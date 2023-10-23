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富邦金、兆豐金、元大金等7家金融股 股海老牛估：明年股利可望優於今年

聯合新聞網／ 今周刊
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【撰文／盧沛甫】

挺過2022年暴力升息、防疫保單之亂等利空衝擊下，金融股在2023年普遍獲利回穩，投資達人股海老牛點出國內七家金融股，2023年累計前8個月EPS總和、已超過2022年全年EPS，藉此推估此七家金融股明年股利可望優於今年。

此七家金融股分別為：富邦金（2881）、國泰金（2882）、元大金（2885）、兆豐金（2886）、國票金（2889）、中信金（2891）與京城銀（2809）。

股海老牛表示，金融股大體可分為以壽險、銀行、證券為主體的三種類型，像是國泰金（2882）、富邦金（2881）兩大壽險為主的金融股，2022年成為暴力升息與防疫保單重災區，但隨升息進入尾聲、防疫保單停止理賠，兩家金控獲利好轉，今年第四季可望繳出好成績。

以銀行為主體的金控，如：兆豐金（2886），受惠升息利差擴大，不僅2022年股價修正幅度低，2023年更有機會保持獲利正成長；至於以證券為主體的金融股元大金（2885），近期受惠股市成交量增，帶動獲利上攻。

在操作金融股時，股海老牛採取「先推估隔年會發多少股利，藉此抓準便宜價區間」方式進場。

他在節目中分享推估官股銀行股利的方法，可在配息前一年九月前後，透過查詢財政部預算書、從中推測官股銀行隔年可能的配息，預算書版寫的是現金股利、實際發放現金股利可能會略少，但如果加上股票股利，通常最終發放數字會「高於預算書版」。

此外，他建議投資人亦可在每年12/10、公布前十一個月獲利時，再自行加上前一年12月獲利數字，藉此估算全年獲利。「獲利成長，意味著明年股利也會增加，股價也有機會推升！」

國票金併安泰銀，該買進哪一邊？

投資人若想長期持有金融股，股海老牛提醒兩大觀察重點：一是留意聯準會利率政策、二是在金金併中掌握利多操作方式。

他在節目中分析國內近年重要金金併：1.開發金併中壽（已合併）、 2.富邦併日盛金（已合併）、 3.台新金併彰銀（破局）、4.國票金併安泰銀（併購案重啟），依歷史經驗，不論併購成功與否，投資人都有機會在其中賺到長短期價差機會。

以國票金併安泰銀為例，投資人應長期存入國票金、還是短打安泰銀？面對近期外資不斷賣超，投資人面對防禦型的進金融股，該保持何種心態操作？

歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/z6Kpgp

本文授權自今周刊，原文見此

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