第4季布局科技股怎麼買？年賺5成億元操盤手：廣達、中砂…8檔看好標的出列

【撰文‧林心怡】

隨著選舉行情正式起跑，投資人該如何精挑好股？今年低檔布局大賺逾5成的台股贏家在此分享，他們現階段的投資心頭好。

近來台股震盪、 操作難度提高，「選股不選市」幾乎是市場共識，業內億元操盤手鬼山人、產業隊長張捷，今年以來看對趨勢，分別在低點布局廣達、奇鋐、 定穎等大漲超過5成的股票，展望第四季布局重點，他們在此分享現階段持股觀察名單。

AI多頭指標矽智財 題材滿手

首先，IC設計族群中的IP股是AI多頭的重要指標，「只要大盤恢復漲勢，配合它自己當時的故事，就會有上漲的氣勢。」鬼山人指出，尤其第四季微軟將推出「雅典娜」（Athena）AI晶片，這款用於資料中心伺服器的晶片，被認為將可為ChatGPT背後的各類軟體提供動力，目標是降低成本，並減少對AI晶片供應商輝達的依賴。外傳該款晶片將採用台積電5奈米製程打造，預料將與輝達頂級AI處理器H100競爭，此動作有利於開發ASIC晶片矽智財的業者，因此像世芯－KY、創意等，都值得留意觀察。

而同為IP股的巨有科技，技術層次雖然沒那麼高，但受惠台積電訂單加持，市場預估，今年第四季委託設計（NRE）專案收入會更高，全年EPS（每股稅後純益）有機會上看8元，明年除7奈米專案帶動營收、獲利走高，又獲台積電12、16奈米授權，大舉搶攻世芯－KY、創意把資源導入先進製程後所空缺出來的成熟製程ASIC市場；市場預估，巨有科技明年營收仍有成長5成以上機會、EPS將挑戰10元，整體爆發趨勢與3年前的創意、世芯－KY雷同。

至於其他AI股族群的「上漲故事」，一者是輝達GPU從H100轉到下世代晶片Blackwell架構的B100，此轉變下，伺服器的廣達、水冷散熱的奇鋐、機殼的勤誠等，是目前預估的受益者。值得注意的是，神達子公司神雲科技是雲端伺服器大廠，投入高效能運算（HPC）以及AI伺服器產品多年，今年7月傳已承接英特爾資料中心業務，AI伺服器也逐漸加溫。

先前神達股價從30元附近拉到57.4元，目前在40元附近盤整，已跌破每股淨值45元，在明年業績帶動下，未來股價有挑戰60元的實力。

不過，鬼山人提醒，AI概念股雖是大勢所趨，但整體籌碼呈滾量下修狀態，不宜貿然進場，以不追高較能控制投資風險。例如板卡大廠技嘉公布9月營收創高，次交易日股價開高走低、利多不漲反跌，就要留意籌碼凌亂的問題，宜止跌回穩再介入。

台積3奈米拉貨旺 散熱股有學問

AI之外的另一台股重兵，則是半導體產業，鬼山人認為，在半導體產業基本面可望U型回升情況下，部分IC設計股及與台積電密切相關的供應鏈，反倒值得持續關注。IC設計轉機股威盛近期突圍而上，未來仍有高點可期，值得留意。

鑽石碟大廠中砂打進台積電3奈米後，受惠蘋果新品拉貨需求，鑽石碟及再生晶圓等出貨動能向上墊高，法人指出，受惠明年台積電將持續拉高3奈米製程出貨，明年第一季出貨量有機會再攀升6成，市場預估今年中砂EPS上看7元，明年估18元；從籌碼面看，近期借券餘額大降、買盤進駐似乎開始添多頭柴火，可伺機逢低布局。

在轉機題材股方面，高階車用PCB板廠定穎投控，股價自8月間從40元以下起漲，市場普遍認為，隨著電動車占比不斷拉高，該公司高成長趨勢可直接看到後年；法人認為，目前市場對定穎的本益比空間約達20倍，並預估明年EPS有5.5元至6元實力，股價走高後，持有者可減碼續抱，目標價上看120元，但漲勢已大，不宜追高，且適合減量續抱。至於近期因搭上矽光子和CPO封裝等題材而走強的上詮，現階段看，也宜等拉回後再介入。

產業隊長張捷則尤其看好AI產業鏈的廣達、川湖、世芯－KY、雙鴻、健鼎，其中，全球PCB前十大廠的健鼎，在擴充無錫六廠產能後，可應對後續特斯拉車用高階板及高階伺服器需求，而英特爾九月宣布計畫推出以玻璃為基板的先進封裝方案，健鼎也被點名受惠，增添長線成長想像空間。

至於雙鴻、奇鋐的投資機會，主要仍圍繞於液冷式散熱解決方案持續滲透AI伺服器與車市，但張捷也有差異化的看法，「雖然今年上半年奇鋐營收年增優於雙鴻，股價漲勢較佳，但展望未來，雙鴻或許更有機會……。」

張捷分析，由於AI伺服器將使其散熱內涵價值提高5至10倍，而ADAS（先進駕駛輔助系統）趨勢也將有利汽車採用液冷散熱，兩者加乘下，市場預期雙鴻明年全年EPS上看18.4元、年增35％，略高於奇鋐EPS16.9元、年增28％的預估值，加上雙鴻股價整理相對較久，法人看好有上看4百元的實力；惟AI股近期高檔震盪劇烈，建議拉回後再布局。

此外張捷點名，台積電供應鏈的上品、家登，以及獲利逐季轉佳並具醫療、車用與手機題材的鼎基，均可逢低留意布局機會。其中，鼎基為全球前三大高機能熱塑性聚氨酯（TPU）薄膜產品供應商，隨著車用烤漆保護膜（PPF）及手術保護套出貨持續成長，第二季毛利率達32.31％，上半年EPS2.04元；該產品在手機應用上，主要作為具有防靜電效果的內部隔絕材料，今年打入iPhone供應鏈，8月開始放量出貨，今年第三季EPS上看2元，全年預估7元，明年EPS則有機會達到10元，以市場預估本益比15倍計算，目標價上看150元，逢拉回可留意買點。

資安、運動休閒 搭補漲列車

另外，資安廠安碁資訊，以及具有補漲題材的聚陽、百和等，也是張捷第四季的鎖定對象。他指出，宏碁集團旗下的安碁資訊，隨著政府與金融資安需求增加，今年前三季營收達13.23億元，年增14.8％並創新高，9月營收1.81億元也維持成長二成的動能，預料在AI浪潮興起、引發資安解決方案需求日增下，後市仍值得關注。

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