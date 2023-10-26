42.6萬股民嗨了！00929除息秒填息「5原因」成存股族心頭好 1公式拆啥價位能買

【文．黃明惠 整理】

復華台灣科技優息(00929)為台灣首檔台股月配息型ETF，憑藉「月月配息」以及成分股為100％電子科技類股，自今年6月掛牌上市後，僅4個月已成為不少投資人的心頭好。 00929掛牌之初股民只有1萬6674人，經歷4次配息，規模已突破900億元，最近一次、第4次除息日為10/24，每單位配息0.11元，而除息當天以17.17元開出，一度站上17.24元，最後在17.22作收，相較10/23的收盤價17.13，達成「除息首日就填息」。

據集保結算所最新統計數據，53檔ETF中有27檔受益人數增加，整體而言，高息ETF人氣不減，仍是目前受歡迎的台股ETF。

觀察上周最新受益人統計，國泰永續高股息ETF（00878）續坐「國民ETF」寶座，受益人數來到 113.92 萬人，月增 1.6%，持有1張（1000股）到 5 張投資人達 60 萬人；元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）以受益人數 96.9 萬人、68.5 萬人分居第二、第三名。

至於受益人數成長最多的，則由國泰台灣領袖 50 ETF（00922）月增 64%拿下，而掛牌僅四個多月的復華台灣科技優息（00929）受益人數來到 42.6 萬人，躍升第四大。

分析00929成長幅度為何如此驚人？原因離不開首檔月配息ETF、配息穩定、高殖利率、選股邏輯，且價格親民好入手，因此成為存股族及小資族首選。

00929成立至今已4次配息，均配0.11元，若以 17.21 元股價計算，單次現金殖利率約 0.64％、年化殖利率約 7.67%。

00929至今4次配息紀錄。(翻攝復華投信官網)

00929復華台灣科技優息，追蹤指數為「特選台灣科技優息指數」，100％投資在台灣電子科技類股，選股標準包括5項基本面指標：權益報酬率（過去3年）、現金股利變異係數（過去5年）、波動度、平均殖利率、長短期本益比差距等，最後以股息殖利率擇優挑選40檔成分股並配置權重，成分股每年進行一次定期審核，避免頻繁換股導致費用率過高而損及績效。

(翻攝復華投信官網)

00929多少價位適合買進?

據鏡週刊報導，復華投信表示，所謂配息率就是將每年配到的股利除上平均股價，而00929優勢在於每月配息，因此在計算上可以掌握以下2個價位：

假設每個月每單位配0.1元，若投資人追求7%的年配息率，回推公式，就是將（0.1元x 12個月） ÷ 7% 約 17.14。換句話說，當00929價格低於17.14元，就能享有7%的股息，因此17.14元以下都是適合買進的價位。

若將條件放寬，投資人追求6%的年配息率，同理計算，那麼20元以下都是適合買進的價位。

00929怎麼買？陳重銘教「如何9年張數翻倍」

擁有「不敗教主」稱號的陳重銘曾表示，股利花掉就沒有了，善用複利效果才會更好。若將每個月的股利持續買回，假設年化殖利率8%，根據72法則可以算出只要72/8=9年，持有的張數就會增加1倍，領到的股利也會多倍。

陳重銘認為，投資就是長時間的複利，00929專注在台灣的科技股，同時持有績優且高配息的40檔股票，長期投資有機會賺到資本利得與股利。投資人不用花時間選股，只要堅持「定期定額+逢低加碼+股利買回」的策略，持續累積張數並降低成本，將來就有40家科技公司幫你賺錢，讓你樂活退休。

財經頻道「SK白話財經」也曾分析00929適合誰、不適合誰？認為如果是「長期投資＋存股」，這檔ETF並不適合你，因為選股邏輯太鬆，給經理人空間太大，所以它更像一檔追逐績效、爆發力的中小科技基金，不符合存股族求穩的原則。

但如果是短線進出為主，只想賺幾個禮拜、幾週就跑，那00929是可以考慮的，畢竟這時代，ETF人氣 = 散戶連續買超 =投信連續買超。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

金融股存到退休這條路還能行嗎？他存股富邦金(2881)擔心：金管會限縮14家金控拿老本配息影響

為追求財富自由投資，卻又因破產負債而上班...我在夜市擺攤賣飲水機還債領悟：3次破產都敗在這件事

為什麼眼睛看不到還能上網發文？台灣第一位盲人社工師現身解密：視障者的世界

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】