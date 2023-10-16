Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

【撰文／林依榕整理】

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

一般民眾大多會與親友共4人一起共用Netflix，不過最近有民眾一開電視，想看Netflix時就會被要求「取得能在這部電視上收看影片的代碼」，否則就只能選擇下方「停用帳戶」的選項。

這是因為，Netflix帳戶只能有一人可以綁定電視，其他人則必須以行動裝置為主，如果4人中有第2人想要綁定電視，那就得多付100元「購買額外成員」，最多可增加2位。

至於使用手機、筆電、平板的使用者，因為行動裝置本來就不受IP限制，所以暫時不用擔心會被多收錢，仍可以繼續觀看。

除了Netflix，勁敵Disney+同樣也宣布開始打擊寄生帳戶，預計將於今年11月1日先在加拿大展開，之後會陸續掃蕩其他地區非法共享帳號的行為。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

碳交易持續升溫，小心掉入「漂綠陷阱」！投資人進場前，最好先了解這兩種市場類型

自綠生活節》比你想得還要「綠」！ 可口可樂提四大承諾 目標打造「無廢世界」甘有影？

衝垃圾山憋氣拍婚紗照、清潔員滿頭問號 南投新人曝「感人原因」：攝影師以為我在開玩笑

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】