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15歲被屈打成招、被誣陷殺警察！敘利亞人權鬥士歷經冤獄刑求 籲正視母國同胞處境

聯合新聞網／ 今周刊
敘利亞人權鬥士奧馬爾．艾爾肖格爾（Omar Alshogre）2020年8月出席美國國會聽證會。
敘利亞人權鬥士奧馬爾．艾爾肖格爾（Omar Alshogre）2020年8月出席美國國會聽證會。

是否曾覺得「人權」是很遙不可及的概念？其實「人權」的概念比我們想的更接近生活。

人權基金會（Human Rights Foundation；HRF）將於10/18（三）第4度來台舉辦第15屆奧斯陸自由論壇（Oslo Freedom Forum）。這次主題是「慶祝團結力」，希望彰顯台灣在人權領域的獨立性。

過去15年來，人權基金會致力於團結全球人權捍衛者，連結各地社群並提供指引支持，每位論壇演講者的旅程都是全球反對暴政運動的一環，共同拼貼成相互交織的壯闊圖像。

今周刊於奧斯陸自由論壇舉辦前，專文介紹這些全球最勇敢的異議人士與人權捍衛者，呼籲國際社會採取行動，大家站在同一陣線，共同挑戰世界各地的威權政府。

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奧馬爾．艾爾肖格爾（Omar Alshogre）現年28歲，是來自敘利亞的演說家和人權倡議者。他在敘利亞經歷了3年冤獄、刑求及挨餓後，被外界偷渡出境，在歐洲獲得安全。

如今艾爾肖格爾長住瑞典及美國，致力宣揚敘利亞的狀況，並擔任敘利亞緊急行動小組（Syrian Emergency Task Force）的拘留事務主任，為受到牢獄之災的同胞尋求自由。

他這次來台演講，重點在於危機中的領導力，以及傷痕作為驅動力的基本要素。

艾爾肖格爾在哈佛大學、喬治城大學、CNN、半島電視台、BCG 和Spotify 等國際媒體及機構，發表自己的見解，以其曲折的個人經歷與對倡議和個人成長交叉點的觀點，希望國際社會重視敘利亞人民處境。

2015年出獄時　體重只剩34公斤

2015年艾爾肖格爾出獄時，由於3年來坐牢的長期刑求及挨餓，體重只剩34公斤，而且當時已經逃亡到土耳其的母親，為了營救他出獄，還付了大筆賄賂才成功。

而且，儘管他終獲自由，家庭已經破碎，且跟他同一時間被抓進牢裡的3位堂兄弟，其中2位不堪長期凌虐及生活條件惡劣，都死於獄中。

「他們把我抓到監獄審問，而且問你不可能回答的問題」

今年3月，艾爾肖格爾在法國巴黎接受西班牙國家報（El Pais）專訪時，報導提到在「阿拉伯之春」浪潮席捲中東時，敘利亞本身爆發了反對長期獨裁者阿塞德（Bashar al-Assad）的風潮。

艾爾肖格爾在2011~2015年之間，多次被阿塞德政權抓捕，最後入獄3年，是現在少數活著走出敘利亞監獄，並且能向國際社會表述這些恐怖經歷的生還者。

他在專訪中回憶，「他們把我抓到監獄，開始審問，而且會問你不可能回答的問題。他們用酷刑強迫我承認我殺了警察，才能把我列為罪犯和恐怖份子，我那時才15歲。」

「而且，我被用刑時，會聽到其他囚犯哀求獄卒讓他們死，因為太痛苦了。」

「我第一次被抓的時候是15歲，再被抓是17歲，出獄時是20歲。」

3年冤獄讓他快速變大人　學到如何活下來

艾爾肖格爾表示，他出獄前染上了肺結核，體重只剩34公斤，「媽媽要用很多錢賄賂守衛及法官，才把我弄出監獄。我被帶到土耳其，再到希臘，最後搭船到了瑞典，獲得醫療照顧。」

他回憶這段不堪的經歷，覺得對自己的改變是，「與其有個正常的中學求學經驗，我被迫快速成為大人，學到了如何活下來。我太年輕，無法理解生存的意義，但必須努力奮鬥才能活下來。」

「儘管如此，牢獄之災造就了今天的我，讓我有了對抗獨裁與不公不義的力量。」

若無中國、俄羅斯支持　阿塞德政權「只撐兩個星期就會倒了」

艾爾肖格爾也認為，西方國家不僅應該幫助敘利亞的反抗陣營，而且要用實際行動支援，不能空想光靠反抗陣營自己，就能改變敘利亞現況。

「（阿塞德）政權之所以還能屹立不搖，就是因為有伊朗、俄羅斯及中國等友邦的支持。沒有了這些友邦伸手，它只能撐兩個星期就會倒了。」

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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