我們也不做偷雞摸狗的事。」

台灣今年經濟成長靠民間消費 魏啟林建議政府可做這兩件事

談到全球經濟局勢，目前全球大幅升息狀況下，中國卻反而降準降息。魏啟林從台灣的經濟局勢說起表示，台灣在過去兩年間，靠台商回流等民間投資大幅成長，因此出口成長快速，也把經濟基期墊高，同時把出口成本墊高，才導致今年有經濟衰退。

魏啟林說，台灣今年經濟成長完全要靠民間消費支撐，這樣做是成功的，他建議若要進一步刺激民間消費，可以採取的方式，就是政府應該要能夠盡量減稅，把錢還給老百姓去消費，或政府把社會安全制度做得更完善，然後讓民間無後顧之憂，更能勇於消費。

中國反其道降準降息 全因這件事在全球絕無僅有

反觀中國，魏啟林表示，目前全世界央行都跟著美國央行在升息，唯獨只有人行降準、降息各兩次，這是因為中國過去30多年來，其經濟成長模式是靠海外投資與政府投資，然後讓民間賺到錢後再投資，這樣的投資占其GDP貢獻度高達6成以上，這狀況舉世少見。

魏啟林說，在如此投資30多年下來，中國現在有全世界最大型的基礎設施、公共建設，包括有世界最長的高速鐵路、世界最多的高速公路，但這些建造起來以後，還是要回歸到有市場，必須要有國內人民消費，海外也要有出口市場。

魏啟林表示，不過在美國的川普政府時代，中國碰上美中貿易衝突、科技戰，所以在供應鏈斷鏈下，其出口受到挫折，此時中國的中央、地方政府這30年投資也已經進到底線，因此地方政府也負債累累，所以中國現在才在刺激經濟、鼓勵消費。

中國政府再發債1.8兆人民幣做公建 刺激經濟成效如何待觀察

不過魏啟林表示，雖然政府如此期待，但民間消費不是那麼踴躍，是因為民間擔心未來的經濟狀況，這導致中國的儲蓄率是全世界最高，高達45%以上，所以該如何將這錢引到消費至關重要。

魏啟林認為，中國現在最需要的，是要重新找到一個個能替代過去30年成長的經濟模式，那就是消費，但是消費還沒出來以前，中國政府準備再發行中央、地方政府公債共1.8兆人民幣，要繼續做基礎設施等等，還是要用政府投資來支持經濟，但效果如何還有待觀察。

本文授權自今周刊，原文見此。

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