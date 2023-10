看到數十具北韓人屍體順著江流下…金承恩棄商投身人權工作 24年救出千名脫北者

目前,金承恩在韓國南部「迦勒使命」基督教教會,他以無比熱情的心為脱北者服務,並無私地提供拯救協助、幫他們自立。

當脫北者重獲自由後,有些人結婚、生子,過著他們從未想像過的幸福生活。

他更參與國際法和韓國法律修法的倡議工作,為脱北的北韓孤兒發聲,金承恩因其「現代地下鐵道」的工作而榮獲國際讚譽。

他投入脫北工作24年,拯救了上千人。疫情前,金承恩帶領一家5口從中國、越南、寮國、泰國,一路逃亡到韓國,這段歷程被拍攝成紀錄片《超越烏托邦》(Beyond Utopia)。

2023年在日舞影展從6萬部影片中脫穎而出,成為入圍的12部紀錄片之一,並獲「觀眾票選獎」。

"Throughout my life, I have experienced how prayer, the practice of concern, affection, support, and solidarity can change the world," @Pastorkim_Caleb, leader of a modern-day railroad of North Korean defectors, said at the 2023 #OsloFreedomForum. pic.twitter.com/XbPxqTTpzy