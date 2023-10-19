聯發科小金雞達發上市重挫8％！中籤戶以為賺12萬 反倒賠3萬多…它做什麼的股價這麼高？

【胡肇芳/整理】

聯發科(2454)小金雞達發(6526)週四(10/19)掛牌上市，承銷價為434.84元，原本以週三(10/18)興櫃收盤價555元計算，估算中籤的投資人能賺超過12萬，報酬率27%。 不過，達發掛牌上市第1天意外沒有蜜月行情，早盤以410元開出後一度下殺至400元，以承銷價434.84元計算，跌幅高達8%，中籤的股民如果開盤就賣反而倒賠3萬多元。

IC設計龍頭聯發科又孵出1隻小金雞，去年才登錄興櫃的達發科技，已於今年第2季獲證交所的上市同意，10/19轉上市。

達發掛牌上市第1天意外沒有蜜月行情，早盤以410元開出後一度下殺至400元，以承銷價434.84元計算，跌幅高達8%，中籤的股民如果開盤就賣反而倒賠3萬多元。

《今周刊》7月曾報導，達發科技有兩大事業群，分別是AIoT先進技術（人工智慧物聯網＋GPS）與全球網通基礎建設，都有超過20年的深厚產業經驗，基於有疊代、有門檻的技術，持續累積並投入高價值、高毛利的晶片研發。

達發科技董事長暨總經理謝清江表示，「達發科技是人工智慧物聯網及網通基礎建設的 IC 設計公司，是聯發科技布局的重要一環，集團有龐大的平台與資源，是我們重要的後盾。」

從2017年至2022年，達發5年來營收累計躍升274%至187.8億元，毛利率也從31.2%一路拉升至48.1%，與今年第一季母公司聯發科的48%不相上下。

股票申購是什麼？

股票申購（股票抽籤），俗稱抽股票，以上市（櫃）現金增資來說，為公司為了募集營運所需資金，提供一定額度的股票張數供股民申購，而申購價格常會低於市場價格，所以會有「價差」產生。

股票抽籤有哪些類型？

可參與股票抽籤的類型，可分為上市現金增資、上櫃現金增資、初上市、新上櫃4種。

如何申購股票？

比較簡單的方式，就是下載券商APP，只要在股票可申購期間，登入券商電子下單APP，找到「股票申購」按鈕，按下去就完成了，但是一定要記得在扣款日前放入足夠的申購股款。

本文授權自今周刊，原文見此。

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