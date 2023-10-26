趙天麟外遇退選立委4連霸夢碎 各界點名這些市議員「力守這1席」

【文．鄭鴻達】

因涉及與中國籍女子親密合照風波，民進黨高雄市立委趙天麟宣布退出2024立委選舉，多名民進黨籍高雄市議員被包括簡煥宗、黃捷、黃文益、郭建盟陸續被外界點名可能接棒參選。 也有傳出部分人士點名，現任海委會主委管碧玲是可接替參選的「即戰力」。 對此，簡煥宗率先在臉書聲明不會參選2024立委選舉，但會全力輔選；黃捷、黃文益則各自在受訪時表達尊重民進黨黨中央安排；郭建盟受訪時強調將勇於承擔、義無反顧。 高雄市長陳其邁則表示，會和中央黨部討論，會考量整體即戰力進行綜合評估。

趙天麟與中國女子親密照曝光 一天內火速宣布退選

已婚的趙天麟在被爆出疑似與中國籍女子有多張親吻、貼臉、擁抱等照片後形象受創，在周二（10/24）凌晨他先發布簡短聲明，說明「錯誤的往事，讓太太難過，天麟深表歉意，報導的內容她都知悉，已獲得太太的原諒。現在經由媒體報導讓大家擔心，我很抱歉並接受批評。」

不過就在當天晚上10時許，趙天麟宣布「經過了一整天的沉澱，我決定退出這次的立委連任。」他強調在私領域的犯錯，再次向家人及支持者致歉，但在公領域部分，他不曾有任何問題，且在過去12年立委生涯中，都竭盡心力守護台灣、建設地方。

趙天麟退選所留高雄第六選區 多名市議員陸續被點名接棒

在趙天麟宣布退選後，成為民進黨鎖推「民主大聯盟」成員，在此次立委選戰中退出的第7人。先前包括有民進黨議員楊家俍、宜蘭縣立委陳歐珀、名嘴李正皓、黨前副秘林飛帆、原要出戰屏東第二選區立委的許展維。

而趙天麟退選後，其所留下的高雄市第六選區（前金、新興、鼓鹽、苓雅區），外界陸續點名多名高雄市民進黨籍的資深或是具有知名度的市議員可接棒上場參選。

簡煥宗表態不參選 將全力支持黨中央決策及輔選

其中簡煥宗一早凌晨就在臉書發聲明表示，相信趙天麟對地方上的建設，無論是在藝文，或是閒置場域的活化，都相當盡心盡力。但在選舉期間發生這樣的事情，選情遭受衝擊是大家不願意看到的。

簡煥宗強調，在這個時候應該更加團結，無關他個人生涯規劃。現階段他每天跟基層在一起，在議會問政質詢及助選的忙碌日程中，感受到簡單且平凡的幸福。他會繼續擔任好議員角色，當然也不會忘記選民託付的任務，會持續來協助推動及監督市政發展。

簡煥宗直言「我不會參選2024這場立委選舉」，中央認為有合適人選，他都將全力支持黨中央決策，全力輔選。讓政績還有會做事的紮實基本功，繼續感動高雄市民，獲取市民的支持與認同。

黃捷未鬆口表態 黃文益會做好準備「全力以赴」

黃捷受訪時未鬆口表態是否參選，僅表示一切都看黨中央，民進黨要贏比較重要；她說，選舉剩80幾天，時間緊迫，無論如何民進黨要團結振作，她相信黨中央會有最好安排，在最快時間凝聚共識，找出合適人選。

黃文益受訪表示，在民進黨危機時刻，黨員不能只有小我、必須有大我。他指出，他在趙天麟的選區深耕多年，跟趙亦師亦友，當年趙與邱毅打選戰時，就與趙並肩合作，後來幾次立委選戰，也都跟趙一起。

黃文益強調，無論如何自己會做好準備，不管在哪個位置都會全力以赴，也會尊重黨的決定，他認為這時刻對民進黨來說是危機，大家必須團結守住趙天麟這一席。

資深議員郭建盟表態 將勇於承擔、義無反顧

郭建盟受訪表示，以他在地經營20年、5屆議員經驗，「在天麟委員有難、地方有需要時」，將勇於承擔、義無反顧。他也表示，為選區福利、建設爭取預算，民進黨在這區長期以來，議員、立委都合作無間，他望趙在中央爭取的預算建設，未來都可以繼續拉進來。

陳其邁：會考量整體即戰力 與黨中央討論進行評估

陳其邁周三上午出席海洋局「大海開吃」活動時受訪表示，趙天麟過去在國會的問政與地方服務，受地方民眾肯定，對於其退選「我們尊重他的決定」，至於接任人選，他強調會考量整體即戰力進行綜合評估。

陳其邁也提及，有很多深耕的年輕世代政治人物，會和中央黨部討論，來推出適當人選。對於各界討論的可能人選，他強調「各方點名的人選都非常優秀，我們會來做綜合評估。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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