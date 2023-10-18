直擊光電缺地危機！政府已盤出上萬公頃專區 為何無法「鋪好鋪滿」？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

台灣光電正走入寒冬。「整個下半年很冷，選舉到了，光電被打得很慘，審查幾乎停擺……。」多名業者在不同縣市發出類似的感嘆。一名南部大老手中的大型案場，上半年準備就緒，在地鄰里溝通完善，生態評估也無疑慮，卻被地方政府暗示選後再放行，轉眼又延宕半年。他大嘆，各縣市不只開慢車，更幾乎要停下來。這盤由政府主導、名為「能源轉型」的大棋，正陷入僵局。

全球淨零碳排浪潮下，綠電需求孔急，政府擘畫的2025綠能藍圖，已宣告跳票，在缺口逐年擴大、須加速追趕的關鍵之際，肩負近7成發電重任的光電，卻陷入缺地危機，地面型光電在未來2年，須以過去8年的「8倍速度」衝刺，才可能趕上目標。

細究光電歷年目標與實際裝置量，從2019年起就一路跳票，且缺口逐年擴大。推行多年下來，政府已盤出上萬公頃專區，為何光電仍難擺脫用地荒？這些已被放行的土地，為何無法「鋪好鋪滿」？

寶晶能源董事長蔡佳晋細數，主要原因是農地狹小、產權複雜，地主寧可擺著荒廢，也沒意願整合承租；再來是輸配電力的饋線缺乏，集結升壓難度高（編按：特定範圍內光電系統應集結至升壓站，再傳送電力予台電輸電網路）；許多農地甚至沒有臨路，無法施作。

即使順利取得用地，設置過程也不簡單。眼前一座僅數十片太陽電板組成的小案場，規模5分地大（即半甲），裝置容量578 kW（瓩），但再小的農地，也得耗時約半年與地主溝通協調，談妥後又是一大工程。

「要我們做20套西裝，要先拿20件布出來！」全國商業總會能源產業推動委員會主委蔡宗融直指，台灣要完成能源轉型目標，用地問題一定要解決，政府不能又要顧能源，又鎖住土地不放。光是拚20 GW就舉步維艱，喊出2030年光電達31 GW，2050年目標再拉高到40至80 GW，「現在就沒地了，這不是在講空話嗎？」

近年，光電推行在各地引發大小抗爭，「大舉入侵良田」、「滅農」的控訴不絕於耳。但實際上，依農業部8月底統計，目前全台農業用地變更轉做光電，加總約1716公頃，僅占總農地千分之2。

「台灣其實不缺農地，是缺農民，很多人講糧食自給率偏低，農地無法農用，但問題不是被誰搶地，而是根本沒人種。」27歲的屏東農村子弟小林說，一家三代，只有阿公種田，爸爸這代就不耕作了，與他同輩的學長、學弟，只有一人家裡種好幾甲地，不得已回來接班，其餘年輕人口嚴重外流，許多農地要出租，都還找不到人，只能擺著荒廢。

借鏡日本的經驗，日商大和房屋環境能源部台灣市場負責人張奕點出，日本政府對於哪類農地可轉用（土地變更）的規範很細緻，讓業者找地前就有明確目標，可掌握送審狀況，不會感到忐忑，也不怕遇到政策突然變化、做白工的風險。

台灣推動綠能以來，討論已從「會不會跳票」，變成「何時才能停止跳票？」能源轉型過程中，沒有人是局外人，社會共同的敵人是氣候變遷，共同的目標是走向低碳，各方若仍堅守單一價值，無法從對話尋求共識，難以走出這場困局，屆時要付出更慘重的代價。

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