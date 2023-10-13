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日本人對台好感卻不愛來玩了？ 資深媒體人野島剛：只有故宮、小籠包...無法引發旅遊動機

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．張孝瑜】

素有「最了解台灣的日本記者」稱號的資深媒體人、作家野島剛，不僅眼光精準、文筆犀利，還曾拿下第十七屆卓越新聞獎，成為台灣第一位獲得此獎項的外國人。不慍不火的客觀立場，也從他曾精準預測台灣2022大選結果可知。

「雖然距離大選還有4個月，但還是可以看出副總統賴清德當選機率比較高。」9月中的午後，太陽仍然熱辣辣，好似野島剛直言不諱的風格。對2024年總統大選的判斷，來自目前情勢的推估，他認為，由於在野黨不團結，知名度高的三位候選人無法整合，即使口頭上表態合作，但實際上沒有內容。

「三位在野黨候選人做的都是茶壺風暴之類的事，看起來精彩有趣，吸引媒體前往報導，這也讓在野黨誤以為自己備受關注，但支持的票都流失，或找不到新的票源。」野島剛分析。

除了政治評論，疫情之後野島剛曾寫文章闡述為何日本人不來台灣旅遊，不僅在網路上引起迴響，更受到台灣觀光局重視，打電話邀請他前往喝茶。

野島剛澄清，他的初心與選舉無關，意在鼓勵台灣旅遊業開發多元商品，「小籠包、九份、故宮在日本媒體打廣告，已經無法引起日本人來台灣的動機了。」台灣還有更多觀光資源，例如花東、北海岸等，都是交通上相對不便卻值得一遊的地方，他估計台灣或許還需要三、五年努力，才能讓觀光多元化。

另一問題，則是連台灣人都非常有感的：「飯店太貴了！收個5千元但服務、早餐、設備都沒有達到收費水準，很多人覺得(錢)用在日本旅遊更好！」野島剛皺著眉，難得一見的急切了起來。確實，從台灣觀光局統計數據顯示可見， 2019年疫情爆發前來台人數，日本高達216萬，但2023年1至6月來台觀光的外國人數統計，日本僅剩下32萬人。雖無從斷言呈現絕對正相關，但其中落差卻值得深思。

不過話雖如此，日本對台灣的好感度依舊相當高，「在日本，我(寫)有關台灣的書都賣得很好。」野島剛笑著說。從國際角度來看，他認為台灣如今地位特殊，與中國的關係已升級為「民主主義」與「共產主義」的對決，作為示範的角色，他個人也對於

台灣堅守民主自由、每逢選舉都有70%的人投票，「我真的很Respect這個！」加上半導體晶片的重要性，成為台灣的「護身符」，少了任何一個因素，都會降低世界對台灣的重視程度。

「台海有事等於是我們(外國)的失敗。所以世界的任務是，讓問題不要發生。給中國壓力不要打台灣，同時鼓勵台灣不要放棄，不要對自己這麼悲觀。」野島剛說。

本文授權自今周刊，原文見此

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