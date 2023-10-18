看到數十具北韓人屍體順著江流下…金承恩棄商投身人權工作 24年救出千名脫北者

是否曾覺得「人權」是很遙不可及的概念？其實「人權」的概念比我們想的更接近生活。 人權基金會（Human Rights Foundation；HRF）將於10/18（三）第4度來台舉辦第15屆奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）。這次主題是「慶祝團結力」，希望彰顯台灣在人權領域的獨立性。 過去15年來，人權基金會致力於團結全球人權捍衛者，連結各地社群並提供指引支持，每位論壇演講者的旅程都是全球反對暴政運動的一環，共同拼貼成相互交織的壯闊圖像。 今周刊於奧斯陸自由論壇舉辦前，專文介紹這些全球最勇敢的異議人士與人權捍衛者，呼籲國際社會採取行動，大家站在同一陣線，共同挑戰世界各地的威權政府。 ----------------------------------- 金承恩牧師Pastor Kim (Seongmin)是著名人權倡議者，他原本是位商人，2000年到訪北韓和中國邊境，在那目睹了讓他永生難忘的一幕，「我看到數十具瘦弱的北韓人屍體，順著圖們江流下。」那一刻他決定將一生奉獻給脫北者。 他開始省吃儉用，利用假期前往中韓邊境。2000年與中國脫北者工作時，遇見了妻子朴槿惠（Park Esther）。朴槿惠也是脫北者，她原是一名北韓是士兵，也是科學家的女兒。婚後，兩人共同協助脫北者。

投入脫北工作24年，拯救了上千人

目前，金承恩在韓國南部「迦勒使命」基督教教會，他以無比熱情的心為脱北者服務，並無私地提供拯救協助、幫他們自立。

當脫北者重獲自由後，有些人結婚、生子，過著他們從未想像過的幸福生活。

他更參與國際法和韓國法律修法的倡議工作，為脱北的北韓孤兒發聲，金承恩因其「現代地下鐵道」的工作而榮獲國際讚譽。

他投入脫北工作24年，拯救了上千人。疫情前，金承恩帶領一家5口從中國、越南、寮國、泰國，一路逃亡到韓國，這段歷程被拍攝成紀錄片《超越烏托邦》（Beyond Utopia）。

2023年在日舞影展從6萬部影片中脫穎而出，成為入圍的12部紀錄片之一，並獲「觀眾票選獎」。

"Throughout my life, I have experienced how prayer, the practice of concern, affection, support, and solidarity can change the world," @Pastorkim_Caleb, leader of a modern-day railroad of North Korean defectors, said at the 2023 #OsloFreedomForum. pic.twitter.com/XbPxqTTpzy — Oslo Freedom Forum (@OsloFF) July 13, 2023

圖／迦勒使命YT

新冠疫情鎖國 影響脫北者逃亡出路

金承恩稍早接受媒體採訪時指出，新冠疫情對全球帶來嚴重影響，尤其對脫北者造成更巨大的影響。因為中國嚴格封鎖和北韓的邊界，讓他們無法找到通往東南亞或第三世界的出路。

根據NGO統計，目前在中國境內的脫北者人數很少，最多不超過10萬人。他表示，當務之急是要解救這些人。而在南韓大約有35000名脫北者。

《超越烏托邦》上映後，不僅在韓國，包括美國、日本和歐洲都開始注意到脫北者的困境。他期望脫北者能夠早日獲得自由，並得到來自全球的幫助。

本文授權自今周刊，原文見此。

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