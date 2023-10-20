台積電正面預測！魏哲家喊谷底近了「明年健康成長」 資本支出、營收表現一文解讀

【撰文／林韋伶】

護國神山台積電（2330）在週四（10/19）下午舉行法說會，分享第3季毛利率與營益率皆優於財測成績，但台積電總裁魏哲家同時也承認，在全球總經持續疲軟、中國復甦腳步不如預期下，「客戶態度偏保守，庫存修正可望延續到第4季」。 魏哲家說，預估距離谷底並不遠，樂觀看待台積電明年的表現，認為會是「健康成長的一年」。 法說會後法人多認為說法偏向正面，認為台積電財報優於預期、展望轉為正向、是近幾季以來最正面的一次，台積電ADR周四大漲3.7%，收在92.91美元，週五（10/20）台股開盤有機會激勵電子類股表現。

台積電全年營收優於預期

台積電第3季合併營收5467.3億元、毛利率54.3%、營益率41.7%，雙雙優於預期，主要受惠於產能利用率較高與有利的匯率因素，每股稅後8.14元。

以製程占比來看，3奈米製程出貨佔台積公司第3季晶圓銷售金額6%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的16%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）營收達到全季晶圓銷售金額的59%。

展望第4季表現，台積電預估若以美元計算，營收數字可望落在188億美元到196億美元間，毛利率與營益率區間則分別落在51.5%~53.5%以及39.5%~41.5%之間，符合法人預估。

以全年來看，以美元計營收可能落在684.74億至692.74億美元，將減少8.7%至9.76%，比原預期的衰退10%好一點。

科技庫存修正到Q4 「離谷底很近了」

值得留意的是，先前曾表示科技業庫存修正將在第3季結束的魏哲家調整說法，認為在評估全球總經表現疲軟與中國復甦不如預期的兩大因素影響下，庫存修正將持續到第4季，對於法人提問第4季是否就是科技業谷底？魏哲家回應：「還不敢說是谷底，只能說離谷底很接近了。」

此外，魏哲家也觀察到，在個人電腦與手機的部分，這幾個月的需求有穩定下來，庫存修正表現比想像中健康，因此才預估距離谷底並不遠，也樂觀看待台積電明年的表現。

不過，魏哲家也要大家不要過度樂觀，「明年要說是大幅成長還很難說，但因為台積電有領先科技與廣大客戶，整體表現會比其他人都好」。

美國禁令影響？對台積電來說影響有限且可控

法人也相當關心台積電對AI產業的看法，問到何時才能看到相關商機反應在營運上？對此，魏哲家表示已經是現在進行式，客戶對AI的需求愈來愈強，且不少個人電腦與手機業者都紛紛將相關應用配置在產品上。目前台積電要聚焦的，則是想辦法符合客戶需求並增加產能。

談到美國政府的新規範，有部分產品不能出貨到中國的禁令，魏哲家表示，根據公司目前內部的評估，此禁令在短期內的影響有限、在可控制範圍，長線影響還需要觀察。

法人也問到海外設廠進度，在美國廠的部分正持續徵才中，目前已經聘用近1100名當地員工，其中有許多人被安排來台灣的晶圓廠累積大量的「實戰（hands-on）」經驗，進一步提升其技術技能，同時融入台積的營運環境和文化。

台積電重申，美國廠在2025年上半年量產N4製程技術的目標不變，並相信一旦此晶圓廠開始營運，將能提供與台灣晶圓廠相同水準的製造品質和可靠度。

先進製程進展順利「3奈米客戶未來數年有強勁需求」

先進製程進展上，魏哲家說，3奈米（N3）已進入量產且具備良好的良率，下半年也看到在高效能運算(HPC)和智慧手機應用支持下成長強勁，隨著強化3奈米製程技術策略，預期客戶接下來數年會有強勁需求。

魏哲家進一步說明，N2製程技術研發進展順利，將如期2025年進入量產，N2技術平台也發展出背面電軌(backside power rail)解決方案，適合用在HPC相關應用，目標2025年下半年供客戶採用，2026年量產。

美日廠進展順利 安排員工來台「實戰」累積經驗

至於海外擴廠佈局方面，魏哲家表示，在歐洲德國德勒斯登興建以汽車和工業應用為主的特殊製程晶圓廠，將採用22/28奈米和12/16奈米技術，2024年下半年開始興建、2027年底生產。

而美國亞利桑那州廠已獲得鳳凰城、亞利桑那州以及聯邦政府強力奧援，與貿易和工會夥伴密切合作，發展正向關係。魏哲家說，美國新廠目標2025年上半年量產N4製程技術，將與位在台灣的晶圓廠具備相同水準品質。

在日本的部分，台積電正在興建一座特殊製程技術的晶圓廠，該晶圓廠將採用12/16奈米和 22/28奈米製程技術。

目前為止，台積電已聘用約800名當地員工，其中大多數同樣被安排到台灣累積「實戰」經驗。該晶圓廠的設備已於本月開始移入，按照進度有望於2024年末進入量產。

而在中國的部分，台積電近期獲得美國商務部工業和安全局（Bureau of Industry and Security, BIS）展延豁免，得以在南京持續營運，目前台積電也正在申請「經認證終端 用戶（Validated End-User, VEU）」授權，預計在不久的將來取得無限期豁免。

台積電維持資本支出、未來幾年平穩化

外界原本預期台積電可能會砍資本支出，不過本次法說會仍維持320億美元不變，而對於未來的資本支出計畫，台積電仍維持一貫的保守的態度，並未搶先透露可能的數字，但說明過去幾年為了抓住成長機會而砸大錢投資的情況將不復見，目前公司已經進入開始收穫的階段，預估未來幾年資本支出金額會慢慢平穩化。

當法人問到台積電在推進科技發展時面對的最大挑戰為何？魏哲家回應：「是成本」，當通膨讓人力、設備、原料等所有東西愈來愈貴，儘管台積電對維持技術領先與符合客戶需求有信心，但客戶不見得能負擔日益增加的成本，因此魏哲家認為「成本」是台積電在推進科技進展時的第一大難題。

不進駐龍科三期「1.4奈米發展不受影響」

外界也關心龍潭三期台積電不進駐之後，未來的佈局規劃，台積電強調1.4奈米不會受影響，至於先進封裝CoWoS產能部分明年可望翻倍，2025年會繼續擴充產能。

本文授權自今周刊，原文見此。

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