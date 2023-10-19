快訊

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

以巴緊張情勢升高！外交部啟動撤僑 專機擬10月20日起飛

打擊寄生帳號有效！Netflix掀第7波漲價貴97元 1圖看歷代漲幅竟達100%

曾被台積電裁員...來自政治家族 75歲的他如何成為台灣微藻達人？謝金河：一生只練一劍

聯合新聞網／ 今周刊
圖擷取自謝金河臉書
圖擷取自謝金河臉書

【文／謝金河】

闕壯群一生只練一劍：台灣的微藻達人

這次大健康產業的參訪，我們到屏東高樹鄉遠東生技公司，很多人以為這是遠東集團旗下的子公司，其實一點關係都沒有！主導這家公司營運的領導人是1948年次的闕壯群，他出自南港政治大家族的闕家。

民國37年次的他乍看60出頭，外型比實際年齡年輕，他說這是長期食用微藻保健食品帶來的效力。我們千里迢迢來到這裡，廠區是一大片的養殖廠，這個廠位在大武山下佔地14甲，用來養殖微藻的是引自大武山的潔淨水源，我看過飼養白蝦，虱目魚，龍膽石斑魚的養殖場，從未看過這麼大的藻類繁殖場。

闕董成大化工系畢業，一度進入台積電工作，後來在不景氣中被裁員，踏入貿易業，從此致力藻類的研究，並且全力開發藻類保健食品的開發，成為他一生的事業，夫人，子女都在公司工作，是典型的家族企業。

台灣的藻類保健食品起源很早，而且，在全球有一席之地，遠東生技在1990年從遠東藍藻工業分拆出來，從事微藻運用的開發。過去我對藻類的保健一知半解，這次總算來上了一課，知道藍藻，綠藻，螺旋藻⋯⋯

圖擷取自謝金河臉書
圖擷取自謝金河臉書

闕董帶領遠東生技由傳統的農業生技走向現代精準生物科技，甚至到環保固碳，減碳，這次也是醫美診所院長的團員非常欣賞新型膨爆專利，在聽簡報時即大力採購。

這些年保健食品風起雲湧，像益生菌，滴雞精，苦瓜胜肽⋯⋯保健食品流行代工生產，而且，每一家投入大量廣告費。但遠東生技的藻類保健食品很少看到打廣告，他們的產品七成外銷，特別是在歐洲市場大受歡迎，也許闕董再投入一點行銷策略，好好搶攻國內市場，也許還會有空間！

平常參訪很多高科技公司，這回回頭看看有在地特色的生物科技產業，多了一些知識性和趣味性。

圖擷取自謝金河臉書
圖擷取自謝金河臉書

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

債主打來催債才知家人簽本票又欠上百萬...家人沉迷「被詐騙」怎麼辦？律師10忠告：死一人好過死一家

25歲廣告設計衝動離職想當自由業不上班，第3個月交完房租後他不禁一嘆「裸辭，太草率了」

國旅太貴CP值低不如出國去？台日「觀光逆差」已達5倍，觀光署拆解2原因：明後年才是重點

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

聯發科小金雞達發上市重挫8％！中籤戶以為賺12萬 反倒賠3萬多…它做什麼的股價這麼高？

聯發科(2454)小金雞達發(6526)週四(10/19)掛牌上市，承銷價為434.84元，原本以週三(10/18)興櫃收盤價555元計算，估算中籤的投資人能賺超過12萬，報酬率27%。

曾被台積電裁員...來自政治家族 75歲的他如何成為台灣微藻達人？謝金河：一生只練一劍

這次大健康產業的參訪，我們到屏東高樹鄉遠東生技公司，很多人以為這是遠東集團旗下的子公司，其實一點關係都沒有！主導這家公司營運的領導人是1948年次的闕壯群，他出自南港政治大家族的闕家。

大成第3代5年投資10億 推台灣首顆「生食級雞蛋」…比一般雞蛋貴1倍原因曝光

經過5年打磨、10億元投資，台灣首顆生食級雞蛋終於問世。這顆看似簡單的雞蛋，背後究竟藏有多少細節與講究，才能讓它比一般雞蛋貴上一倍？

第4季布局科技股怎麼買？年賺5成億元操盤手：廣達、中砂…8檔看好標的出列

隨著選舉行情正式起跑，投資人該如何精挑好股？今年低檔布局大賺逾5成的台股贏家在此分享，他們現階段的投資心頭好。

看到數十具北韓人屍體順著江流下…金承恩棄商投身人權工作 24年救出千名脫北者

是否曾覺得「人權」是很遙不可及的概念？其實「人權」的概念比我們想的更接近生活。

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。