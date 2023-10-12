混血兒外表讓她一路去找自信 賴佩霞淌政治渾水：現在我想貢獻自己

【文．彭蕙珍】

鴻海創辦人郭台銘在9/14宣布自己2024年參選總統的副手是賴佩霞時，所有人都大感意外。 當天記者會上，賴佩霞笑道：「我相信朋友看到我站在這裡，眼睛瞪得比嘴巴大，心裡想，賴佩霞妳搞什麼鬼，民調這麼低，妳淌什麼渾水，也不為自己想一想？」 但其實，她很清楚自己在做什麼。她想改變台灣，幫助台灣人找回自信，並擔任總統參選人郭台銘最稱職的副手。

找到自己及自信，是她窮盡一生心力努力在做的事。

這件事要從她的出身說起。1960年代，20歲、英俊瀟灑的美國軍人在越戰期間派駐來台，認識了長相清秀的台灣女子，兩人交往多年。就在他被派往越南後，女子發現自己懷孕了。這位女子正是賴佩霞的母親。

在當年，未婚生子不但是件叛逆的事，更為社會所難容。深遂雙眼、高挺鼻子，長得不像台灣人的賴佩霞出生後，就被同儕排擠。自有記憶以來，她的朋友很少，只好埋在自己的小小世界裡，「所以我非常內向。」

她念的是天主教幼稚園，5歲就跟著修女向上帝祈禱；母親則會帶她到廟裡燒香、拜拜，「對我來說，這些都是和我內心的自我對話。」

混血兒想找回認同 高中赴美尋親

混血兒的外表、她顯得如此與眾不同。所以，在她很小的時候就想知道「我是誰？我從哪裡來？」

▲賴佩霞因混血兒外表，很小就在追尋自己是誰等哲學課題。（取自賴佩霞臉書）

相依為命的母親感受到了賴佩霞的困境。儘管兩人的關係向來有些緊張。她形容自己和母親一生「相愛相怨」。

17歲那年，她和母親及繼父（美籍德裔）赴美生活。在美國，賴佩霞第一次見到生父，內心五味雜陳。

一年後因不適應美國生活，返回台灣。30多歲她再度踏入校園，進入基督書院外文系就讀。雖然台灣教育部並不認可這個學歷，但她不在意，也順利完成學業。

在美接觸心理學 不停突破自己

「在美國念高中時，我接觸到心理學，很感興趣。」她找了自己的方向。除了自修，也四處探訪名師。

在一次課堂中她聽到一句一生受用的話：「人最大的快樂在於自我成長。」

她笑道，有時先生也會不太理解她為何這麼愛學習？她解釋：「我看到學習帶給我的快樂，就算到90歲也會這樣，而且我會不停的突破自己的困境。」

▲賴佩霞和先生的感情相當好。今周刊提供

寫兩本論文 目的是尋根

16歲她就在餐廳駐唱，並被挖掘成為藝人。在舞台上，穿著華服、胭脂抹粉唱歌的是她，在螢幕裡演繹著別人生命的也是她，「這只是我其中的一份工作。」

但她說，最想做的事仍是「尋根」。

於是，赴廣州暨南大學國際關係學院進修，「我念的是國際關係，碩士論文題目是《好萊塢文化對全球的影響》。」

特別的是，在論文的前面，她從越戰時期看台灣和美國的關係。賴佩霞期望透過明瞭這段歷史，找到美籍父親來台灣的原因。其後，才討論好萊塢文化對全球的影響。她強調，自己是媒體人，仍要回到本業。

她的博士論文題目則是《台灣人的美國觀》，深入透晰台灣人如何看待美國。這仍與她的美國父親有關。她是在台美混血兒。

兩本論文都在爬梳她的家族。只有明瞭過去、現在，才能不迷失，並療癒自己。這是她的尋根之旅。

為何對尋根如此執著？她解釋，兩個女兒出生後，感受到身為母親的責任，「我不希望重蹈母親和我的關係，我也不想將自己的不快樂帶給小孩。」

「我對自己的根要有更多的清楚和明白。」她堅定的說。

▲賴佩霞為了女兒而去尋根。今周刊提供

教授領導力 疫情出書狂賣10萬本

後來，她成為心靈教練，教授課程很廣，涵蓋領導力。多年來擔任企業主、專業經理人的教練（Coach），協助他們成為更專業、更有效率的領導人。

為精進實力，幾年前赴哈佛大學甘迺迪政府學院進修「菁英領導課程」，「我想幫領導人成為更好的領導人。」

受惠於疫情，她能更專注於學習，「這是全世界精英都想來上的課，我們班上有130多位，來自30~40個國家的學生。」

疫情期間她也勤於筆耕，先後出版兩本書，《我想跟你好好說話：賴佩霞的六堂「非暴力溝通」入門課》、《轉念的力量：不被念頭綁架，選擇你的人生，讓心靈自由》，在誠品、金石堂、博客來、讀墨（電子書）等平台賣出超過10萬本。

在業內，她是極有影響力的導師。

▲賴佩霞在疫情期間出版兩本暢銷書。今周刊提供

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在網路上很容易就能找到她談論領導力的影片，「《人選之人》製作團隊，應該是看到了影片，才找我演總統角色。」

身為一位專業演員，她的工作是演好每一個角色。賴佩霞成功演繹《人選之人》裡的女總統林月真，擄獲不少年輕人的心。這是她始料未及的。她更以本劇入圍金鐘迷你劇集（電視電影）女配角獎。

學一身功夫 走出門服務

鴻海創辦人郭台銘決定投入2024年總統大選，尋找副手時，相中了有國際視野、善於溝通的賴佩霞。9月初郭董親自徵詢她的意願。

「鴻海在全球產業占有一席之地，郭董在企業經營上的成績大家都明白，我不需要怎樣被說服，我的思維是希望能夠看到一位優秀的企業家治國。」

第一時間她先詢問先生的意見，得到他的支持，「他說我學了一身功夫，如果沒有去服務很可惜；我的起心動念是將我30多年所學、貢獻出來。」

「他是一位非常有能力的人，可以被這樣的人認為是唯一搭擋人選，我母親在天之靈，一定會很開心。」

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身份多了「政治人物」 助郭董實現心願

只是，賴佩霞沒想到，如此好學的她，在決定成為郭台銘的搭擋後，會引來這麼多波瀾。對於學歷紛擾，她說明：「拿文憑並不是我去深造的目的，我想做的是『尋根』。」

她也從沒想過有朝一日會投身選舉、成為政治人物，直到最近在維基百科看到她的身份之一是「政治人物」，這4個字讓她恍然大悟，原來現在的她多了這個身份。

她再三說明：「我是以教練的思維幫助郭台銘完成心願；我從來都不是重點，重點是郭董及2300萬人民。」

「我的母親活到63歲，我今年60歲，假如我和她一樣只能活到63歲，我要想的是接下來3年，我能夠為這片土地做什麼？」

賴佩霞感性道，現在的她只想專心做好兩件事，一是照顧好身體，二是全心衝刺連署，以此感謝老天及台灣對她的栽培。

本文授權自今周刊，原文見此。

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