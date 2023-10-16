以色列情報超強怎麼傻傻被騙？從珍珠港到911的血淋淋教訓：情報失靈非單一原因

【撰文／劉煥彥】

1973年10月6日，埃及與敘利亞聯軍共同攻擊以色列，史稱第四次中東戰爭或贖罪日戰爭（Yom Kippur War），這場戰爭一開始打得以色列措手不及，一度瀕臨亡國，後來雖然以勝利告終，但為期20天衝突造成以國2000多人死亡，7000~8000人受傷。 2023年10月7日，也就是贖罪日戰爭50周年後一天，控制加薩地區的伊斯蘭激進組織哈馬斯（Hamas）攻擊以色列，造成以國軍民嚴重傷亡。 外界不禁好奇，向來被視為搞情報一把罩、軍力更是在中東數一數二的以色列，怎麼會被一個非國家組織奇襲成功，敵人更是直接打到家裡來？ 情報作業在各國都是高度機密，不論是情報戰成功或失敗，沒有哪個國家會公開承認。 但曾擔任美國中央情報局副局長及代理局長，在中情局服務30多年的情報圈老將麥克拉福林（John McLaughlin）指出，從過去80多年的全球戰爭史、情報史及國際政治史可以看出，一個國家的情報失誤或失靈，背後成因之複雜遠超乎大家想像，原因不會只有一個。 通常後世要看出國家在重要時刻搞砸情報的真正原因，都要到很多年後才比較明朗。

現年81歲的麥克拉福林，上周在情報界刊物刊出的一篇長文中指出，從1941年的珍珠港事件、1962年的古巴飛彈危機、1973年的贖罪日戰爭，甚至到2001年的911事件，全都留下了血淋淋的情報失靈教訓。

原因大概有以下幾個。

1. 以為敵人太弱了，無法或不敢攻擊自己

或者，誤以為敵人沒大膽到在「自損八百」的情況下，還敢攻擊更強大的我方，這點是1973年贖罪日戰爭之初，以色列被奇襲成功的部分原因。

麥克拉福林指出，1967年6月的六日戰爭，以色列打垮了埃及、敘利亞及約旦組成的阿拉伯聯軍。以色列當時認為，埃及及敘利亞應該很清楚，其軍力不可能打贏以色列，所以不敢再生戰端。

但在敘利亞及埃及眼中，它們只需要向本國民眾及整個阿拉伯世界證明，它們仍有能力挑釁以色列，而且不需要真的打贏這場仗，而只需要藉此提升這兩個國家在中東的地位，並且讓整個阿拉伯世界都站在它們那邊即可。

圖／路透

麥克拉福林推估，50年後的今天，以色列可能仍存在同樣的狀況。

以國當然明暸哈馬斯的危險，但可能沒想到哈馬斯竟能同時間發動多線攻擊，而且手法從火箭、無人機、滑翔翼，到深入以色列街頭、綁架，以及海上攻擊都有。

2. 當事國的注意力放在別的地方

以1941年的珍珠港事件為例，當時美國預期日本將會攻擊亞洲地區，例如菲律賓，而且以為日本不會膽子大到直接攻擊美國，或是日本軍力還不足以這麼做。

圖／美聯社

麥克拉福林認為，以色列情報單位雖然在監控哈馬斯動態，但近期似乎把更多心力放在約旦河西岸（West Bank）地區。

還有一個重要原因，就是因為現任總理納坦雅胡政府的政策，近期在以色列國內引起前所未見的政治紛爭及動盪。不只一位以色列軍方高層表示，國內政治紛爭大大影響了軍方的備戰程度。

3. 欺敵

2003年，美國以伊拉克擁有大規模毀滅性武器（WMD）為名義，發動了伊拉克戰爭，後來伊拉克領導人海珊（Saddam Hussein）被美軍抓到，他接受聯邦調查局訊問時提到，他之所以要讓全世界誤以為他有WMD，就是要嚇阻伊朗這些區域性的敵人，還有美國及歐洲國家。

另一個例子是1962年的古巴飛彈危機。

1962年美國一直沒有發現蘇聯在古巴佈署飛彈，直到該年10月U-2高空偵察機出動偵照古巴，才發現事情大條了。

麥克拉福林指出，蘇聯之所以長時間沒讓美國發現，就是因為嚴守通信機密，完全沒有在任何電子通訊提及佈署飛彈至古巴，而是透過紙上作業。

對於各國情報單位來說，電子監聽固然是蒐集敵人情報的重要手段，但若敵方完全不透過無線電傳遞訊息，我方就不易掌握線索，而這次哈馬斯看來是做到了這點。

4. 聞到有危險，但苦無真憑實據，怎麼辦？

麥克拉福林指出，有時候情報單位發現快要出大事了，但手上就是沒有真憑實據，可以說服政府高層採取行動。

以2001年的911事件為例，中情局在2001年夏天發現威脅情資飆升，加上一些其他令人擔憂的跡象，因此認定一場針對美國的大型攻擊迫在眉睫。以時任中情局長特奈（George Tenet）事後的說法，「所有警報都亮起紅燈了」。

問題是，當時中情局還無法掌握這場攻擊的時機、手法及具體目標。

麥克拉福林推估，未來外界或許會發現，這次以色列情報單位早就聞到了哈馬斯組織的危險，但卻缺少更具體而實際的情資，足以讓政府高層採取行動。

還有一個1941年珍珠港事件的教訓，就是「signals to noise」的問題，用白話說就是敵人將發動攻擊的跡象可能不多，而且又埋沒在海量的情資報告裡。

如果情報單位本身的資料庫有錯，或是情報界的橫向資訊互通有錯，上述狀況就會更糟。

麥克拉福林認為，待這場風暴過去後，以色列一定會深切而沉痛地檢討，情報作業到底哪裡出了問題，而且可能要很久以後外界才會知道真正原因。

華盛頓郵報報導，前以色列國防軍情報部門負責人Aharon Zeevi Farkash告訴以色列廣播電台Reshet Bet，「哪一天我們可以好好檢討這起事件時，會發現我們幾乎已掌握了所有狀況，在（哈馬斯）攻擊發生前幾個小時，（以色列）才做過情報狀況評估。」

「問題是，我們那時真的了解已經掌握到的狀況嗎？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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