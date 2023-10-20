最富有恐怖組織！哈瑪斯炒房、募款樣樣來 靠這4類資金擁320億戰爭本錢

【撰文／林韋伶】

統治加薩走廊的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯，於10/7清晨對以色列發動50年來最大規模突襲，以色列不甘示弱反擊，兩軍交戰經造成逾2300人死亡。 加薩境內擁有約230萬人，是世界上人口密度最高的國家之一，但因遭到封鎖，人員與貨物進出都遭限制，據聯合國估算，加薩有約80%的人口依賴國際援助，更有約百萬人依賴日常糧食援助，居民生活困苦。

然而，以加薩走廊為基地的哈瑪斯，在這塊資源貧瘠且充斥貧窮民眾的土地，卻仍能拿出不成比例的資源發動攻擊，到底資金從哪裡來？

綜合外媒報導，哈瑪斯的資金來源主要可分為盟友資助、稅收、募款與投資獲利四大類。

首先，若探究哈瑪斯背後的資金來源，來自伊朗為最大宗。根據美國政府說法，伊朗每年大約會資助哈瑪斯1億美元；此外，包括卡達、土耳其也是哈瑪斯的金主，尤其是在2002年，當現任土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）逐漸掌握權力後，情況更明顯。

不過，對於外界懷疑土耳其給予哈瑪斯金援一事，土耳其僅表示其資金主要用在支援政治活動，而這些國家挹注的資金並非直接落入軍事份子的口袋，因此難以追蹤金流。

哈瑪斯生財有道 靠盟友資助、稅收、投資累積戰爭本錢

此外，哈瑪斯在實質控制的加薩走廊地區，針對當地來自埃及的貨物課以關稅，像是香菸、燃料、建材等，也成為收入來源。自2022年起，哈瑪斯連來自巴勒斯坦西岸地區的產品也要課稅，在厚實組織口袋深度的同時，也讓加薩走廊上的平民生活更加困苦。

另一方面，哈瑪斯也會號召伊斯蘭教徒捐款，收取所謂的天課（Zakat），即伊斯蘭慈善捐款，以利執行目標。

不僅如此，哈瑪斯在北美、西歐以及海灣國家都有成立慈善機構進行募款活動，這些慈善機構在募款時，都是以「幫助巴勒斯坦弱勢民眾」為號召，只是這些資金到底真用在社福上，還是變成資助武裝的養分，難以追蹤。

圖／路透

值得注意的是，隨著科技發展，哈瑪斯募款方式也與日俱進。

根據美國國土安全局的研究，哈瑪斯與其它恐怖組織一樣，都會透過臉書、X（前身為推特）公開貼出虛擬貨幣錢包的連結，並教導民眾如何捐款，主要收受包括：比特幣、乙太幣、瑞波幣與泰達幣等虛擬貨幣。

事實上，除了散落在世界各地的巴勒斯坦人會以個人名義捐款給哈瑪斯外，有時也會出現西方的捐助者。

舉例來說，在2019年就曾有美國男子，在自己的IG上貼文指出：「我剛捐了100美元給哈瑪斯。」該名男子也被指控捐贈價值約20美元的比特幣給哈瑪斯，最終他因為資助恐怖組織的行為，被判定有罪。

投資多家房地產、建設公司 哈瑪斯竟是炒房高手

不久前，全球最大的虛擬貨幣交易所幣安（Binance），才在以色列當局的要求下，凍結數百個跟哈瑪斯可能有關的虛擬貨幣帳號。

《華爾街日報》引述來自以色列特拉維夫市（Tel Aviv）虛擬貨幣分析與軟體公司BitOK的統計，預估哈瑪斯在過去2年內，透過虛擬貨幣收到約4100萬美元（約台幣13.12億元）金援。

更讓人驚訝的是，哈瑪斯同時透過設立公司與投資的方式取得資金。根據德國統計的資料顯示，在去年，哈瑪斯靠著在土耳其、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞與蘇丹投資房地產公司或建設公司，賺到約5億美元（約台幣160億元）。

雖然在被美國財政部發現後，於2022年5月24日對媒體發布訊息，表示掌握數間與哈瑪斯有關的房地產與建設公司，以及數位為哈瑪斯高層管理營運這些公司的經理人，並對這些企業與經理人發動制裁，但仍無法阻擋哈瑪斯靈活變換投資方式賺錢。

前美國中情局（CIA）分析師、新美國安全中心高級研究員法努西（Yaya J. Fanusie）分析：「對哈瑪斯與其他恐怖組織來說，不會只有一個募資的方式，他們都是投機份子且非常靈活。想要跟他們對抗，就像一場永不結束的貓鼠大戰。」

曾被富比士評為最富有恐怖組織 專家揭哈瑪斯狂轟以色列背後盤算

透過多方管道籌錢、隨時保持靈活，讓哈瑪斯儘管被美國與歐盟認定為恐怖組織，是全球銀行系統的拒絕往來戶，但卻在2014年被《富比士》評選為最富有的恐怖組織，預估每年透過稅收、收費、捐贈、投資等方式，可籌到10億美元（約新台幣320億元）。

除了懂得生財，哈瑪斯也很了解要如何消耗以色列的戰力。

儘管哈瑪斯瘋狂向以色列發射的5000多枚火箭，大部分都被以色列的鐵穹防禦系統攔下來，但哈瑪斯仍不惜成本這樣做，根據外媒報導，關鍵在於火箭與防禦系統成本的差距。

圖／美聯社

以色列每攔截一枚火箭的成本要耗損約5萬美元（約台幣160萬元），但哈瑪斯製造的Qassam火箭成本僅要300~800美元（約台幣1萬~2.5萬元）之間，如此成本差距，讓哈瑪斯就算打不到目標，也持續瘋狂發射火箭，以求讓以色列荷包大失血。

本文授權自今周刊，原文見此。

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