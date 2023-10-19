曾被台積電裁員...來自政治家族 75歲的他如何成為台灣微藻達人？謝金河：一生只練一劍

【文／謝金河】

闕壯群一生只練一劍：台灣的微藻達人 這次大健康產業的參訪，我們到屏東高樹鄉遠東生技公司，很多人以為這是遠東集團旗下的子公司，其實一點關係都沒有！主導這家公司營運的領導人是1948年次的闕壯群，他出自南港政治大家族的闕家。

民國37年次的他乍看60出頭，外型比實際年齡年輕，他說這是長期食用微藻保健食品帶來的效力。我們千里迢迢來到這裡，廠區是一大片的養殖廠，這個廠位在大武山下佔地14甲，用來養殖微藻的是引自大武山的潔淨水源，我看過飼養白蝦，虱目魚，龍膽石斑魚的養殖場，從未看過這麼大的藻類繁殖場。

闕董成大化工系畢業，一度進入台積電工作，後來在不景氣中被裁員，踏入貿易業，從此致力藻類的研究，並且全力開發藻類保健食品的開發，成為他一生的事業，夫人，子女都在公司工作，是典型的家族企業。

台灣的藻類保健食品起源很早，而且，在全球有一席之地，遠東生技在1990年從遠東藍藻工業分拆出來，從事微藻運用的開發。過去我對藻類的保健一知半解，這次總算來上了一課，知道藍藻，綠藻，螺旋藻⋯⋯

圖擷取自謝金河臉書

闕董帶領遠東生技由傳統的農業生技走向現代精準生物科技，甚至到環保固碳，減碳，這次也是醫美診所院長的團員非常欣賞新型膨爆專利，在聽簡報時即大力採購。

這些年保健食品風起雲湧，像益生菌，滴雞精，苦瓜胜肽⋯⋯保健食品流行代工生產，而且，每一家投入大量廣告費。但遠東生技的藻類保健食品很少看到打廣告，他們的產品七成外銷，特別是在歐洲市場大受歡迎，也許闕董再投入一點行銷策略，好好搶攻國內市場，也許還會有空間！

平常參訪很多高科技公司，這回回頭看看有在地特色的生物科技產業，多了一些知識性和趣味性。

圖擷取自謝金河臉書

本文授權自今周刊，原文見此。

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